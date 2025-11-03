Μπορεί σήμερα, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, ο καιρός που επικράτησε να είχε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, ωστόσο από αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, και για τις επόμενες 48 ώρες θα επικρατήσουν βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, ο μετεωρολόγος του Mega, Γιάννης Καλλιάνος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων προειδοποίησε για τρεις περιοχές, οι οποίες θα βρεθούν στο «μάτι του κυκλώνα».

Όπως σημείωσε ο ίδιος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία έρχεται επιδείνωση του καιρού και ακραία καιρικά φαινόμενα. Ειδικότερα, την Τρίτη και την Τετάρτη θα υπάρξουν βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας, πλην του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, οι οποίες κατά τόπους θα είναι έντονες. Η ακραία μεταβολή του καιρού θα είναι «πανελλαδικής εμβέλειας», όπως υπογράμμισε ο γνωστός μετεωρολόγος.

Οι περιοχές που θα είναι στο «κόκκινο»

Ανατολική Θεσσαλία, Βόρεια Εύβοια και Σποράδες – Η βροχή προβλέπεται ότι θα φτάσει μέχρι και πάνω από 150 με 200 χιλιοστά νερού-,

Νότια Χαλκιδική,

Κεντρική και Ανατολική Στερεά, καθώς και στην Αττική,

Ανατολική Πελοπόννησος,

Δυτικές Κυκλάδες,

Δυτική Κρήτη.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σημείωσε ότι οι περιοχές που θέλουν μεγαλύτερη προσοχή είναι: η Ανατολική Θεσσαλία από την Τρίτη μέχρι και την Τετάρτη, η Βόρεια Εύβοια, καθώς και οι Σποράδες. Σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να πέσει και ο μεγαλύτερος όγκος νερού. Όπως επεσήμανε, σε αυτά τρία σημεία της χώρας είναι πιθανό να πέσει η περισσότερη βροχή μέσα σε πολύ λίγη ώρα, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει και πλημμύρες.

Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι και στις υπόλοιπες περιοχές, που είναι στο «κόκκινο» θα σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις.

Πότε θα «χτυπήσει» την Αττική η νέα κακοκαιρία;

Η νέα κακοκαιρία θα περάσει και από την Αττική με έντονες βροχές και καταιγίδες. Ο Γιάννης Καλλιάνος τόνισε από το μεσημέρι της Τρίτης μέχρι και το απόγευμα, ήδη θα αρχίσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα να εκδηλώνονται. Αύριο πρόκειται να είναι η πιο δύσκολη μέρα για το λεκανοπέδιο, κάτι το οποίο αναφέρεται και στο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.