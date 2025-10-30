Παρορμητική χαρακτήρισε η Ντόρα Μπακογιάννη την απόφαση του υπουργού Βασίλη Κικίλια να θέσει σε διαθεσιμότητα τον λιμενάρχη Χανίων.

Σε δηλώσεις της σήμερα το πρωί σε ραδιοφωνική εκπομπή, έκανε λόγο για την αλαζονεία της εξουσίας αλλά και την άσκηση της με ανθρώπινο πρόσωπο, ενώ καυτηρίασε τη διαταγή του Βασίλη Κικίλια για ΕΔΕ του λιμενάρχη Χανίων, λέγοντας πως αυτή του την κίνηση εκθέτει όλη την κυβέρνηση.

Ο υπουργός μετανάστευσης και ασύλου διέταξε τη διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος του λιμενάρχη μετά από καταγγελία 72χρονου για ξυλοδαρμό από 36χρονο σε γκαράζ πλοίου, στο λιμάνι των Χανίων.

«Η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά»

«Δίνει μια μάχη ο Μητσοτάκης, λέει ότι φαινόμενα αλαζονείας πρέπει να παταχθούν και να ‘το, στα Χανιά το έχουμε και το έχουμε ακέραιο. Αυτή την εικόνα, η οποία τώρα αδικεί μια ολόκληρη κυβέρνηση. Μία κυβέρνηση που έκανε χθες αυτό, θα μου πείτε δεν είναι Αθήνα, δεν είναι το κέντρο, ποιος να ασχοληθεί και τα λοιπά με τα Χανιά, με ένα λιμενάρχη. Μα η εξουσία ασκείται και με ανθρωπιά. Δεν ασκείς την εξουσία αλαζονικά, διατάσσομεν. Πέρασε η εποχή αυτή, την ασκείς με αξιοπρέπεια και με ανθρωπιά. Και λυπάμαι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ, για αυτό το συμβάν, διότι πραγματικά έχει φέρει μια τεράστια αναστάτωση» είπε η κυρία Μπακογιάννη».

«Ο λαός στο άδικο ξεσηκώνεται»

Η βουλευτής Χανίων συνέχισε λέγοντας: «Στα Χανιά σήμερα σε όποιον πας και θα σου πουν όλοι ότι είναι άδικο και όταν ο λαός νιώθει ότι συμβαίνει κάτι το οποίο είναι άδικο, ξεσηκώνεται. Πώς να το κάνουμε; Και θα ακούσω, δεν έχω καμία αμφιβολία, για ρουσφέτια. Σας διαβεβαιώ, πρώτον, κανένας δεν ασχολήθηκε με τις επιλογές του λιμενικού, ούτε είμαστε μέσα σε θέση να ξέρουμε ποιος και τι μπαίνει σε κάθε θέση, όχι σε άλλες θέσεις αλλά στο λιμενικό δεν ξέρουμε. Από την άλλη μεριά, η πορεία των ανθρώπων αποδεικνύει την αξία τους. Και η πορεία αυτού του ανθρώπου την απέδειξε. Άρα, μιλάμε για μια αποκατάσταση δικαιοσύνης».

«Ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό γιατί; Για την παρορμητική απόφαση του υπουργού να προχωρήσει, χωρίς φαντάζομαι να ξέρει και όλα τα σχετικά στοιχεία».

Η κυρία Μπακογιάννη χαρακτήρισε τον λιμενάρχη Χανίων «εξαιρετικό», όπως χαρακτηριστικά είπε είναι «ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κύρος, χαμηλών τόνων, έντιμος».

«Εξοργισμένα τα Χανιά»

Σύμφωνα με την ίδια η απόφαση έχει εξοργίσει όλα τα Χανιά αλλά και τους τοπικούς βουλευτές «συμπεριλαμβανομένου και του Πολάκη» γιατί «ένας άνθρωπος που συνταξιοδοτείται σε δύο μήνες, δηλαδή να φύγει με ένα στίγμα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει υπηρετήσει όλα αυτά τα χρόνια στο λιμενικό», καθώς μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ ο λιμενάρχης έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα.