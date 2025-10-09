Στο 1,9% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο, έναντι 2,9% τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα «φρέναρε» στο 1,8% τον Σεπτέμβριο.

Ο πληθωρισμός

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) του μηνός Σεπτεμβρίου 2025 (έτος αναφοράς 2020=100,0) έχει ως εξής:

Από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ του μηνός Σεπτεμβρίου 2025 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, προέκυψε αύξηση 1,9% έναντι αύξησης 2,9%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

Ο Γενικός ΔΤΚ, κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2025, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι αύξησης 1,8%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Ο μέσος ΔΤΚ του 12μήνου Οκτωβρίου 2024 – Σεπτεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του 12μήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση 2,5%, έναντι αύξησης 3%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 12μήνου Οκτωβρίου 2023 – Σεπτεμβρίου 2024 με το 12μηνο Οκτωβρίου 2022 – Σεπτεμβρίου 2023.

Αναλυτικότερα, πτώση στις τιμές καταγράφεται σε βασικά αγαθά όπως στο ελαιόλαδο (37%) στο πετρέλαιο θέρμανσης (12,9%) και στο φυσικό αέριο (10%).

Αντίθετα, αυξήθηκαν οι τιμές στο κρέας 8,4%, στον καφέ 19,8% και στις σοκολάτες 22,2%.

Τα ενοίκια τρέχουν με ρυθμό αύξησης 9,9% και τα ασφάλιστρα υγείας με 7%.

Στο 12,6% υπολογίζονται οι αυξήσεις στα αεροπορικά εισιτήρια.

Η σύγκριση

Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,9% τον μήνα Σεπτέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Σεπτεμβρίου 2024, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:

1,4% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί και δημητριακά, κρέατα (γενικά), νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, φρούτα (γενικά), σοκολάτες-προϊόντα σοκολάτας, προϊόντα ζαχαροπλαστικής, καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ελαιόλαδο, λαχανικά (γενικά), σάλτσες-καρυκεύματα.

1,0% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα), τσιγάρα.

5,2% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

0,2% στην ομάδα Στέγαση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ενοίκια κατοικιών, επισκευή και συντήρηση κατοικίας, υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

0,4% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις οικιακές υπηρεσίες.

0,1% στην ομάδα Υγεία, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις ιατρικές-οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: φαρμακευτικά προϊόντα, ιατρικά προϊόντα.

2,7% στην ομάδα Μεταφορές, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: καινούργια αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ αυτοκινήτου, καύσιμα και λιπαντικά, συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς, άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

1,6% στην ομάδα Επικοινωνίες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

1,0% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού, μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα, πακέτο διακοπών. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές.

2,7% στην ομάδα Εκπαίδευση, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: δίδακτρα προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

5,9% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενείακυλικεία. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

Από τη μείωση του δείκτη κατά:

0,4% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα οχημάτων. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών σε: κομμωτήρια και καταστήματα προσωπικής φροντίδας, ασφάλιστρα υγείας.

Πηγή: OT.gr