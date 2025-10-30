Οι παρεμβάσεις για το κρίσιμο ζήτημα της λειψυδρίας ανακοινώνονται στη σημερινή εκδήλωση για τα 100 χρόνια λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ, στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει το παρών, ενώ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης, παρουσιάζουν τα μέτρα που σχεδιάζονται με στόχο τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων νερού για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές που βρίσκονται σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού».

Τα μέτρα για τη λειψυδρία, οι επενδύσεις 2,5 δισ.

Ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, παρουσία του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, τόνισε ότι τα μέτρα διασφάλισης παροχής νερού σε Αττική και Θεσσαλονίκης με επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

«Το νερό είναι το ύψιστο δημόσιο αγαθό και η αδιάκοπη παροχή του είναι ύψιστη προτεραιότητα της κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Η Ελλάδα είναι 19η στον κόσμο σε κίνδυνο λειψυδρίας, ενώ η ευρύτερη περιοχή μας είναι από τις πιο ευάλωτες και άμεσα επηρεαζόμενες από την κλιματική αλλαγή, είπε ο υπουργός.

Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι « η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μετά την Κύπρο το υψηλότερο υδατικό στρες στην Ευρώπη» και πρόσθεσε ότι «υλοποιούμε 7 άξονες. Μέτρα που θωρακίζουν την ύδρευση για πάνω από το 50% της χώρας.».

Οι δράσεις για θωράκιση Αττικής – Θεσσαλονίκης

Ο υπουργός κ. Παπασταύρου παρουσίασε τα μέτρα για τη διασφάλιση της Αττικής.

Οι δράσεις για τη θωράκιση της Αττικής και Θεσσαλονίκης στην παροχή νερού:

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Μεγάλων Έργων Αντιμετώπισης Λειψυδρίας Αττικής

Γεωγραφική Επέκταση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Θεσμική Ενίσχυση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ

Εφαρμογή Ρυθμιστικού Πλαισίου

Αναδιάρθρωση ΔΕΥΑ

Αντιμετώπιση Άμεσων Προβλημάτων Νησιών

Το μεγάλο έργο για την Αττική

Ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε το έργο «Εύρητος», που προβλέπει τη μερική εκτροπή του Κρικελιώτη και του Καρπενησιώτη προς τον Εύηνο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το α’ εξάμηνο του 2029.

Παράλληλα, προανήγγειλε διασύνδεση με αφαλάτωση και αφαλάτωση. Παράλληλα, προβλέπεται γεωγραφική επέκταση ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, αλλά και επέκταση της αρμοδιότητας στην άρδευση.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη αναλαμβάνουν ύδρευση και άρδευση ενώ επεκτείνεται η ΕΥΔΑΠ σε Βοιωτία, Φωκίδα και Εύβοια.

Γι’ αυτό θα υπάρξει εκσυγχρονισμός των διατάξεων. «Ο τρόπος λειτουργίας δεν μπορεί 45 χρόνια μετά να παραμένουν ίδιες. Εργασιακές και μισθολογικές ευελιξίες, που θα προσελκύσουν στελέχη και θα δώσουν δυναμικές στους εργαζόμενους», είπε.

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες από το 2023 έως και σήμερα, που έχει λάβει η κυβέρνηση για τον περιορισμό του προβλήματος.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Χάρης Σαχίνης τόνισε ότι «δεν θα αφήσουμε την Αθήνα χωρίς νερό. Έχουμε Plan B με τις αφαλατώσεις» και πρόσθεσε ότι «θέλουμε να κρατήσουμε τα τιμολόγια χαμηλά».

Επίσης, ο κ. Σαχινίδης υπογράμμισε ότι «το δίκτυο ύδρευσης είναι ίσο περίπου με την απόσταση Ελλάδας και Αυστραλίας. Κάτι ανάλογο γίνεται και στην αποχέτευση. Η ποιότητα του νερού είναι η καλύτερη στην Ευρώπη και από τις καλύτερες στον κόσμο. Πέραν των μετρήσεων κάθε μέρα, κάτι ανάλογο γίνεται και στην αποχέτευση. Η εταιρεία δεν περιορίζεται στην Αττική, αλλά στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες στην Ελλάδα».

Πηγή ΟΤ