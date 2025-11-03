Τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για το αιματοκύλισμα στα Βορίζια Ηρακλείου είναι θέμα χρόνου να εμφανιστούν ενώπιον των Αρχών και να παραδοθούν σύμφωνα με το ΒΗΜΑ. Οι τρεις καταζητούμενοι φέρονται να έχουν ήδη επικοινωνήσει με δικηγόρο και αναμένεται να παραδοθούν στις Αρχές μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικές δυνάμεις χτενίζουν την περιοχή και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Πρόκειται για τα αδέλφια του άνδρα που έχει ήδη συλληφθεί και αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για τη συμμετοχή του στο φονικό. Οι τρεις τους, ηλικίας 19, 27 και 29 ετών, κατάφεραν να διαφύγουν στα βουνά αμέσως μετά το αιματηρό περιστατικό, για να μη συλληφθούν.

Παρά την έντονη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και τις συνεχιζόμενες έρευνες σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να τους εντοπίσουν. Οι αστυνομικοί πραγματοποιούν εφόδους σε σπίτια συγγενών και προσώπων του στενού τους κύκλου, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει αποτέλεσμα.

Συγγενής των καταζητούμενων, μιλώντας στο ΒΗΜΑ, επιβεβαίωσε πως τα τρία αδέλφια είναι καλά στην υγεία τους και πως θα παρουσιαστούν ενώπιον της δικαιοσύνης. «Και οι τρεις τους είναι καλά στην υγεία τους, άλλου είναι ο ένας, άλλου ο άλλος, αλλά δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκονται. Θα παραδοθούν άμεσα στις αρχές γιατί αυτό πρέπει να κάνουν, έχουν μιλήσει και με δικηγόρο».

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πληροφορία, με στόχο την εξιχνίαση της υπόθεσης και φυσικά να διαπιστώσουν αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στο αιματηρό περιστατικό.