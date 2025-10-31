5 το πρωί: Συναγερμός για τη λειψυδρία – 41 εκλεκτοί του Τσίπρα – Πυρηνικό «restart» από τον Τραμπ

1 Το νερό τελειώνει, έρχονται μέτρα Δραματική μείωση των αποθεμάτων: Οι τέσσερις βασικοί ταμιευτήρες (Εύηνος, Μαραθώνας, Μόρνος, Υλίκη) διαθέτουν σήμερα μόλις 377 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, έναντι 596,7 εκατ. πέρυσι και 902 εκατ. το 2023, με τον Μόρνο να έχει πέσει στα 153 εκατ. κ.μ. από 490 εκατ. πριν δύο χρόνια. Η πτώση της στάθμης προκαλεί έντονη ανησυχία και καθιστά επιτακτική την άμεση αντιμετώπιση της λειψυδρίας, πριν τα αποθέματα προσεγγίσουν τα ιστορικά χαμηλά του 1993.

Οι τέσσερις βασικοί ταμιευτήρες (Εύηνος, Μαραθώνας, Μόρνος, Υλίκη) διαθέτουν σήμερα μόλις 377 εκατ. κυβικά μέτρα νερού, έναντι 596,7 εκατ. πέρυσι και 902 εκατ. το 2023, με τον Μόρνο να έχει πέσει στα 153 εκατ. κ.μ. από 490 εκατ. πριν δύο χρόνια. Η πτώση της στάθμης προκαλεί έντονη ανησυχία και καθιστά επιτακτική την άμεση αντιμετώπιση της λειψυδρίας, πριν τα αποθέματα προσεγγίσουν τα ιστορικά χαμηλά του 1993. Τα μέτρα: Ο υπουργός κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε την έναρξη της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, ενός έργου-ορόσημου για την υδροδοτική ασφάλεια της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις (γεωτρήσεις, αγωγούς, αφαλάτωση) με δυναμικότητα άνω των 150 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως, ενώ προχωρούν θεσμικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και την ενοποίηση 750 παρόχων ύδρευσης σε όλη τη χώρα.

Ο υπουργός κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε την έναρξη της μερικής εκτροπής του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, ενός έργου-ορόσημου για την υδροδοτική ασφάλεια της Αττικής για τα επόμενα 30 χρόνια, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2029. Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες δράσεις (γεωτρήσεις, αγωγούς, αφαλάτωση) με δυναμικότητα άνω των 150 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως, ενώ προχωρούν θεσμικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου και την ενοποίηση 750 παρόχων ύδρευσης σε όλη τη χώρα. Προς τα πάνω οι λογαριασμοί: Στο πλαίσιο των μέτρων περιλαμβάνεται και αύξηση 2 με 3 ευρώ στους λογαριασμούς ύδατος των καταναλωτών. Η συγκεκριμένη προσαρμογή υπολογίστηκε ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους καταναλωτές και να καλυφθεί μέρος των αναγκαίων επενδύσεων.

2 Το νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα Συγκρότηση Επιστημονικού Συμβουλίου : Πρώην υπουργοί, πανεπιστημιακοί, πρυτάνεις και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό εντάσσονται στο νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

: Πρώην υπουργοί, πανεπιστημιακοί, πρυτάνεις και επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό εντάσσονται στο νέο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα για την Ειρήνη, τη Δικαιοσύνη και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στόχοι και φιλοσοφία : Το Ινστιτούτο στοχεύει στην επεξεργασία προτάσεων για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι συγκροτείται από μια ομάδα που αντιλαμβάνεται ότι η γνώση και η επιστήμη αποτελούν εργαλεία κοινωνικής προόδου και όχι προνόμιο των ελίτ.

: Το Ινστιτούτο στοχεύει στην επεξεργασία προτάσεων για προοδευτικές μεταρρυθμίσεις και πολιτικές, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι συγκροτείται από μια ομάδα που αντιλαμβάνεται ότι η γνώση και η επιστήμη αποτελούν εργαλεία κοινωνικής προόδου και όχι προνόμιο των ελίτ. Σύνθεση και συντονισμός: Συντονίστρια του Συμβουλίου ορίστηκε η Ευγενία Φωτονιάτα και αναπληρώτρια η Δώρα Κοτσακά, ενώ μεταξύ των μελών περιλαμβάνονται προσωπικότητες όπως οι Γιώργος Χουλιαράκης, Κώστας Γαβρόγλου, Γιάννης Δρόσος και Μανώλης Πλειώνης.

Newsletter Πέντε ειδήσεις για να ξεκινήσεις τη μέρα σου Κάθε πρωί θα βρίσκεις στο inbox σου τις πιο σημαντικές ειδήσεις και τα πιο ενδιαφέροντα θέματα ΕΓΓΡΑΦΗ

3 Εφοδος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, νέα μπλόκα σε Κρήτη και Αχαΐα Έφοδος της Αστυνομίας: Νέα φάση παίρνει η έρευνα για τις ύποτπες αιτήσεις επιδοτήσεων του 2025, καθώς το πρωί πραγματοποιήθηκε εφεδος στο τμήμα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ζητήθηκε να δεσμευτούν όλα τα σχετικά ηλεκτρονικά δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν διεξοδικά και να γίνουν διασταυρώσεις με προηγούμενα έτη. Στόχος είναι να εντοπιστούν ενδεχόμενες νέες απόπειρες παράνομης είσπραξης επιδοτήσεων.

Νέα φάση παίρνει η έρευνα για τις ύποτπες αιτήσεις επιδοτήσεων του 2025, καθώς το πρωί πραγματοποιήθηκε εφεδος στο τμήμα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, ζητήθηκε να δεσμευτούν όλα τα σχετικά ηλεκτρονικά δεδομένα, ώστε να ελεγχθούν διεξοδικά και να γίνουν διασταυρώσεις με προηγούμενα έτη. Στόχος είναι να εντοπιστούν ενδεχόμενες νέες απόπειρες παράνομης είσπραξης επιδοτήσεων. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα: Η σημερινή επέμβαση αποτελεί συνέχεια της έρευνας που ξεκίνησε το καλοκαίρι, όταν οι αρχές είχαν ήδη κατασχέσει τους server του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι οι αιτήσεις του 2025 δεν είχαν ακόμα περαστεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Τώρα, με τη δέσμευση των αρχείων, οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το ψηφιακό αποτύπωμα των αιτήσεων, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παρατυπίες ή εικονικές εγγραφές.

Η σημερινή επέμβαση αποτελεί συνέχεια της έρευνας που ξεκίνησε το καλοκαίρι, όταν οι αρχές είχαν ήδη κατασχέσει τους server του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι οι αιτήσεις του 2025 δεν είχαν ακόμα περαστεί στα ηλεκτρονικά συστήματα. Τώρα, με τη δέσμευση των αρχείων, οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πλήρως το ψηφιακό αποτύπωμα των αιτήσεων, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν παρατυπίες ή εικονικές εγγραφές. Στους δρόμους παραμένουν αγρότες: Την ίδια ώρα, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τα μπλόκα είναι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, λόγω της ανησυχίας για νέες καθυστερήσεις στις πληρωμές των επιδοτήσεων. Στο Ηράκλειο, οι κτηνοτρόφοι έκλεισαν τον ΒΟΑΚ, επιτρέποντας τη διέλευση οχημάτων μόνο για μιάμιση ώρα το μεσημέρι ώστε να επιστρέψουν οι μαθητές στα σπίτια τους, ενώ καταγγέλλουν «στοχοποίηση της Κρήτης». Αντίστοιχα, στην Αχαΐα, οι αγρότες προετοιμάζουν νέα μπλόκα.

4 Συνάντηση Μερτς - Ερντογάν: Συνεργασία για την Άμυνα, απόσταση για την ένταξη στην ΕΕ Η ατζέντα: Για της συνεργασία τους σε ζητήματα εξοπλισμών και άμυνας, για την απόσταση που ακόμα χωρίζει την Τουρκία από την είσοδο της στην ΕΕ, το μεταναστευτικό, αλλά και για την κατάσταση στην Γάζα συζήτησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους στην Άγκυρα.

Για της συνεργασία τους σε ζητήματα εξοπλισμών και άμυνας, για την απόσταση που ακόμα χωρίζει την Τουρκία από την είσοδο της στην ΕΕ, το μεταναστευτικό, αλλά και για την κατάσταση στην Γάζα συζήτησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τους στην Άγκυρα. Τα Eurofighter: Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, μόλις την περασμένη Δευτέρα, ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, υπέγραψε με τον τούρκο πρόεδρο συμφωνία για την παράδοση 20 Eurofighter. Η αγορά αύτη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του Βερολίνου, ενώ άνοιξε, παράλληλα, τον δρόμο για την παρθενική επίσκεψη του γερμανού καγκελάριου Μερτς στην Άγκυρα.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, μόλις την περασμένη Δευτέρα, ο βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, υπέγραψε με τον τούρκο πρόεδρο συμφωνία για την παράδοση 20 Eurofighter. Η αγορά αύτη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη συναίνεση του Βερολίνου, ενώ άνοιξε, παράλληλα, τον δρόμο για την παρθενική επίσκεψη του γερμανού καγκελάριου Μερτς στην Άγκυρα. Οι τοποθετήσεις: Στην κοινή συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνάντησης, ο τούρκος πρόεδρος στάθηκε στις προσπάθειες των δύο χωρών για κοινά αμυντικά πρότζεκτ, ενώ παράλληλα υπεραμύνθηκε των αποφάσεων για φυλακίσεις πολιτικών του αντιπάλων. Ο γερμανός καγκελάριος, από την πλευρά του, ανέφερε ότι θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι επιθυμεί να αναπτύξει διμερείς οικονομικές σχέσεις.

5 Ο Τραμπ δίνει εντολή για πυρηνικές δοκιμές, παγκόσμια ανησυχία Η εντολή: Εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν τη συνάντηση του με τον κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. «Δεν είχα άλλη επιλογή» είπε ο Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του, αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.

Εντολή να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, λίγο πριν τη συνάντηση του με τον κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ. «Δεν είχα άλλη επιλογή» είπε ο Τραμπ, αιτιολογώντας την απόφασή του, αφού διαπίστωσε πως άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία, προχώρησαν το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές όπλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές. Οι αντιδράσεις: Άμεση ήταν η απάντηση από το Κρεμλίνο, το οποίο αρνήθηκε ότι η Ρωσία έχει διενεργήσει πυρηνικές δοκιμές αλλά τόνισε ότι η Μόσχα θα ακολουθήσει, εφόσον το πράξει πρώτη η Ουάσινγκτον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, μέσω της εκπροσώπου της για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, τόνισε ότι δεν «βάζουμε ΗΠΑ και Ρωσία στο ίδιο καλάθι αλλά καλούμε τους πάντες να σεβαστούν τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των πυρηνικών όπλων.

Άμεση ήταν η απάντηση από το Κρεμλίνο, το οποίο αρνήθηκε ότι η Ρωσία έχει διενεργήσει πυρηνικές δοκιμές αλλά τόνισε ότι η Μόσχα θα ακολουθήσει, εφόσον το πράξει πρώτη η Ουάσινγκτον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πλευρά της, μέσω της εκπροσώπου της για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ανίτα Χίπερ, τόνισε ότι δεν «βάζουμε ΗΠΑ και Ρωσία στο ίδιο καλάθι αλλά καλούμε τους πάντες να σεβαστούν τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των πυρηνικών όπλων. Η ανησυχία: Η ανησυχία που προκάλεσε η δήλωση Τραμπ στην διεθνή κοινότητα είναι έντονη, καθώς από το 1996, όταν και υπεγράφη η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), υπήρξαν μόνο δέκα πυρηνικές δοκιμές, από τις νεότερες πυρηνικές δυνάμεις του πλανήτη, δηλαδή από την Ινδία (1998), το Πακιστάν (1998) και την Βόρεια Κορέα (2006,2009,2013, 2016 και 2017) και καμία από παραδοσιακές πυρηνικές δυνάμεις, με ιδιαίτερα ευρύ οπλοστάσιο, όπως οι ΗΠΑ.