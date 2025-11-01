Σε θρίλερ εξελίσσεται η οικογενειακή τραγωδία στον Μασταμπά Ηρακλείου στην Κρήτη, όπου βρέθηκαν απανθρακωμένα δύο άτομα -μια κατάκοιτη ηλικιωμένη και ο κατάκοικος γιος της- ενώ ο δεύτερος γιος πήδηξε από το μπαλκόνι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο συναγερμός σήμανε στις Αρχές λίγο μετά τις 20:30 το βράδυ της Παρασκευής (31/10), στην περιοχή του Μασταμπά για μια φωτιά σε σπίτι. Οι πυροσβέστες έκαναν προσπάθεια για να ανοίξουν τόσο την πόρτα στο ισόγειο, όσο και του διαμερίσματος του πρώτου ορόφου.

Πρόκειται για δύο ανθρώπους, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, κάτι που τους εμπόδισε να διαφύγουν. Η ηλικιωμένη γυναίκα που έχασε τη ζωή της ήταν περίπου 85 ετών και βρέθηκε στο πάτωμα του σαλονιού κοντά στο δεύτερο θύμα. Ο άνδρας, που βρέθηκε επίσης απανθρακωμένος, ήταν άτομο κατάκοιτο σε αναπηρικό κρεβάτι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν γείτονες της οικογένειας. Ωστόσο η κατάσταση στην οποία βρέθηκε, καθιστούσε αδύνατη την ταυτοποίηση του.

Το σκηνικό της τραγωδίας ανέτρεψε η σακούλα που είχε το άτυχο θύμα στο κεφάλι, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές, καθώς το σκηνικό παραπέμπει σε ένα απόλυτα φρικτό έγκλημα αναφέρει το neakriti.gr.

Θρίλερ και με τρίτο θύμα

Στο σημείο της τραγωδίας κλήθηκε και ασθενοφόρο που παρέλαβε και ένα τρίτο άτομο περίπου 60 ετών, το γιο της ηλικιωμένης γυναίκας. Από τις ως τώρα πληροφορίες προκύπτει ότι ο πολυτραυματίας πήδηξε από ύψος από διπλανή πολυκατοικία και το σώμα του προσγειώθηκε πάνω σε λαμαρίνες.

Το άτομο αυτό είχε απεγκλωβιστεί λίγη ώρα νωρίτερα από την Πυροσβεστική από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου με τη χρήση σκάλας. Ενώ γείτονες του πρόσφεραν νερό, ξαφνικά απομακρύνθηκε και ανέβηκε στην ταράτσα. Τραγικό πρόσωπο της ιστορίας η κόρη της άτυχης ηλικιωμένης και αδελφή του αυτόχειρα που μένει κοντά κι έφτασε στο σημείο όταν ενημερώθηκε από τους γείτονες.

Σύμφωνα με περιγραφές, αστυνομικοί και περίοικοι προσπάθησαν να τον αποτρέψουν από το να βουτήξει στο κενό, ωστόσο δεν τα κατάφεραν. Στο νοσοκομείο έφτασε με πολλαπλά κατάγματα και αναπνευστικά προβλήματα, ενώ διασωληνώθηκε άμεσα καθώς η κατάσταση του θεωρείται κρίσιμη.

Οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για δυο διαφορετικές εστίες φωτιάς γύρω από τα πτώματα. Τους χώρους του σπιτιού σάρωσε η Σήμανση ενώ αντικείμενα που πιθανώς σχετίζονται με την υπόθεση έχουν περισυλλεγεί και περιμετρικά του σπιτιού.

Ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος βρέθηκε κοντά στην πόρτα του σπιτιού ενώ ένα σακουλάκι επίσης με ίχνη αίματος βρέθηκε στην ταράτσα στο σημείο απ\ όπου πήδηξε στο κενό το τρίτο θύμα.