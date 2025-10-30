Εκτός από το «φιλόδοξο» εγχείρημα του τετράθυρου coupe Vision X-Coupe με τον περιστροφικό κινητήρα σε plug-in διαμόρφωση και το σύστημα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα στην εξάτμιση, η Mazda παρουσίασε στο Τόκυο τη δική της έκδοση για το αυτοκίνητο πόλης του μέλλοντος.

Ο λόγος για το Vision X-Compact με μήκος μόλις 3,825 μ. δηλαδή κατά τι μικρότερο από το Mazda 2 το πρωτότυπο μοντέλο υιοθετεί μια πληθωρική σχεδίαση η οποία εκτός από τις καλοσχηματισμένες καμπύλες που του εξασφαλίζουν μια γοητευτική εμφάνιση προφανώς σκοράρει ψηλά και σε επίπεδο αεροδυναμικής, δίνοντας το στίγμα των προθέσεων της ιαπωνικής φίρμας για την μικρή κατηγορία.

Η Mazda δεν ανακοινώνει πάντως στοιχεία για τις προδιαγραφές του σημειώνοντας μόνο ότι το Vision X-Compact έχει εξελιχθεί με το σκεπτικό εφοδιασμού του με σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο είναι σε θέση να ανιχνεύει τη διάθεση του οδηγού, διαμορφώνοντας αναλόγως από τις παραμέτρους του συνόλου κίνησης έως την μουσική και τον εσωτερικό φωτισμό.

Το εντυπωσιακό είναι πάντως ότι αντί της συνήθους συστοιχίας διάφορων οθονών με την οποία εφοδιάζονται τα σύγχρονα πρωτότυπα στην πλειονότητά τους, το Vision X-Compact επιμένει αναλογικά, διαθέτοντας ένα εξαιρετικά μίνιμαλ όσο και ελαφρώς ρετρό εσωτερικό με ένα στρογγυλό αναλογικό όργανο να φιλοξενεί τις ζωτικές ενδείξεις, ένα παραδοσιακό επιλογέα ταχυτήτων, το χαρακτηριστικό επίπεδο στο κάτω τιμόνι σπορ όσο και κλασικό τιμόνι με μια μόλις οθόνη σε μέγεθος smartphone να αναλαμβάνει το ρόλο του συστήματος ψυχαγωγίας-ενημέρωσης και τις ενδείξεις του συστήματος πλοήγησης.