Στο 1,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο (από 1,8% τον Σεπτέμβριο), ενώ το 2,1% άγγιξε στην ευρωζώνη (από 2,2% τον Σεπτέμβριο), σύμφωνα με τη Eurostat.

Η εικόνα της Eurostat δείχνει ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε περαιτέρω στο 1,7% από 1,8% τον Σεπτέμβριο, κάτι που αποτελεί τον χαμηλότερο ρυθμό από τον Ιούλιο του 2021, όταν είχε διαμορφωθεί στο 1,4%.

Εξετάζοντας τα κύρια συστατικά συστατικά του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες παρουσίασαν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Οκτώβριο (3,4%, έναντι 3,2% τον Σεπτέμβριο), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,5%, έναντι 3,0% τον Σεπτέμβριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (0,6%, σε σύγκριση με 0,8% τον Σεπτέμβριο) και την ενέργεια (-1,0%, σε σύγκριση με -0,4% τον Σεπτέμβριο).

Υποχώρηση στη Γερμανία

Ο πληθωρισμός στη Γερμανία επιβραδύνθηκε κοντά στο 2% τον Οκτώβριο, ενισχύοντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι η αύξηση των τιμών είναι υπό έλεγχο.

Οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,3% σε σχέση με πέρυσι — από 2,4% τον Σεπτέμβριο — λόγω του κόστους των τροφίμων, της ενέργειας και των αγαθών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η στατιστική υπηρεσία της χώρας. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τη μέση πρόβλεψη 2,2% που προέκυψε από δημοσκόπηση οικονομολόγων του Bloomberg.

Επιβάρυνση στη Γαλλία

Νέα επιβράρυνση σημείωσε ο πληθωρισμός στη Γαλλία τον Οκτώβριο, καθώς διαμορφώθηκε στο 0,9% έναντι 1,1% τον Σεπτέμβριο, παραμένοντας κάτω από τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η περαιτέρω μείωση οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του κόστους ενέργειας και στην επιβράδυνση του πληθωρισμού των τροφίμων.

Άνοδος και στην Ισπανία

Στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2024 έφτασε ο πληθωρισμός στην Ισπανία τον Οκτώβριο, σύμφωνα τα επίοσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Η αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών ώθησε ανοδικά τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κατά ένα δέκατο του ποσοστού, φέρνοντας τον ετήσιο ρυθμό του στο 3,1%, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (INE).

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη του πληθωρισμού τον δέκατο μήνα του έτους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024 και στην αύξηση των τιμών των αεροπορικών και σιδηροδρομικών μεταφορών.

Οι αυξήσεις αυτές αντισταθμίζονται εν μέρει από τη μείωση των τιμών της βενζίνης.

Αμετάβλητο το επιτόκιο από την ΕΚΤ

Ενώ ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει κάτω από τον στόχο του 2% της ΕΚΤ για περισσότερο από ένα χρόνο, είναι πολύ πιο κοντά στην υπόλοιπη ευρωζώνη.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ είναι ικανοποιημένοι με τον πληθωρισμό που κυμαίνεται γύρω από τον στόχο τους και την οικονομία που επιδεικνύει ανθεκτικότητα στους υψηλότερους δασμούς των ΗΠΑ. Νωρίτερα την Πέμπτη, η Eurostat ανέφερε ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν του τρίτου τριμήνου αυξήθηκε κατά 0,2% – ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών και της ΕΚΤ.

Σημειώνεται ότι αμετάβλητο στο 2% διατήρησε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση το βασικό επιτόκιο της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ μείωσαν συνολικά φέτος τα επιτόκια κατά 2%, αλλά έκτοτε έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζονται να αλλάξουν πολιτική δεδομένου ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στον στόχο, ένα ιδανικό σημείο που ούτε η Federal Reserve, ούτε η Τράπεζα της Αγγλίας ούτε η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν επιτύχει.

Πηγή ΟΤ