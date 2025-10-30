Πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε στο φεστιβάλ του Goodwood και στην προηγούμενη διοργάνωση του CES η Honda παρουσιάζει από το Τόκυο, την επόμενη προσθήκη στη νέα σειρά ηλεκτρικών μοντέλων με την ονομασία 0 με την μορφή ενός πρωτότυπου SUV που θα βρεθεί στην κατηγορία των Skoda Elroq και KIA EV3, μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί ότι το Honda 0 a ή επί το… διεθνέστερο 0 Alpha έχει ήδη πάρει το πράσινο φως για την ιαπωνική και την ασιατική αγορά ενώ θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι θα διατεθεί και στην Ευρώπη με δεδομένο ότι οι Ιάπωνες έχουν ήδη δηλώσει ότι η σειρά 0 θα έχει παγκόσμια στόχευση.

Εν είδει υπενθύμισης η Honda έχει ήδη παρουσιάσει ένα μεγαλύτερο πρωτότυπο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV με το διακριτικό 0 το οποίο μάλιστα θα διατεθεί και στην Ευρώπη από το 2026. Το 0 Alpha όπως ίσως ήδη υποθέτει κανείς από την ονομασία του, θα τοποθετηθεί κάτω από το 0 SUV και όπως προκύπτει από τις εικόνες υιοθετεί μια αντίστοιχη σχεδιαστική φιλοσοφία, διαφέροντας ωστόσο στις αναλογίες και στις λεπτομέρειες.

Σε αυτές συγκαταλέγονται ένας πιο επιθετικά σχεδιασμένος μπροστινός προτεταμένος προφυλακτήρας που ξεχωρίζει από το υπόλοιπο αμάξωμα. Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην επιλογή των σχεδιαστών της Honda να διαμορφώσουν μια ιδιάζουσα γραμμή παραθύρων η οποία απολήγει σε μια διόλου διακριτική τρίτη κολώνα. Αντιστοίχως ιδιάζουσα είναι και η σχεδίαση του πίσω παρμπρίζ σε ένα μοτίβο που υπογραμμίζεται από τα περιμετρικά φώτα σε σχήμα «U».

Στα ενδότερα κυριαρχεί το νέο interface Asimo που η Honda δρομολογεί για τα ηλεκτρικά της μοντέλα και το οποίο φιλοξενείται σε μια τριπλέτα από οθόνες. Την εικόνα συμπληρώνει ένα yoke τιμόνι το οποίο προδίδει την παρουσία συστήματος steer-by-wire το οποίο τελεί υπό εξέλιξη και αναμένεται να εφοδιάζει όλα τα ηλεκτρικά Honda. Προς το παρόν οι Ιάπωνες δεν έχουν ανακοινώσει στοιχεία για τα μεγέθη αυτονομίας ή ηλεκτρικά μοτέρ ωστόσο προφανώς αυτό θα συμβεί σε δεύτερο χρόνο.