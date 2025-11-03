Τέλος εποχής από σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου για 46 υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ σε μεγάλα αστικά κέντρα, στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσής τους, που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων και κοινωνικούς φορείς.

Το λουκέτο θα μπει σήμερα στα 46 από τα συνολικά 204 υποκαταστήματα, καθώς μέσα στο Σαββατοκύριακο τα «Ελληνικά Ταχυδρομεία» ανακοίνωσαν ότι δίνεται τρίμηνη παράταση στο λουκέτο που θα έμπαινε σε περιοχές της περιφέρειας.

Σήμερα μπαίνει λουκέτο σε συνολικά 33 καταστήματα στην Αττική, πολλά από αυτά σε δήμους με πολλές χιλιάδες κατοίκους όπως π.χ. το Γαλάτσι, η Μεταμόρφωση τα Άνω Λιόσια και τα Βριλήσσια, οκτώ στον νομό Θεσσαλονίκης, και από ένα σε Πάτρα, Δωδεκάνησα (Ρόδος), Ιωάννινα, Ιεράπετρα και Χανιά.

Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ στην Ερμού ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά, με ανακοίνωσή του, να μην μπει λουκέτο στο υποκατάστημα της Μητροπόλεως.

«Το κατάστημα των ΕΛΤΑ που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της Αθήνας, αποτελεί επί σειρά ετών έναν πολύτιμο συνεργάτη και σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις της περιοχής. Η παρουσία και λειτουργία του εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση σημαντικό αριθμό εμπόρων και πολιτών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της εμπορικής δραστηριότητας στο κέντρο της πρωτεύουσας» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Τα λουκέτα

Αθήνα

Αγίου ΙεροθέουΑγίου Ιωάννη Ρέντη

Αερολιμένα Αθηνών

Ακρόπολης (ΑΘ 171)

Αλίμου

Αμαρουσίου (2) (Carrefour)

Άνω Λιοσίων

Ασπροπύργου

Βούλας

Βριλησσίων

Γαλατσίου

Γέρακα

Δάφνης

Δραπετσώνας

Θησείου (ΑΘ 18)

Θρακομακεδόνων

Κ.Ε.Μ.Π. Παραδείσου Αμαρουσίου

Καλαμακίου

Καλλιπόλεως

Καματερού

Κουμουνδούρου (ΑΘ 49)

Κυψέλης (ΑΘ 13)

Λενορμάν

Μεταμόρφωσης Αττικής

Μητροπόλεως (ΑΘ 54)

Νεάπολης Αθηνών (ΑΘ 14)

Νέας Ερυθραίας

Νέας Φιλαδέλφειας

Νίκαιας

Περάματος Πειραιά

Πλατείας Καισαριανής

Χαϊδαρίου

Χολαργού

Θεσσαλονίκη

ΒΙ.ΠΕ.Θ.

Συκιών

Ιωνίας

Πανοράματος

Αγίας Τριάδας (ΘΕΣ 11)

Πυλαίας

Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολης

Πάτρα

Πάτρας 3

Ρόδος

Ρόδου 2

Ιωάννινα

Ιωαννίνων 2

Κρήτη