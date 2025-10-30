Στροφή των καταναλωτών στις mobile αγορές δείχνουν τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η Public από τις πωλήσεις που πραγματοποίησαν τα καταστήματά της και το public.gr την περσινή Black Friday.

Συγκεκριμένα, 8 στις 10 ηλεκτρονικές συναλλαγές πραργματοποιούνται ηλεκτρονικά. Στις κορυφαίες επιλογές βρέθηκαν smartphones, τηλεοράσεις, έξυπνες οικιακές συσκευές και δημοφιλή gaming προϊόντα, ενώ σημαντική ζήτηση κατέγραψαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, αποδεικνύοντας ότι η Black Friday στην εξέλιξή της συνδυάζει τεχνολογία, άνεση και ψυχαγωγία.

Το προφίλ των καταναλωτών

Το προφίλ των καταναλωτών βάσει φύλου ήταν ισορροπημένο σε όλη τη χώρα.

Η ηλικιακή ομάδα 35-54 ετών κυριάρχησε για μία ακόμη χρονιά, αποτελώντας την πλέον ενεργή ομάδα καταναλωτών. Παράλληλα, οι νεότερες, τεχνολογικά εξοικειωμένες γενιές κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ενισχύοντας τη μετατόπιση του κοινού προς τις online αγορές και το mobile shopping.

Συγκεκριμένα, η τάση αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω το 2024, με τις mobile αγορές να σημειώνουν νέο ρεκόρ, φτάνοντας σχεδόν το 84% των συνολικών ηλεκτρονικών αγορών, ενώ οι αγορές μέσω υπολογιστή παρουσίασαν ήπια πτώση, όπως και το 2023.

Η γεωγραφία της Black Friday: Ποιες περιοχές ξεχώρισαν στις ηλεκτρονικές αγορές

Οι τρεις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας – Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα – βρέθηκαν στην κορυφή των mobile αγορών, με την πρωτεύουσα να ξεχωρίζει, αντιστοιχώντας στο 77% των συνολικών αγορών μέσω τηλεφώνου.

Παράλληλα, αυξημένο ενδιαφέρον σημειώθηκε και σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, όπως το Ηράκλειο, η Λάρισα, τα Ιωάννινα και ο Βόλος, αναδεικνύοντας τη δυναμική, πανελλαδική απήχηση της Black Friday και επιβεβαιώνοντας τη στροφή των καταναλωτών σε γρήγορες και εύκολα προσβάσιμες μεθόδους αγοράς.

Τηλεοράσεις και smartphones στην κορυφή

Στην κατηγορία τεχνολογίας, τα smartphones και τα αξεσουάρ κινητής παρέμειναν στις πρώτες θέσεις προτίμησης των καταναλωτών, με τα προϊόντα Xiaomi, Apple και Samsung να κυριαρχούν στην κατηγορία.

Ιδιαίτερη τάση αποτέλεσε η αύξηση των πωλήσεων στις τηλεοράσεις 55’’ έως 65”, δείχνοντας ότι οι καταναλωτές συνδυάζουν υψηλή ανάλυση και σύγχρονη τεχνολογία εικόνας με την αναβάθμιση του προσωπικού τους χώρου ψυχαγωγίας. Στις κορυφαίες προτιμήσεις των καταναλωτών βρέθηκαν οι τηλεοράσεις Samsung, LG και Kydos.

Ανοδος για τις οικιακές συσκευές

Στις οικιακές συσκευές, ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση σημειώθηκε σε πλυντήρια, στεγνωτήρια Bosch, Midea και Tesla, σκούπες ρομπότ ή stick, Xiaomi, Dyson, Rohnson, καθώς και κλιματιστικά Omnys, Midea, Toyotomi, υπογραμμίζοντας την προτίμηση των καταναλωτών σε λύσεις που εξοικονομούν χρόνο και προσφέρουν πρακτικότητα στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι υπηρεσίες εγκατάστασης και απεγκατάστασης, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των ολοκληρωμένων λύσεων που αναζητούν πλέον οι καταναλωτές.

Ψυχαγωγία χωρίς όρια

Στην ψυχαγωγία, το gaming συνέχισε να πρωταγωνιστεί. Τα Public ανέδειξαν ως κορυφαία σε πωλήσεις gaming software τα EA FC 25, Spiderman 2 και Ghost of Tsushima αναδεικνύοντας τη δυναμική της gaming κοινότητας και την προτίμηση του κοινού σε τίτλους που προσφέρουν ρεαλιστική εμπειρία και υψηλή ποιότητα περιεχομένου.

Εξίσου δυναμική παρουσία είχαν και τα παιχνίδια φυσικής μορφής (toys), καθώς πολλοί καταναλωτές αξιοποίησαν τη Black Friday για να κάνουν τις αγορές των Χριστουγεννιάτικων δώρων.

Τα Top 4 παιχνίδια της χρονιάς:

● Panini – FIFA 365 2025 Adrenalyn Κάρτες

● Lego Toys – Lego Friends Dog Rescue Van

● Μαθαίνω & Δημιουργώ – Pen Studio

● Plexi – Flexi

Η ποικιλία αυτή αποδεικνύει ότι οι οικογένειες και τα παιδιά παραμένουν σημαντικό κοινό της Black Friday, με αυξανόμενο ενδιαφέρον για παιχνίδια δημιουργικότητας και συλλεκτικά brands.

Ενόψει της Black Friday 2025, η Public τονίζει ότι οι Έλληνες καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς προϊόντα, αλλά μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς, συνδυάζοντας αξία, αξιοπιστία και άνεση.

Πηγή: ot.gr