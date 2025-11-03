Με κομμένα τα φτερά αποχωρούσαν, το πρωί της Δευτέρας, οι πολίτες από τα υποκαταστήματα των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) της Αττικής στα οποία μπήκε «λουκέτο». Η ανακοίνωση από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ την περασμένη Παρασκευή (31/10) ήταν ξαφνική και δεν έδωσε το χρόνο σε μεγάλο μέρος των πολιτών και δη τους ηλικιωμένους να ενημερωθούν καταλλήλως για το αν θα κλείσει ή όχι το υποκατάστημα της περιοχής τους.

Στο μεταξύ, πολλές περιοχές της Αττικής μένουν από σήμερα ακάλυπτες, προκαλώντας επιπρόσθετα προβλήματα στους ανθρώπους της Τρίτης Ηλικίας οι οποίοι συνήθιζαν να προσέρχονται στα ΕΛΤΑ ακόμη και για τη σύνταξή τους.

«Πώς θα εξυπηρετούμαστε;»

«Δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει για τους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Υπάρχουν άνθρωποι στην ηλικία μου που δεν έχουν παιδιά, κοντινούς συγγενείς, που δεν γνωρίζουν γράμματα ή δεν μπορούν να χειριστούν ακόμη και το ATM. Τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους; Πώς θα εξυπηρετούνται», αναρωτιέται η Βαγγελιώ, έξω από το υποκατάστημα Δάφνης.

Δίπλα της ο 88χρονος Ιωάννης Νικολής, ο οποίος προσπαθούσε να διαβάζει το σημείωμα που είχε θυροκολληθεί από τους υπαλλήλους του υποκαταστήματος. Με τη βοήθεια της μαγκούρας του, έστριψε για να φύγει κουνώντας δυσαρεστημένα το κεφάλι του. «Νόμιζα ότι αυτό το υποκατάστημα δεν θα έκλεινε. Έρχομαι από Μπραχάμι και αυτό είναι το κοντινότερο. Τώρα θα πρέπει να πηγαίνω για τη σύνταξή μου στην τράπεζα. Άλλη ταλαιπωρία. Δράμα…», μονολογεί.

Εκείνη τη στιγμή περνούσε μια παρέα κοριτσιών στην ηλικία των 17 – 18 ετών. «Δεν μασάνε…», ακούστηκε να λέει μία κοπέλα, βλέποντας τη θυροκολλημένη ανακοίνωση.

Ανάλογη η κατάσταση και στον Άλιμο, ο οποίος συγκαταλέγεται στις περιοχές της Αττικής που μένουν χωρίς κατάστημα ΕΛΤΑ. «Και από πού θα παραλάβουμε σήμερα εμείς το δέμα μας;», φώναζε μία γυναίκα, με την υπάλληλο να την πληροφορεί ότι θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα του Παλαιού Φαλήρου.

Ανάμεσα στους πολίτες που πλησίασαν στο κατάστημα του Αλίμου, επί της οδού Δωδεκανήσου, προκειμένου να διαπιστώσουν ιδίοις όμμασι ότι μπήκε «λουκέτο», ήταν και ο γνωστός δημοσιογράφος Γιάννης Τζανετάκος. «Γνωρίζω και καταλαβαίνω τους λόγους για τους οποίους ελήφθη αυτή η απόφαση.

Ωστόσο, ως πρόσωπο και μάλιστα μιας κάποιας ηλικίας που δεν οδηγεί, το να πηγαίνει στα ΕΛΤΑ του Φαλήρου ή του Αγίου Δημητρίου, είναι από δυσχερές έως αδύνατον», ανέφερε.

Στο νέο τους πόστο από αύριο οι υπάλληλοι

Τη δυσαρέσκειά τους όμως, δεν έκρυβαν και οι ίδιοι οι υπάλληλοι οι οποίοι ναι μεν έχουν πάρει… φύλλο πορείας για άλλο κατάστημα, πλην όμως δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη για τα καθήκοντά τους. Δεν είναι λίγοι αυτοί που θεωρούν ότι θα αλλάξει το αντικείμενο της εργασίας τους.

«Έδιωξαν τους νέους ταχυδρόμους, που είχαν πάρει σαν έκτακτους, και υποψιάζομαι ότι εμείς θα καλύψουμε τις θέσεις τους. Αύριο θα μάθουμε», αναφέρει υπάλληλος των ΕΛΤΑ που μετατέθηκε στο Κέντρο Διανομής Αργυρούπολης. Συνάδελφός της προσθέτει ότι αρκετοί μετατίθενται και σε καταστήματα μακριά από την περιοχή στην οποία διαμένουν. «Γνωρίζω γυναίκα που μένει Σαρωνίδα και μετατέθηκε στην Αργυρούπολη, όπως και δύο άλλες περιπτώσεις που μένουν Καματερό και θα εργάζονται στο εξής σε κατάστημα στον Ωρωπό».

Κονδύλης: «Πολλοί συμπολίτες μας θα βρεθούν πρακτικά σε αδυναμία»

Τη δυσαρέσκεια και ανησυχία του Δήμου Αλίμου για την απόφαση να κλείσουν τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ στην περιοχή και να μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους στο κατάστημα του Π. Φαλήρου, εξέφρασε ο δήμαρχος Ανδρέας Κονδύλης με επιστολή του στη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Όπως αναφέρει, η απόφαση αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης για τους κατοίκους της πόλης, ιδίως για όσους διαμένουν στο Άνω Καλαμάκι, καθώς η πρόσβαση στο Παλ. Φάληρο είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω ανεπαρκούς συγκοινωνιακής κάλυψης. «Πολλοί συμπολίτες μας, ηλικιωμένοι και άτομα με κινητικά προβλήματα, θα βρεθούν πρακτικά σε αδυναμία να εξυπηρετηθούν από τις ταχυδρομικές υπηρεσίες», σημειώνει.

Σύμφωνα με τον κ. Κονδύλη, ο Δήμος Αλίμου αριθμεί πάνω από 60.000 κατοίκους και βρίσκεται σε φάση δυναμικής ανάπτυξης, με δύο εμβληματικά έργα σε εξέλιξη το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού και την ανάπλαση της Μαρίνας Αλίμου. «Η απουσία καταστήματος ΕΛΤΑ από έναν τόσο σημαντικό και αναπτυσσόμενο Δήμο είναι αδικαιολόγητη και αντίθετη προς κάθε έννοια ίσης μεταχείρισης των πολιτών.

Επιπλέον, όλοι οι όμοροι Δήμοι (Αγίου Δημητρίου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης-Ελληνικού και Γλυφάδας) διαθέτουν τουλάχιστον ένα κατάστημα ΕΛΤΑ και ένα κατάστημα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που καθιστά την εξαίρεση του Αλίμου ακόμη πιο ακατανόητη», προσθέτει, και ζητεί από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ να επανεξετάσει την απόφασή της.