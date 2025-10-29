H Mazda επιστρέφει στην ιδεατή πλέον υπόσταση του περιστροφικού κινητήρα και των επιβλητικών coupe που εφοδιάζονται με αυτόν, παρουσιάζοντας στην έκθεση του Τόκυο ένα αντίστοιχου ύφους τετράθυρο coupe πρωτότυπο το οποίο συνδυάζει τα παραπάνω με την plug-in υβριδική τεχνολογία.

Για την ακρίβεια το Vision X-Coupe ή Vision Cross Coupe όπως προφέρεται η ονομασία του επωφελείται από ένα σύνολο που συνδυάζει ένα turbo διπλα περιστροφικό κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα και μπαταρία. Η Mazda δεν δίνει προφανώς στοιχεία για τα περαιτέρω ωστόσο σημειώνει ότι το πρωτότυπο έχει κατασκευαστεί με το σκεπτικό θεωρητικής ηλεκτρικής αυτονομίας 160 χλμ. από το ηλεκτρικό μέρος του συνόλου συν ακόμα 645 χλμ. από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Πλην του συνδυασμού περιστροφικού κινητήρα με plug-in υβριδική τεχνολογία, το Vision Cross Coupe διαθέτει και μία ακόμα καινοτομία καθώς η Mazda εργάζεται πάνω σε ένα σύστημα δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα προσαρμοσμένου εν είδει φίλτρου απευθείας στο σύστημα εξαγωγής με στόχο την μείωση του περιβαλλοντικού αντικτύπου του συνόλου. Σύμφωνα με τις συστάσεις η δέσμευση του CO 2 , στην «πηγή», ενόσω βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση είναι αφενός περιβαλλοντικά ωφέλιμη καθώς δεν εκλύεται στην ατμόσφαιρα αφετέρου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την Mazda σε μια άλλη χρήση, π.χ. στην παραγωγή e-fuels. Ήδη η ιαπωνική φίρμα πειραματίζεται στην παραγωγή συνθετικών καυσίμων από άλγη.

Αυτονόητα κανένα από τα παραπάνω συστήματα δεν είναι έτοιμο να περάσει στην παραγωγή ωστόσο, αποτελούν έναν οδηγό για το σκεπτικό της Mazda σε σχέση με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Να σημειωθεί ότι ο συνδυασμός όλων των παραπάνω καθιστά θεωρητικά το Vision X-Coupe ένα μηδενικών εκπομπών όχημα ακόμα και αν δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

Πέρα από την τεχνολογία υπάρχουν και όσα μπορεί να διακρίνει κανείς δια γυμνού οφθαλμού καθώς οι καλοσμιλεμένες επιφάνειες του πρωτότυπου κάλλιστα θα μπορούν να εφαρμοστούν σε ένα αντίστοιχο μοντέλο παραγωγής στο μέλλον.

Αυτό που επίσης παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το εσωτερικό του όπου σε αντίθεση με την φυσική «αλλεργία» της Mazda στην πλήρη απουσία διακοπτών, το X δεν διαθέτει τέτοιους, μόνο ένα παραδοσιακό επιλογέα ταχυτήτων και τρία στρογγυλά όργανα για τα στοιχειώδη ενώ μια στενή οθόνη στη δεξιά πλευρά του ταμπλό αναλαμβάνει τα υπόλοιπα.