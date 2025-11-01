Στο ενδεχόμενο της διπλής ανθρωποκτονίας, προσανατολίζονται, οι Aρχές για την απίστευτη οικογενειακή τραγωδία που καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχή του Μασταμπά, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα και ο κατάκοιτος γιος της βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στο σπίτι τους, στην οδό Χαλέπας ενώ ο έτερος γιος της οικογένειας, περίπου 60 ετών, πήδηξε από την ταράτσα και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ.

Οι πληροφορίες του Cretalive αναφέρουν ότι οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Ηρακλείου, που χειρίζεται την υπόθεση, με βάση τα στοιχεία που έχουν συλλέξει και τις μαρτυρικές καταθέσεις, προσανατολίζονται στο ενδεχόμενο του διπλού εγκλήματος, καθώς ο 60χρονος γιος φέρεται να ήταν αυτός που προκάλεσε την φονική πυρκαγιά πριν πηδήξει στο κενό.

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας ήταν ανατριχιαστικά. Η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι βρέθηκε νεκρός ο γιος της άτυχης γυναίκας που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κόρη της οικογένειας, σε κατάσταση σοκ κλήθηκε αργά τη νύχτα να δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς που ερευνούν την υπόθεση.