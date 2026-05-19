Τις εβδομάδες που προηγήθηκαν μια σειρά από δυσάρεστες εκπλήξεις περίμεναν τον ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο περιορισμός των στρατιωτικών παρελάσεων που είναι αφιερωμένες στην ένδοξη για τη Μόσχα «Ημέρα της Νίκης» εξαιτίας της «ουκρανικής τρομοκρατικής δραστηριότητας», η δημοσκοπικά καταγεγραμένη πτώση της δημοφιλίας του ρώσου προέδρου κι η οικονομική στασιμότητα φαίνεται να επιβεβαιώνουν τη φθίνουσα πορεία.

Στο μεταξύ, σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας μιλάνε για αυξημένη δυσαρέσκεια της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας προς τον Πούτιν, ικανή να φτάσει σε σημείο πραξιπηματικής ανατροπής του. Πέραν της όποιας ειδησεογραφικής εγκυρίας, προκύπτουν ερωτήματα σχετικά με τον εσωτερικό συσχετισμό εξουσίας.

O Μάξιμ Μπεζνόσιουκ, συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Royal United Services Institute (RUSI) και ειδικός στη ρωσική εξωτερική πολιτική μίλησε στο «Βήμα» για τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο ρώσος πρόεδρος, τα σενάρια διαδοχής του και την επόμενη μέρα στι σχέσεις του με τον Τραμπ.

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου, πιστεύετε ότι ο Πούτιν απειλείται εσωτερικά; Σε σειρά άρθρων ακόμη καταγράφεται ακόμη κι ο κίνδυνος πραξικοπήματος.

O Πούτιν βρίσκεται σίγουρα υπό μεγαλύτερη εσωτερική πίεση από πριν, αλλά δεν θα έλεγα ότι αντιμετωπίζει μια άμεση απειλή πραξικοπήματος. H πίεση δεν πρέπει να συγχέεται με την κατάρρευση. Το καθεστώς δεν είναι απόλυτα σταθερό, αλλά ο Πούτιν έχει χτίσει τρομερές άμυνες, απέναντι στην αποστασία των ελίτ και ενάντια στις κοινωνικές αναταραχές. Τα τελευταία χρόνια, το Κρεμλίνο έχει σκόπιμα κατακερματίσει τις ελίτ της Ρωσίας, έχει αυξήσει το προσωπικό κόστος της διαφωνίας με την πολιτική ηγεσία, έχει επεκτείνει την επιτήρηση και έχει αυστηροποιήσει τον έλεγχο του χώρου πληροφοριών. Ανώτεροι αξιωματούχοι λειτουργούν τώρα υπό καθεστώς αυξημένων περιορισμών, όπως πχ ο περιορισμός στα ταξίδια στο εξωτερικό, ενώ οι διώξεις, οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων και οι ξαφνικές απολύσεις σηματοδοτούν ότι το πολιτικό αξίωμα δεν εγγυάται πλέον προστασία.

Ταυτόχρονα, το Κρεμλίνο, τους τελευταίους δώδεκα μήνες, έχει ολοκληρώσει τη μετάβαση σε ένα ολοένα και πιο ελεγχόμενο εσωτερικό περιβάλλον, σχεδιασμένο να απομονώνει το καθεστώς από πιθανές εσωτερικές απειλές. Η επέκταση της υπηρεσίας ασφαλείας Rosgvardia και ένας αυξανόμενος αριθμός συλλήψεων υψηλά ιστάμενων προσώπων, «ξένων πρακτόρων» και «πολιτικών κρατουμένων» συνοδεύονται από ένα νέο ψηφιακό πανοπτικό που έχει αναπτυχθεί εναντίον εκατομμυρίων πολιτών. Η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών της Ρωσίας, η Roskomnadzor, σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), έχει αποκτήσει πρωτοφανή εξουσία στην ψηφιακή υποδομή της χώρας. Η λήψη ενός VPN αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα, οι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων στο εξωτερικό έχουν απαγορευτεί και οι συσκευές πρέπει να διαθέτουν την κρατική εφαρμογή MAX για να είναι δυνατή η παρακολούθηση. Καθώς η πίεση στο εσωτερικό μέτωπο συνεχίζεται, ο Πούτιν έχει μόνο μία κατεύθυνση – περαιτέρω καταστολή και καταστολή – για να μην απειλήσει οποιαδήποτε ένδειξη δυσαρέσκειας να εμφανιστεί ως σοβαρή πρόκληση για το καθεστώς.

Οπότε ναι, ο Πούτιν πιθανότατα φοβάται την αστάθεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιθανό ένα πραξικόπημα. Σημαίνει ότι το Κρεμλίνο επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στην απομόνωση του καθεστώτος από οποιαδήποτε συντονισμένη πρόκληση. Από πολλές απόψεις, η κύρια εσωτερική προτεραιότητα του Πούτιν είναι τώρα η διαχείριση του «εσωτερικού εχθρού»: τμήματα των ελίτ που μπορεί να συντονιστούν εναντίον του, αστικοί πληθυσμοί που μπορεί να διαμαρτυρηθούν και βετεράνοι που επιστρέφουν και οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν δύσκολο να ενσωματωθούν.

Σε πρόσφατο άρθρο σας, ισχυριστήκατε ότι «η Ρωσία δεν θα συμφωνήσει ποτέ σε ειρήνη στην Ουκρανία». Δεν είναι το οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό κόστος που πληρώνει η Μόσχα αρκετά καλός παράγοντας για να αλλάξει αυτή την άποψη;

Συμφωνώ ότι το οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτικό κόστος είναι σοβαρό. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη αρκετό για να εξασφαλίσει την αποδοχή της πραγματικής ειρήνης από το Κρεμλίνο. Κατά την άποψή μου, η επιβίωση του καθεστώτος του Πούτιν απαιτεί πλέον δομικά μια κατάσταση συνεχούς αντιπαράθεσης. Από το 2022 κι έπειτα, έχει σχεδιάσει ένα εγχώριο πολιτικό σύστημα στο οποίο ο πόλεμος δεν είναι πλέον απλώς μια επιλογή αλλά μια δομική απαίτηση για την επιβίωση του καθεστώτος.

Ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία δικαιολογεί την καταστολή, την πειθαρχία των ελίτ, την επιτήρηση, τις αμυντικές δαπάνες και την ανακατανομή πόρων σε περιοχές και ομάδες που συνδέονται με την πολεμική οικονομία. Επιτρέπει επίσης στο Κρεμλίνο να παρουσιάζει τις εγχώριες δυσκολίες ως μέρος μιας ευρύτερης εθνικής έκτακτης ανάγκης και να παρουσιάζει τη διαφωνία ως προδοσία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια εκεχειρία, ακόμη και μια που είναι μόνο εν μέρει ευνοϊκή για τη Μόσχα, θα μπορούσε να είναι αποσταθεροποιητική. Θα εγείρει δύσκολα ερωτήματα σχετικά με τα θύματα, το κόστος, τους επιστρέφοντες βετεράνους, τις μειωμένες στρατιωτικές δαπάνες και το οικονομικό μέλλον των περιοχών και των βιομηχανιών που εξαρτώνται τώρα από τον πόλεμο.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρωσία είναι απείρως ανθεκτική. Το σύστημα είναι άκαμπτο, ακριβό και εύθραυστο. Αλλά για τον Πούτιν, οι κίνδυνοι τερματισμού του πολέμου μπορεί τώρα να υπερτερούν αυτών της συνέχισής του. Γι’ αυτό παραμένω επιφυλακτικός ως προς το αν η Μόσχα είναι έτοιμη για μια πραγματική και βιώσιμη ειρήνη, παρά το οικονομικό, πολιτικό και στρατιωτικό κόστος που συνεχίζει να πληρώνει για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο ρώσος πρόεδρος πρωταγωνιστεί στην ρωσική πολιτική σκηνή περισσότερα από 25 χρόνια και διάγει το 73ο έτος της ηλικίας του. Υπάρχει κατά τη γνώμη σας μετά-Πούτιν περίοδος και αντίστοιχο σχήμα διαδοχής;

Δεν βλέπω, τουλάχιστον δημόσια, ένα σαφές δημόσιο σχέδιο διαδοχής, παρά το γεγονός ότι ακόμη και ο ίδιος ο Πούτιν αναγνωρίζει όλο και περισσότερο το ζήτημα. Έχει δηλώσει ότι «συνεχώς» σκέφτεται έναν διάδοχο και πρότεινε ότι ιδανικά θα έπρεπε να εμφανιστούν αρκετοί υποψήφιοι, ώστε οι Ρώσοι να έχουν μια επιλογή. Ωστόσο, αυτά τα σχόλια δεν πρέπει να εκληφθούν ως απόδειξη μιας ομαλής διαδικασίας μετάβασης.

Ένα από τα τρωτά σημεία του συστήματος του Πούτιν είναι ότι σχεδιάστηκε σκόπιμα για να αποτρέψει την εμφάνιση ενός εναλλακτικού κέντρου εξουσίας. Ο Πούτιν μπορεί να θέλει να υπάρχουν διαθέσιμες πιθανές επιλογές, αλλά οποιοσδήποτε προφανής διάδοχος θα μπορούσε να γίνει πολιτικά επικίνδυνος, προσελκύοντας τις πάσης φύσεως ελίτ.

Το ρωσικό σύστημα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον Πούτιν προσωπικά, η παρουσία του είναι απαραίτητη για να εξισορροπήσει τις ανταγωνιστικές παρατάξεις, να κατανείμει πόρους, να προστατεύσει τους πιστούς, να τιμωρεί τους διαφωνούντες και να καθορίει την ιδεολογική κατεύθυνση του κράτους. Αυτό το μοντέλο αποτρέπει τους αντιπάλους από το να αποκτήσουν υπερβολική επιρροή βραχυπρόθεσμα, αλλά δημιουργεί επίσης μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα. Εάν έφευγε ξαφνικά από τη σκηνή, δεν υπάρχει προφανής μηχανισμός που να εγγυάται μια ομαλή μετάβαση. Η διαδοχή στη Ρωσία δεν αφορά απλώς τον ορισμό ενός αντικαταστάτη ή αρκετών πιθανών εναλλακτικών υποψηφίων. Αφορά το κατά πόσον οι υπηρεσίες ασφαλείας, ο στρατός, οι τεχνοκράτες, οι περιφερειακές ελίτ και οι επιχειρηματικές ομάδες μπορούν πραγματικά να αποδεχτούν μια νέα ισορροπία δυνάμεων χωρίς να προκαλέσουν αστάθεια ή ανταγωνισμό μεταξύ των ελίτ.

Η δεύτερη προεδρική θητεία του Τραμπ επικεντρώθηκε στη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία, αξιοποιώντας την προσωπική του σχέση με τον Πούτιν. Πιστεύετε ότι όσα είδαμε πέρυσι, με αποκορύφωμα τη Σύνοδο Κορυφής της Αλάσκας, θα επαναληφθούν ή βρισκόμαστε μπροστά στο τέλος αυτής της σχέσης;

Ενδεχομένως να συνεχίσουμε να βλέπουμε προσπάθειες άμεσης διπλωματίας με τον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων σαν τη σύνοδο κορυφής. Η Ουάσινγκτον έχει συμφέρον να δείξει ότι προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο και ο Τραμπ έχει δώσει σαφώς έμφαση στην προσωπική διπλωματία και την άμεση διαπραγμάτευση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι η προσωπική διπλωματία μπορεί να ξεπεράσει τα δομικά αδιέξοδα που εμποδίζουν την ειρήνη.

Το εδαφικό ζήτημα παραμένει το κύριο αδιέξοδο. Το Κρεμλίνο συνεχίζει να επιδιώκει μαξιμαλιστικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αποχώρησης των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς πέρα από τα διοικητικά του σύνορα, συμπεριλαμβανομένων εδαφών που η Ρωσία δεν μπόρεσε να καταλάβει σε σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου. Η Ουκρανία, με τη σειρά της, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η παραχώρηση εδαφών είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι τυχόν εδαφικές αποφάσεις πρέπει να σέβονται την κυριαρχία και το δίκαιο της Ουκρανίας. Αυτές είναι ασυμβίβαστες θέσεις, όχι τεχνικές διαφωνίες.

Ο έλεγχος του πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής Ζαπορίζια είναι ένα άλλο ανεπίλυτο ζήτημα. Οποιαδήποτε φόρμουλα κοινού ελέγχου θα ήταν εξαιρετικά προβληματική, επειδή θα νομιμοποιούσε την κατάληψη της μεγαλύτερης πυρηνικής εγκατάστασης της Ευρώπης από τη Ρωσία. Οι πυρηνικοί σταθμοί απαιτούν έναν ενιαίο κυρίαρχο ρυθμιστή με πλήρη πρόσβαση και ευθύνη. Η μόνη ρεαλιστική επιλογή είναι να διατηρηθούν όλοι οι αντιδραστήρες σε ψυχρή διακοπή λειτουργίας και να αποκατασταθεί ο πλήρης ουκρανικός έλεγχος υπό διεθνή εποπτεία.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας αποτελούν ένα άλλο σημαντικό εμπόδιο. Η Ουκρανία χρειάζεται μακροπρόθεσμες εγγυήσεις με συγκεκριμένους μηχανισμούς επιβολής, ενδεχομένως συμπεριλαμβανομένης της παρουσίας ξένων στρατευμάτων. Η Ρωσία έχει ήδη απορρίψει την ιδέα της στάθμευσης ξένων στρατευμάτων στην Ουκρανία και πιθανότατα θα τα αντιμετωπίσει ως νόμιμους στρατιωτικούς στόχους. Σε γενικές γραμμές, η εμπλοκή της Ρωσίας ακολουθεί ένα γνώριμο πρότυπο: τη χρήση της διπλωματίας για τη διαχείριση της δυτικής πίεσης και την αγορά χρόνου για περαιτέρω βήματα κλιμάκωσης αντί να κινείται προς την πραγματική ειρήνη. Οπότε ναι, η διπλωματία των συνόδων κορυφής μπορεί να επαναληφθεί. Αλλά όσο η Μόσχα δεν εγκαταλείπει τους μαξιμαλιστικούς στόχους της, μια διαρκής διευθέτηση παραμένει απίθανη.