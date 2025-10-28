Η φετινή στρατιωτική παρέλαση για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη φέρνει μαζί της το άρωμα της νέας εποχής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα drones, τα anti-drones και τα όπλα τεχνητής νοημοσύνης, αναδεικνύοντας την τεχνολογική στροφή της χώρας στην άμυνα και την καινοτομία.

Ανάμεσα στα συστήματα που θα παρουσιαστούν, ξεχωρίζει το ελληνικής κατασκευής anti-drone «Κένταυρος», το οποίο έχει ήδη δοκιμαστεί με επιτυχία σε φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού στην Ερυθρά Θάλασσα, αποτρέποντας επιθέσεις drones των Χούθι στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Ασπίδες». Το σύστημα αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της στροφής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας προς την εγχώρια ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής.

Το κοινό θα γνωρίσει επίσης το «Υπερίων», ένα όπλο ηλεκτρονικού πολέμου με δυνατότητες κατάρριψης εχθρικών drones, που προορίζεται για τις μονάδες επιφανείας του Πολεμικού Ναυτικού. Μαζί του θα παρουσιαστεί και ένα ρομποτικό σύστημα εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, δείγμα της αυξανόμενης σημασίας των ρομποτικών επιχειρήσεων σε ασύμμετρες απειλές.

Leopard, Archytas και UAVs με τεχνητή νοημοσύνη

Στο έδαφος, τα άρματα μάχης Leopard του Ελληνικού Στρατού θα παρουσιαστούν εξοπλισμένα με ειδικά «κλουβιά» προστασίας έναντι επιθέσεων στον πύργο τους – μια προσαρμογή που προκύπτει από τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία.

Στον αέρα, το ελληνικής κατασκευής drone «Αρχύτας» και τα mini drones της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων θα προσφέρουν ένα δείγμα των νέων εναέριων επιχειρησιακών δυνατοτήτων της χώρας. Θα συμμετάσχουν επίσης αυτόνομα ελικόπτερα και UAVs κάθετης απογείωσης που ενσωματώνουν λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης για αναγνώριση στόχων και αυτόνομη πτήση.

Παράλληλα, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά πυραύλους και κατευθυνόμενες βόμβες τελευταίας τεχνολογίας, αποτυπώνοντας το βάθος της ελληνικής αμυντικής αναβάθμισης.

Οι εκδηλώσεις σε Αθήνα και Πειραιά

Στην Αθήνα, ο εορτασμός της επετείου θα ξεκινήσει με εωθινό από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων στις 06:47 το πρωί και την επίσημη έπαρση της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 08:00. Θα ακολουθήσει δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, πριν από τη μαθητική παρέλαση μπροστά στη Βουλή στις 11:00, παρουσία της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως.

Στον Πειραιά, το κοινό θα μπορεί να επισκεφθεί τη φρεγάτα «Ψαρά», το ταχύ περιπολικό «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος», τα οποία θα είναι ανοικτά για επισκέψεις στο λιμάνι, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία γνωριμίας με τα σύγχρονα μέσα του Πολεμικού Ναυτικού.

Δωρεάν είσοδος στο Πολεμικό Μουσείο

Το Πολεμικό Μουσείο συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό με δωρεάν είσοδο και σειρά δράσεων: θεματικές περιηγήσεις, επετειακές προβολές, παρουσίαση φιλοτελικών τεκμηρίων, αλλά και εμπειρίες εικονικής πραγματικότητας που επιτρέπουν στους επισκέπτες να «πετάξουν» με μαχητικό αεροσκάφος ή να συμμετάσχουν σε άλμα ελεύθερης πτώσης.

Ξεχωρίζει η διαδραστική παρουσίαση της μάχης των Οχυρών Ρούπελ, καθώς και η προβολή έργων του ζωγράφου του Έπους του ’40, Αλέξανδρου Αλεξανδράκη, τα οποία έχουν αποκατασταθεί ψηφιακά με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Η φετινή 28η Οκτωβρίου, έτσι, δεν θα είναι μόνο ημέρα τιμής και μνήμης. Θα είναι και μια γιορτή της τεχνολογικής προόδου, που αναδεικνύει το πώς η Ελλάδα συνδυάζει την ιστορική της κληρονομιά με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον της άμυνας.