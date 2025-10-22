Οι προσφορές της Black Friday είναι μια εξαιρετική ευκαιρία κάθε χρόνο για να αποκτήσεις τεχνολογικά προϊόντα σε εξαιρετικές τιμές! Φυσικά και φέτος θα υπάρξουν πολλές black friday smartphone προσφορές για να βρεις τη συσκευή που σου ταιριάζει! Το πρώτο που χρειάζεσαι να κάνεις, όπως πάντα άλλωστε, είναι να αποφασίσεις τι χρειάζεσαι και ποιο είναι το διαθέσιμο budget σου. Το δεύτερο βήμα είναι να έχεις ρεαλιστικές προσδοκίες, μην περιμένεις ότι θα βρεις το πιο πρόσφατο μοντέλο σε τιμή πάτωμα! Στο Πλαίσιο θα βρεις καλή τιμή για το νέο Apple iPhone 17, αλλά οι εκπτώσεις που θα βρεις στο προηγούμενο μοντέλο θα είναι αχτύπητες! Πώς να προετοιμαστείς για τις επιλογές σε Black Friday smartphones; Θα σε βοηθήσουμε εμείς! Σου έχουμε ιδέες για το ποια smartphones να βάλεις στις λίστες σου για να πετύχεις την καλύτερη τιμή.

Το πρώτο βήμα είναι να ορίσεις τι ακριβώς ψάχνεις και τι budget έχεις διαθέσιμο. Με αυτή τη σκέψη χωρίζουμε τις προτάσεις μας σε κατηγορίες!

1.Flagship Smartphones

Τόσο η Apple όσο και η Samsung έχουν ήδη ανακοινώσει τις νέες ναυαρχίδες τους. Και φυσικά στο Πλαίσιο θα βρεις και το iPhone 17 και το Samsung Galaxy S25, αν θες όμως να μεγιστοποιήσεις την εξοικονόμηση στη Black Friday δες τα αμέσως προηγούμενα μοντέλα!

Θα πετύχεις μεγάλη εξοικονόμηση αν επιλέξεις το iPhone 16!

iPhone 16. Εισάγει τον Έλεγχο Κάμερας. Κάμερα Fusion 48MP. Πέντε έντονα χρώματα. Και το A18 chip! Το Α18 είναι μια γενιά πίσω αλλά παραμένει απίστευτα δυνατό και αποδοτικό! Το A18 είναι δύο γενιές μπροστά από το A16 Bionic chip του iPhone 15. Και προσφέρει προηγμένα χαρακτηριστικά φωτογραφίας και βίντεο και υποστηρίζει παιχνίδια επιπέδου κονσόλας, με εξαιρετική αποδοτικότητα ενέργειας. Το iPhone 16 Plus συνεργάζεται με το A18 chip για να προσφέρει σημαντική αύξηση στη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας, με έως και 22 ώρες αναπαραγωγής βίντεο! Ο Έλεγχος Κάμερας σου δίνει έναν πιο εύκολο τρόπο να έχεις γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες κάμερας, όπως το ζουμ ή το βάθος πεδίου, ώστε να βγάλεις την τέλεια φωτογραφία σε χρόνο ρεκόρ.

Αν προτιμάς το Android από το iOS η πρόταση μας για αυτή την Black Friday είναι το Samsung Galaxy S24!

Η σειρά Galaxy S24 έρχεται με πανίσχυρο επεξεργαστή, εκπληκτικές δυνατότητες AI και για ακόμη μία φορά με μία εκπληκτική κάμερα! Με οθόνη τεχνολογίας Dynamic AMOLED 2X με διαγώνιο 6,2” και ανάλυση Full HD+ που υποστηρίζει HDR10+ σου προσφέρει μία επική εμπειρία προβολής. Με τον έξυπνο και προσαρμόσιμο ρυθμό ανανέωσης 1Hz – 120 Hz και τον έξυπνο αλγόριθμο Vision Booster, η εμπειρία προβολής είναι ομαλότατη και απολύτως ευκρινής ακόμα και υπό το έντονο φως του ήλιου. Με την ισχύ του δεκαπύρηνου επεξεργαστή Samsung Exynos 2400 (4nm) που ενσωματώνει την Xclipse 940 GPU αρχιτεκτονικής AMD RDNA™ 3 θα απολαμβάνεις εκπληκτικά γραφικά με ray tracing ανώτερου επιπέδου. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 4.000 mAh και υποστηρίζει υπερ-ταχεία ενσύρματη φόρτιση 2.0, ταχεία ασύρματη φόρτιση αλλά και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση για να σώσεις την παρέα σου! Οι τρεις κάμερες στο πίσω μέρος, σχεδιάστηκαν για κάθε σενάριο χρήσης και οποιονδήποτε φωτισμό. Η ευρυγώνια κάμερα 50 MP αποδίδει απίστευτα σε νυχτερινές λήψεις, η υπερευρυγώνια κάμερα 12 MP προσφέρει εκπληκτικά τοπία ενώ η κάμερα με τον τηλεφακό 10 MP και 3x οπτικό ζουμ φέρνει κάθε αντικείμενο μπροστά σου!

Πριν αλλάξουμε κατηγορία, μια ακόμα πρόταση σε flagship προηγούμενης γενιάς είναι το Google Pixel 9 Pro!

Κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο και πλαισιωμένο με ανθεκτικό στις δακτυλιές Corning® Gorilla® Glass Victus® 2, ενσωματώνει οθόνη LTPO OLED Super Actua 6,3” με μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης από 1 έως 120 Hz! Με μεγάλη, μπαταρία 4.700 mAh με Fast Wireless Charging και Battery Share. Διαθέτει σύστημα τριπλής κάμερας σε μια κομψή, εντυπωσιακή σχεδίαση. Διαθέτει μεταξένια ματ γυάλινη πλάτη, όμορφη μπάρα κάμερας με διπλό φινίρισμα και γυαλισμένο μεταλλικό πλαίσιο.

2.Flagship Killers

Αν δεν έχεις βάλει στόχο κάποιο από τα μεγάλα μοντέλα αλλά θες να κινηθείς σε πιο χαμηλά budget μπορείς να επιλέξεις κάτι από mid-range μοντέλα με υψηλές επιδόσεις! Μπορείς να επιλέξεις κάτι από την Xiaomi, όπως το Redmi Note 14 Pro 5G. Smartphone σε πολύ ανταγωνιστική τιμή με ισχυρές επιδόσεις!

Ξεχωρίζει με τον σχεδιασμό flagsghip με κυρτή οθόνη και κεντρικά ευθυγραμμισμένη κάμερα deco. Ενώ το σύνθετο πλαίσιο αλουμινίου υψηλής αντοχής προστατεύει αποτελεσματικά τα εσωτερικά εξαρτήματα, αντέχοντας τυχαίες πτώσεις ή χτυπήματα. Ο ισχυρός επεξεργαστής 6nm MediaTek Dimensity 7300-Ultra υψηλής απόδοσης και η GPU Mali-G615 MC2 αποδίδουν εξαιρετικά αποτελέσματα! Η ισχυρή μπαταρία 5110mAh εξασφαλίζει μεγαλύτερη αυτονομία, σε συνδυασμό με turbo φόρτιση 45W. Διαθέτει σύστημα βασικής κάμερας Al pro-grade 200MP και 8MP υπερευρυγώνια και 2MP macro κάμερα! Μια ακόμα επιλογή για flagship killer είναι το POCO F7 12/512GB 5G.

Με ισχυρό Snapdragon 8s Gen 4, οθόνη AMOLED 6,83″ 1.5K με 120Hz και μπαταρία 6500mAh με γρήγορη φόρτιση 90W, απολαμβάνεις κορυφαίες επιδώσεις και αυτονομία σε ανταγωνιστική τιμή! Ο σχεδιασμός του είναι κομψός και ανθεκτικός, προσφέροντάς σου αξιόπιστη εμπειρία χρήσης σε κάθε στιγμή. Τέλος με την Sony 50MP κάμερα με OIS θα έχεις φωτογραφίες επαγγελματικού επιπέδου!

3.Αποκλειστικά Μοντέλα

Οι μεγάλες αλυσίδες έχουν συχνά κάποια brands ή μοντέλα σε αποκλειστικότητα, σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να έχουν ακόμα πιο δυνατές black Friday προσφορές! Στο Πλαίσιο μπορείς να βρεις το Nothing Phone (2a) Plus 12/256GB 5G!

Με το χαρακτηριστικό σχεδιασμό που βρίσκεται στο DNA της Nothing, βελτιστοποιημένο Glyph Interface για να οπτικοποιείς τους ήχους και τις ειδοποιήσεις χωρίς να βλέπεις την οθόνη, πρόκειται για μια ιδιαίτερη συσκευή! Με πανέμορφη Flexible 6,7” AMOLED οθόνη που έχει βάθος χρώματος 10-bit και 120Hz ρυθμό ανανέωσης, δειγματοληψία αφής έως και 240Hz, 2160 / 1920 Hz PWM, φωτεινότητα που αγγίζει τα 1300nits και προστασία Corning® Gorilla® Glass 5, θα απολαμβάνεις ρεαλιστικά χρώμα και ομαλότητα κάθε μέρα που το χρησιμοποιείς. Με μία τεράστια μπαταρία χωρητικότητας 5.000 mAh, η οποία μπορεί να προσφέρει έως και 2 ημέρες λειτουργίας και φορτίζει με γρήγορη φόρτιση 50W. Τέλος μοναδικό και σε φωτογραφικές επιδόσεις! Οι διπλές κάμερες 50MP μαζί με τους αλγορίθμους της Nothing, θα σου αποκαλύψουν μια νέα, όμορφη πλευρά της πραγματικότητας.