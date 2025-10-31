Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην περιοχή του Μασταμπά. Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες και να διασώσουν τους ενοίκους. Όταν εισήλθαν στο διαμέρισμα, εντόπισαν απανθρακωμένους μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα, ενώ ο άνδρας, φέρεται να είναι ο γιος της, επίσης με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η ταυτότητα των θυμάτων δεν έχει ακόμα επίσημα δημοσιοποιηθεί, ενώ οι αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

Στο διαμέρισμα βρισκόταν και ο δεύτερος γιος της οικογένειας, ο οποίος κατάφερε να απεγκλωβιστεί από τους πυροσβέστες. Ωστόσο, σε μια προσπάθεια να διαφύγει, ανέβηκε στην ταράτσα της οικίας και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Η τραγωδία στο Μασταμπά αναδεικνύει για ακόμη μια φορά τον κίνδυνο που εγκυμονούν οι πυρκαγιές σε κατοικημένες περιοχές, ιδιαίτερα όταν στο σπίτι υπάρχουν άτομα με κινητικά ή άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας.