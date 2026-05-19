Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Γράφει ιστορία η ΔΕΗ με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη δεύτερη ημέρα, σήμερα, που είναι ανοιχτό το βιβλίο για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ οι προσφορές των επενδυτών έχουν εκτιναχθεί στα 14 δισ. ευρώ από 12 δισ. ευρώ που ήταν χθες την πρώτη ημέρα.

Αυτό αναφέρουν πηγές της αγοράς κάνοντας λόγο για πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς δεν αποκλείεται τα κεφάλαια… που θα στοιβαχθούν για την απόκτηση νέων μετοχών της ΔΕΗ να φτάσουν ακόμη και τα 19 δισ. ευρώ. Οι πληροφορίες θέλουν επίσης τη ΔΕΗ να αντλεί κεφάλαια της τάξης των 4,3 δισ. ευρώ.

Πόσο θα διατεθούν οι νέες μετοχές της ΔΕΗ

Με δεδομένο ότι το CVC θα συμμετέχει με 1,2 δισ. ευρώ στην ΑΜΚ της ΔΕΗ, και το ελληνικό δημόσιο με 1,35 δισ. ευρώ, για τις μετοχές που μένουν προς διάθεση το ποσό που απαιτείται είναι περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης, αν ισχύουν οι πληροφορίες που έδειχναν οτι τα χτυπήματα… των επενδυτών, αναμένεται να είναι στα 18,65 ευρώ ανά μετοχή. Η τιμή διάθεσης θα γίνει γνωστή κι επίσημα στις 21 Μαΐου, κι ενώ μία ημέρα νωρίτερα στις 20 του μηνός θα κλείσει το βιβλίο των προσφορών.

Η κατανομή των προσφερόμενων νέων μετοχών, έχει αρχικώς επιμερισθεί μεταξύ της Δημόσιας Προσφοράς και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης ως εξής:

ποσοστό 15% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά και

αφενός ποσοστό 85% των Μετοχών Συνδυασμένης Προσφοράς και αφετέρου οι Μετοχές Cornerstone, θα κατανεμηθεί σε επενδυτές που συμμετέχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση.

Το επενδυτικό σχέδιο 2026 – 2030

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο που ανάρτησε η ΔΕΗ και με το σενάριο ότι τελικά θα αντλήσει τα 4 δισ. ευρώ, τα κεφάλαια αυτά θα κατανεμηθούν για τη χρηματοδότηση, περίπου 16,7 δισ. ευρώ που προβλέπεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ενοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών έργων, μονάδων αποθήκευσης και μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να φτάσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνει και το project ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, για το οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση ανάπτυξης.

Η διοίκηση στοχεύει σε λειτουργική δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028, μετατρέποντας τη Δυτική Μακεδονία σε σημαντικό ψηφιακό και ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, περίπου 1,6 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν σε επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση.

ΠΗΓΗ: ot.gr