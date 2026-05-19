Ακόμα και ο πιο καλοπροαίρετος παρατηρητής των δημόσιων πραγμάτων δεν θα μπορούσε παρά να προβληματιστεί αν η απόφαση της επιστροφής των Patriot από την Κάρπαθο σχετίζεται με το επερχόμενο νομοσχέδιο των Τούρκων για τις θαλάσσιες ζώνες, αναφέρει ο Βηματοδότης.

Το κακεντρεχές σενάριο λέει ότι προκειμένου να κατευναστεί η Άγκυρα, η κυβέρνηση έσπευσε δια του ΚΥΣΕΑ να αποσύρει τους πυραύλους από τα Δωδεκάνησα.

Όμως, σύμφωνα με τον Βηματοδότη, η κίνηση θωράκισης των ελληνικών νησιών και γενικότερα της νότιας επικράτειας με τους Patriot, προκάλεσε εντονότατες και διαρκείς αντιδράσεις στην Τουρκία, τόσο σε επίπεδο δημοσίου διαλόγου, όσο και επισήμως, με το υπουργείο Άμυνας της γείτονος να θέτει επανειλημμένως ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης, συνδέοντάς το μάλιστα με την κυριαρχία του Αιγαίου.

Η Άγκυρα απευθύνθηκε και στο ΝΑΤΟ, με τη Συμμαχία πάντως να αγνοεί τις τουρκικές ενστάσεις.