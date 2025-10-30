Νέα φάση παίρνει η έρευνα για τις ύποπτες αιτήσεις αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς το πρωί η Οικονομική Αστυνομία πραγματοποίησε έφοδο στο τμήμα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό και την κατάσχεση των αρχείων που αφορούν τις αιτήσεις του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατόπιν εισαγγελικής εντολής ζητήθηκε να δεσμευτούν όλα τα σχετικά ηλεκτρονικά δεδομένα, ώστε να εξεταστούν και να πραγματοποιηθούν διασταυρώσεις με προηγούμενες χρονιές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν, εκτός από τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας, και ειδικοί αξιωματικοί της Δίωξης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η σημερινή επέμβαση αποτελεί συνέχεια της έρευνας που είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι, όταν οι αρχές είχαν ήδη κατασχέσει τους server του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τότε είχε διαπιστωθεί ότι στα ηλεκτρονικά συστήματα δεν είχαν ακόμα περαστεί οι αιτήσεις για το 2025.

Η κατάσχεση των φετινών αιτήσεων κρίθηκε απαραίτητη, ώστε να εντοπιστούν εάν κάποιοι επιχείρησαν και το 2025 να πάρουν παράνομα επιδοτήσεις. Η έρευνα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν κάθε ψηφιακό αποτύπωμα.