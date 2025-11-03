Εκρηκτικό κλίμα επικράτησε στην άτυπη συνεδρίαση της γαλάζιας Κ.Ο., καθώς δεκάδες βουλευτές ζήτησαν την κεφαλή επί πίνακι του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ Γρηγόρη Σκλήκα για την απόφασή του να οδηγηθούν σε ξαφνικό θάνατο 204 ταχυδρομικά καταστήματα σε όλη τη χώρα. Βολές δέχεται και ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου που είναι το μόνο κυβερνητικό στέλεχος που συμμετέχει στη συνεδρίαση που γίνεται με τηλεδιάσκεψη.

Βουλευτές που συμμετείχαν στη συνεδρίαση υποστήριζαν ότι η Κ.Ο. της ΝΔ μοιάζει με καζάνι που βράζει και το θέμα των ΕΛΤΑ ήταν μόνον η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής που πολλοί εξ αυτών αισθάνονται, καθώς πιέζονται από τους ψηφοφόρους για μια σειρά αστοχίες της κυβερνητικής πολιτικής.

«Δώστε λύση, όχι μασάζ»

«Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση, όχι μασάζ» είπε ο βουλευτής Β’ Πειραιά Δημήτρης Μαρκόπουλος. «Πως θα ζητήσουμε ψήφο από τον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας, να σας κλείσουμε;» συμπλήρωσε.

«Συμφωνώ με τον Μαρκόπουλο. Πάρτε το πίσω!», δήλωσε ο βουλευτής Σάμου Χριστόδουλος Στεφανάδης.

«Δεν έχουμε τεχνοκρατική δημοκρατία»

«Κύριοι έχουμε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όχι τεχνοκρατική δημοκρατία», τόνισε ο πρώην υπουργός, βουλευτής Καβάλας, Νίκος Παναγιώτοπουλος. Έθεσε μάλιστα το ερώτημα: «Ποιοι είστε και πως την έχετε δει;» διερωτήθηκε.

«Τα ΕΛΤΑ είναι αφορμή. Το καζάνι βράζει»

«Με εσάς ισχύει το ”ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος”. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες», σχολίασε ο βουλευτής Β Θεσσαλονίκης, Θοδωρής Καραόγλου.

Αλαζόνα χαρακτήρισε τον Γρηγόρη Σκλήκα ο Μάρκος Καφούρος, βουλευτής Κυκλάδων ζητώντας του να παραιτηθεί. «Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα κι αυτά. Να αποδοθούν ευθύνες», είπε η Σέβη Βολουδάκη.

«Η υπόθεση των ΕΛΤΑ είναι η αφορμή. Το καζάνι βράζει» σημείωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης.