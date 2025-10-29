H Honda αξιοποιεί την έκθεση του Τόκυο για να παρουσιάσει μια πιο κοντά στην παραγωγή έκδοση του νέου της ηλεκτρικού city car το οποίο, εφόσον πάρει το πράσινο φως, θα πρέπει να αναμένεται και στην Ευρώπη.

Τo Super-One όπως ονομάζεται το νέο πρωτότυπο διαθέτει ένα φαρδύτερο πλαίσιο, αξιοποιώντας προφανώς μεγαλύτερα μετατρόχια σε σχέση με την προηγούμενη εκδοχή του που εμφανίστηκε στο φεστιβάλ ταχύτητας του Goodwood το περασμένο καλοκαίρι καθώς και μεγαλύτερους τροχούς.

Επίσης είναι σαφείς οι επιρροές του στην «όψη» από το Honda e ωστόσο σε μια πιο επιθετική υλοποίηση χάρη στην αισθητική των φωτιστικών σωμάτων και τις εισαγωγές αέρα. Επίσης η θύρα φόρτισης τοποθετείται μπροστά αντί του καπό.

Το σημαντικότερο στοιχείο του μοντέλου είναι η τετράγωνη σιλουέτα του η οποία υπόσχεται να εξασφαλίσει τη μέγιστη ευρυχωρία παρά τις περιορισμένες του διαστάσεις ενώ ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην παράμετρο της πρακτικότητας με τους Ιάπωνες να έχουν σχεδιάσει ένα εξαιρετικά χαμηλό κατώφλι για το πορτ μπαγκάζ.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί ο ορθολογισμός που επιβάλλει το μικρό μέγεθος χωρίς να λείπουν τα απαραίτητα gadgets δηλαδή δύο οθόνες σε ρόλου πίνακα οργάνων και infotainment καθώς και μια σειρά από πρακτικές θήκες.

Να σημειωθεί ότι στοιχειοθετώντας τη νέα του, πιο επιθετική εμφάνιση σε σχέση με το concept car που προηγήθηκε στη βρετανική διοργάνωση η Honda έχει εφοδιάσει το Super-One με ένα πρόγραμμα Boost αλλά και με ένα σύστημα προσομοίωσης αλλαγής σχέσεων.

Προς το παρόν η Honda δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις τεχνικές του προδιαγραφές, ωστόσο δεδομένα εφόσον φτάσει στην παραγωγή θα είναι ηλεκτροκίνητο. Να σημειωθεί ότι η Honda διαθέτει στη ιαπωνική της γκάμα ένα αντίστοιχο kei car με κινητήρα βενζίνης με την ονομασία Ν-One. Προφανώς ωστόσο θα ισχύσει ότι ακριβώς συνέβη και με το Hyundai Inster που στην κορεατική αγορά διατίθετο ως βενζινοκίνητο.

Το μόνο «εμπόδιο» είναι ότι η νέα ηλεκτρική αρχιτεκτονική που εξελίσσει η Honda και η οποία θα φιλοξενήσει όλη τη σειρά 0, όπως ονομάζει η φίρμα τη νέα σειρά ηλεκτρικών μοντέλων της, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στην συγκεκριμένη περίπτωση μιας και έχει σχεδιαστεί για να φιλοξενεί αυτοκίνητα μεγέθους από μικρομεσαία hatchback όπως το Civic και πάνω. Αυτό σημαίνει ότι μια ηλεκτρική έκδοση παραγωγής του Super-One θα πρέπει να αποτελέσει μια ξεχωριστή περίπτωση για το τμήμα έρευνας και εξέλιξης των Ιαπώνων.