Αποστάσεις από τον Γιώργο Ξυλούρη, τον λεγόμενο «Φραπέ», κράτησε ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος, στον απόηχο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραιτήθηκε από τη θέση του. Ο Γιώργος Στρατάκος, ο οποίος εμφανίζεται σε συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, κατέθεσε σήμερα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Ο ίδιος περιέγραψε τον «Φραπέ» ως άτομο που παραπονιόταν συχνά και προσπαθούσε ο κ. Στρατάκος – σύμφωνα με τα λεγόμενα του – να εκτονώσει την κατάσταση. «Ένιωθε συχνά ότι αδικείται, νόμιζε ότι θέλει να τον ρίξουν», υποστήριξε μεταξύ άλλων. Όπως είπε, τον άκουγε, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι συμφωνούσε μαζί του. «Ο Ξυλούρης έλεγε διάφορα, για διάφορους. Δεν θεωρούσα τα λεγόμενα του ως σοβαρά», συμπλήρωσε.

Η «γκουβερνάντα του Ξυλούρη»

Η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ, Μιλένα Αποστολάκη διερωτήθηκε σε έντονο ύφος, «τι είστε εσείς; Η γκουβερνάντα του κ. Ξυλούρη;», για να συνεχίσει, ρωτώντας επιτακτικά τον μάρτυρα, γιατί συνομιλούσε με τον «Φραπέ» την ώρα που εκείνος εκφραζόταν με «μαφιόζικη φρασεολογία». Η κ. Αποστολάκη διάβασε τη συνομιλία όπου ο κ. Ξυλούρης λέει ότι, αν σκότωνε την Παρασκευή Τυχεροπούλου, με 50 χιλιάρικα θα ήταν έξω. Ο μάρτυρας υποστήριξε ότι δε λάμβανε στα σοβαρά τα όσα έλεγε ο Γιώργος Ξυλούρης.

Στην εισαγωγή του, ο Γιώργος Στρατάκος αρνήθηκε κάθε σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και αρμοδιότητα που να αφορά στις αποφάσεις του. «Δεν είχα καμία θεσμική ιδιότητα στον Οργανισμό, που δεν ήταν αρμοδιότητάς μου. Ουδέποτε άσκησα πίεση, έδωσα εντολή ή έκανα παρέμβαση στη διοίκηση, να κάνει κάποια παράνομη πράξη». Σημείωσε δε, πως, ούτε με το Μέγαρο Μαξίμου είχε κάποια επικοινωνία, για ζητήματα που αφορούν στις επιδοτήσεις και τα δεσμευμένα ΑΦΜ.

«Πολλές φορές μπερδεύουμε αίτημα με ρουσφέτι»

Ο κ. Στρατάκος κλήθηκε να απαντήσει και για τους διαλόγους που εμφανίζουν τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστο Κέλλα να «μην μπορεί χωρίς ρουσφέτια». Όπως είπε, όποιος έρχεται σε επικοινωνία με τους αγρότες, δέχεται παράπονα και αιτήματα, καθώς και ότι «αυτό φαντάζομαι, γιατί δεν ήμουν ”παρών”, κάτι τέτοιο έγινε. Είναι πολύ κοινό και σύνηθες, οποιοσδήποτε έρχεται σε επαφή με αγρότες, να δέχεται ερωτήματα. Πολλές φορές στον προφορικό λόγο, μπερδεύουμε αίτημα με ρουσφέτι». Μιλώντας για τον Λευτέρη Αυγενάκη, είπε ότι είχαν μια άριστη υπηρεσιακή συνεργασία.

ΝΔ: «Καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης»

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, πως «καταρρίπτεται πλήρως το αφήγημα της αντιπολίτευσης περί δήθεν «παρεμβάσεων» ή «ευνοϊκών μεταχειρίσεων» από τον πρώην γενικό γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργο Στρατάκο. Όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε, αφενός ο κ. Ξυλούρης δεν είχε καμία ιδιαίτερη μεταχείριση – τα στοιχεία το αποδεικνύουν, ενώ παράλληλα αποσαφήνισε ότι στο γραφείο του έχει δεχθεί τους πάντες -και βουλευτές της αντιπολίτευσης -, χωρίς κανένα κομματικό πρόσημο».

ΠαΣοΚ: «Γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί ένα δίκτυο παρακρατικής λειτουργίας, με πολιτική καθοδήγηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου»

Από την πλευρά τους, πηγές του ΠαΣοΚ αναφέρουν πως «ο κ. Στρατάκος ανέφερε στην επιτροπή ότι ”ουδέποτε υπήρξε πολιτική παρέμβαση”, όμως οι συνομιλίες, οι επισυνδέσεις και οι καταθέσεις των στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον διαψεύδουν κατηγορηματικά». Ο πρώην Γενικός Γραμματέας και οι συνεργάτες του παρενέβαιναν ωμά για την πληρωμή συγκεκριμένων προσώπων, όπως του κ. Ξυλούρη, που φέρεται να λειτουργούσε ως «κομματικός διαμεσολαβητής» μέσα στο δίκτυο των πελατειακών σχέσεων της Νέας Δημοκρατίας. Η δικαιολογία ότι απλώς «ενημερωνόταν για τα χρονοδιαγράμματα» δεν ήταν πειστική.

Ο κ. Στράτακος. για να δικαιολογήσει τις συνεχείς και επαναλαμβανόμενες συνομιλίες του, καθώς και τις συναντήσεις του με τον κ. Ξυλούρη, αναφέρθηκε στις «πολλές θεσμικές» θέσεις που κατείχε ο Ξυλούρης. Μάλιστα, σε ερώτηση των βουλευτών του ΠαΣοκ γιατί ο κ. Στρατάκος ανεχόταν όλα αυτά τα ξεσπάσματα του Ξυλούρη, ανέφερε πώς ο κ. Ξυλούρης «έτσι μιλούσε» και «δεν τον λάμβανε σοβαρά υπόψιν», προκαλώντας την απορία της επιτροπής, πώς ένας δημόσιος λειτουργός ανεχόταν φράσεις όπως «αν την είχα σκοτώσει την Τυχεροπούλου, θα είχα γλυτώσει», ενώ για να δικαιολογήσει την οικειότητά του μαζί του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «οικειότητα έχει με όλους τους παραγωγούς». Ο κ. Στρατάκος είχε αναλάβει φαίνεται τον ρόλο να καθησυχάζει τον κ. Ξυλούρη, καθώς «ήταν συνεχώς έξαλλος», όπως κατέθεσε.

Και καταλήγουν πως: «Ο κ. Στρατάκος δεν απάντησε στις ερωτήσεις των βουλευτών του ΠαΣοΚ, όπου αναφέρονται στις επισυνδέσεις, με βάση τις οποίες, ο ίδιος ρωτούσε τον Ξυλούρη, αν έχει μιλήσει με τον μεγάλο και του έλεγε να πάρει τον Τσιάρα. Μάλιστα ανέφερε ότι τον ”μεγάλο” τον έχει πάρει ήδη ο Πιερρακάκης, ο οποίος τότε ήταν υπουργός Παιδείας. Στη συνέχεια της συζήτησης, αναφέρει ο κ. Στρατάκος ότι το έχει πάρει πάνω του να λύσει το θέμα και αλλιώς θα κινηθεί να τον απειλήσει, έτσι συμπεριφερόταν ως δημόσιος λειτουργός.

Σε άλλο σημείο αναφέρεται σε συνάντηση που θα γίνει με τον ”Κυριάκο”, αλλά δεν απάντησε ποιος είναι ο Κυριάκος. Μήπως τελικά μπορεί να απαντήσει η κυβέρνηση ποιος είναι ο ”Κυριάκος” και ποια η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που αναφέρεται στην επόμενη φράση των επισυνδέσεων; Θα απαντήσει ακόμη η κυβέρνηση πώς διοικούνταν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού, όπως προκύπτει από τις συνομιλίες του κ. Στρατάκου, ”ο κ. Κέλλας δεν παίζει κανέναν ρόλο”; Επομένως, ο ίδιος υφυπουργός ήταν διακοσμητικός;

Η αδυναμία του κ. Στρατάκου να απαντήσει στις παραπάνω ερωτήσεις των βουλευτών του ΠαΣοΚ αναδεικνύει ότι γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε στηθεί ένα δίκτυο παρακρατικής λειτουργίας, με πολιτική καθοδήγηση μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, όπου κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας λειτουργούσαν ως διαμεσολαβητές για την πληρωμή ”συγκεκριμένων προσώπων”, συνομιλώντας με όλη την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

ΣΥΡΙΖΑ: «Ο κ. Στρατάκος προσπάθησε να καλύψει τον κρίσιμο ρόλο του στον ρουσφετολογικό μηχανισμό της ΝΔ»

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ λένε πως «ο κ. Στρατάκος, αναγκάστηκε μεν να παραδεχθεί ότι οι συνομιλίες σε γλώσσα και ύφος υποκόσμου, δεν αρμόζουν στον ρόλο ενός γενικού γραμματέα υπουργείου, αλλά επιχείρησε έναν άνευ προηγουμένου εμπαιγμό των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρεί ότι ένα κορυφαίο στέλεχος του υπουργείου, μπορεί να ακούει σα να μην τρέχει τίποτα, την επιθυμία του ”Φραπέ” να εξοντώσει την κα. Τυχεροπούλου ή να απαντάει στον ”Φραπέ”: ”Ποιος τις γ… τις εγκυκλίους;”» και συνεχίζουν, «αλλά και να δίνει αναλυτικές «οδηγίες» στον κ. Ξυλούρη, για το πώς θα ”χειριστεί” τον κ. Ζερβό, να επικαλείται τον ”Μεγάλο”, χωρίς φυσικά να εξηγήσει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

Ο λαλίσταστος στις επισυνδέσεις κ. Στρατάκος, φόρεσε σήμερα τη γραβάτα του και πήρε διακριτικά αποστάσεις από τον ίδιο του τον εαυτό, προσπαθώντας να καλύψει τον κρίσιμο ρόλο του στον ρουσφετολογικό μηχανισμό της ΝΔ».