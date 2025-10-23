Σφοδρή σύγκρουση είχαν στη Διάσκεψη των Προέδρων η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Ντόρα Μπακογιάννη με αφορμή τον «κόφτη» στους χρόνους ομιλίας στην Ολομέλεια της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας διαφώνησε για τον νέο κανονισμό και επιτέθηκε φραστικά στην κ. Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες που της έχει απευθύνει από βήματος, μεταξύ άλλων, για την Siemens και το τροχαίο έξω από τη Βουλή.

Εκείνη τη στιγμή, η βουλευτής της ΝΔ, η οποία κάθονταν ακριβώς μπροστά της, γύρισε και την κοίταξε επιμόνως. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε τότε να σηκώσει το τηλέφωνό της, προκειμένου να την τραβήξει φωτογραφία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της αντιπροέδρου της Βουλής και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγας Γεροβασίλη.

«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;» ανέφερε η κ. Γεροβασίλη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να της φωνάζει: «Τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!». Στο στόχαστρο της βρέθηκε και η Πέτη Πέρκα. Μάλιστα, η βουλευτής της Νέας Αριστεράς επεσήμανε ότι «με τον τρόπο της πολλές φορές δεν μας αφήνει να σας στηρίξουμε».

Η Ντόρα Μπακογιάννη σήκωσε το γάντι και χαρακτήρισε «υστερική» την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας και λέγοντας πως έχει «προσωπικά προβλήματα». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάντως συνέχισε την επίθεση φωνάζοντας στην αντιπολίτευση πως «ξεπλένει» την κυβέρνηση, ενώ ακούστηκε να μιλά και για «φασίστες».

Σε δήλωσή της στις κάμερες έξω από τη Βουλή, αμέσως μετά από το επεισόδιο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την Ντόρα Μπακογιάννη ως «Μαρία Αντουανέτα», ενώ μίλησε, αναφερόμενη στον «κόφτη», για «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».

Σημειώνεται πως το νέο αυτό μέτρο θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση την επόμενη εβδομάδα. Το μέτρο στηρίζεται από όλα τα κόμματα, με εξαίρεση την Πλεύση Ελευθερίας.