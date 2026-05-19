Ανησυχία επικρατεί στους κατοίκους πολλών περιοχών της Αττικής από νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης. Κάτοικοι κυρίως από τα νότια προάστια αναφέρουν ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου.

Το φαινόμενο εντοπίζεται κυρίως στα νότια προάστια και το παραλιακό μέτωπο, επηρεάζοντας περιοχές από τη Γλυφάδα και το Παλαιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνι και τη Δραπετσώνα. Αναφορές υπάρχουν και για πιο κεντρικές περιοχές, όπως στον Νέο Κόσμο και την Καλλιθέα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πραγματοποιήθηκαν προληπτικές εκκενώσεις σε γραφεία, επιχειρήσεις αλλά και σχολικά συγκροτήματα, κυρίως στις περιοχές της Νέας Σμύρνης και της Καλλιθέας, εξαιτίας της έντονης δυσοσμίας.

Για να ερευνήσουν τα αίτια κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, του Λιμενικού Σώματος και συνεργεία της ΔΕΣΦΑ. Μέχρι στιγμής, κατά την Πυροσβεστική, δεν υπάρχουν ευρήματα.

Το θέμα παρακολουθεί και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να διαπιστωθεί, σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες, η πηγή της οσμής.

Enaon EDA: «Δεν έχει εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου μέχρι στιγμής»

Σε ανακοίνωσή της η Enaon EDA αναφέρει ότι συνεχίζονται οι έλεγχοι δίχως να έχει βρεθεί διαρροή: «Εκτεταμένους ελέγχους στο δίκτυο φυσικού αερίου της Αττικής, με έμφαση στα νότια προάστια, διενεργούν σήμερα συνεργεία του διαχειριστή του δικτύου (Enaon EDA), από τους οποίους μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει διαρροή του αερίου στην ατμόσφαιρα. Αυτό αναφέρεται από την πλευρά του διαχειριστή, με αφορμή την οσμή αερίου που παρατηρείται σε περιοχές της Αττικής. Οι έλεγχοι, πάντως, συνεχίζονται».

Δήμος Νέας Σμύρνης: «Διαβεβαίωση από την ΠΕΡΠΑ ότι δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης»

Σε ανάρτησή του ο Δήμος Νέας Σμύρνης δίνει οδηγίες στους κατοίκους να παραμείνουν σε χώρους με κλειστά παράθυρα, ενώ αναφέρεται και στις ενημερώσεις που έχει λάβει: «Έντονη δυσάρεστη οσμή παρατηρείται την τελευταία ώρα στα Νότια Προάστια και συγκεκριμένα στους Δήμους Νέας Σμύρνης, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αλίμου. Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων η οσμή δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου.

Ο Δήμος Νέας Σμύρνης έχει ενημερώσει τους φορείς της Πολιτείας (Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας) προκειμένου να διαπιστωθεί για τι ακριβώς πρόκειται.

Από την υπηρεσία του ΠΕΡΠΑ (Περιορισμός Ρύπανσης και Εξοικονόμηση Πετρελαίου & Αερίου) πάντως έχει δοθεί η διαβεβαίωση προς τον Δήμο ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης περιβαλλοντικής ρύπανσης.

Η μέχρι τώρα σύσταση είναι η παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα».