Για συνεργασία σε ζητήματα εξοπλισμών και άμυνας, για την απόσταση που ακόμα χωρίζει την Τουρκία από την είσοδο της στην ΕΕ (συμπεριλαμβανομένων των φυλακίσεων πολιτικών αντιπάλων του Ερντογάν όπως ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμγολου), το μεταναστευτικό, αλλά και για την κατάσταση στην Γάζα συζήτησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, κατά την διάρκεια της συνάντησης τους στην Άγκυρα.

Έξαλλος ο Ερντογάν για τη στάση της Γερμανίας στη Γάζα, υπεραμύνθηκε της απόφασης κατά Ιμάμογλου

Σύμφωνα με όσα ανέφερε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου ο Ταγίπ Ερντογάν, οι δύο πλευρές πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειες τους σε κοινά αμυντικά πρότζεκτ, αφού όπως τόνισε «Η Γερμανία έχει μεγάλες προοπτικές σε θέματα άμυνας», όμως παράλληλα υπεραμύνθηκε των αποφάσεων για φυλακίσεις πολιτικών του αντιπάλων, όπως επί παραδείγματι του Εκρέμ Ιμάμογλου για τον οποίο τόνισε ότι «κανείς δεν μπορεί να ποδοπατά τους νόμους, ανεξαρτήτως της θέσης στην οποία βρίσκεται».

Ο Τούρκος πρόεδρος στην κοινή συνέντευξη Τύπου ανέβασε ιδιαίτερα τους τόνους, όσον αφορά στο θέμα της Γάζας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν βλέπει η Γερμανία, ότι το Ισραήλ ξεκίνησε πάλι τις επιθέσεις του στην Γάζα; Δεν βλέπει ότι το Ισραήλ επιβάλλει λιμό και γενοκτονία στην Γάζα;». Ο Ερντογάν υποστήριξε ότι είναι ανθρωπιστική υποχρέωση της Τουρκίας, της Γερμανίας και άλλων να μπει ένα τέλος στις σφαγές στην Γάζα.

Ο Μερτς θέλει οικονομικές σχέσεις με Τουρκία, αλλά και βοήθεια στο μεταναστευτικό

Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανέφερε ότι θεωρεί την Τουρκία στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι επιθυμεί να αναπτύξει διμερείς οικονομικές σχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των μεταφορών.

«Εγώ προσωπικά, και η γερμανική κυβέρνηση, βλέπουμε την Τουρκία στενό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να συνεχίσουμε να ανοίγουμε τον δρόμο προς την Ευρώπη», δήλωσε ο Μερτς στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στην συνάντηση τους έγινε συζήτηση για τη μετανάστευση και υπήρξε θέληση για περαιτέρω πρόοδο στον επαναπατρισμό των αιτούντων άσυλο των οποίων οι αιτήσεις δεν έχουν γίνει δεκτές.