ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Συνεχίζεται η έντονη κινητικότητα του πρώην Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης που είχε εντυπωσιακή (επικοινωνιακά) παρουσία στην ΔΕΘ κι ενώ καλλιεργούνταν συστηματικά ένα κλίμα επιστροφής του «στα πράγματα», έφαγε ένα μεγαλοπρεπές «άδειασμα» από τον θείο του στην συνέντευξη τύπου, αλλά δεν έδειξε να πτοείται. Αντιθέτως άρχισε μια «καμπάνια» συναντήσεων στο γραφείο του, τις οποίες σχεδόν κάθε μέρα ή άντε μέρα παρά μέρα, διαφημίζει στα κοινωνικά δίκτυα. Οι συναντήσεις που δημοσιοποιούνται συνοδευόμενες από φωτογραφία με φόντο την βιβλιοθήκη του νέου του γραφείου είναι στοχευμένες και περιλαμβάνουν νυν και πρώην βουλευτές και δημάρχους, κομματικά στελέχη, την «Ομάδα Αλήθειας» φυσικά. Όλα αυτά μοιάζουν με επίδειξη εσωκομματικής δύναμης. Παράλληλα έχει πυκνώσει τις δημόσιες εμφανίσεις του. Πριν τρεις μέρες για παράδειγμα παραβρέθηκε στην τιμητική εκδήλωση για τον Γιάννη Στουρνάρα που διοργανώθηκε από το ΕΚΠΑ και την επομένη ήταν ομιλητής στο συνέδριο Cyber Greece με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, την τεχνητή νοημοσύνη και τους κινδύνους της και άλλα συναφή θέματα. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ «Αν δεν πάει ο Γρηγόρης να μιλήσει για κυβερνοασφάλεια, τους κινδύνους και κυρίως για το αν το κανονιστικό πλαίσιο αποτυγχάνει να τους αντιμετωπίσει, όπως ήταν το θέμα του πάνελ που συμμετείχε, ποιος θα πάει;» μου είπε ο φίλος μου. «Ο Γιάννης Λαβράνος, ο Φήλιξ Μπίτζιος, ο Ταλ Ντίλιαν και η Σάρα Χαμού που επίσης κατέχουν αυτά τα θέματα δεν μπορούσαν, όπως ξέρεις δικάζονται αυτές τις μέρες. Ο μόνος που δεν είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις ήταν αυτός.» *** Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, πλην του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκεται και η υπόθεση των ψηφιακών υδρομέτρων. Ήδη από την άνοιξη του περασμένου χρόνου ήταν γνωστό ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με την υπερκοστολόγηση δημοσίων συμβάσεων ύψους 265 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΣΠΑ που υλοποιήθηκε από 51 Δήμους για αγορά και εγκατάσταση υδρομέτρων σε δημοτικά δίκτυα ύδρευσης. Το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Δικτύων Ύδρευσης», ύψους μαζί με τον ΦΠΑ πάνω από 300 εκ. ευρώ, ξεκινά από την περίοδο 2018-2019, αφορούσε στην προμήθεια «έξυπνων» υδρομέτρων που στέλνουν σε άμεσο χρόνο τα δεδομένα τους σ’ ένα κεντρικό σύστημα καταγραφής της κατανάλωσης νερού των νοικοκυριών και περιλάμβανε εκτός από την προμήθεια των υδρομέτρων και την προμήθεια συναφούς εξοπλισμού (υπολογιστές, λογισμικό, αναμεταδότες δεδομένων κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται ότι αγοράστηκε εξοπλισμός σε δεκαπλάσιες τιμές από αυτές της αγοράς! Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται αρχικά μετά από καταγγελία στελέχους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία» του Υπουργείου Οικονομικών για υπερκοστολογήσεις, εσφαλμένες προδιαγραφές και διαδικασίες που αλλοιώνουν τον ανταγωνισμό, αξιολογήσεις με υποκειμενικά κριτήρια κλπ, που, κατά τον καταγγέλλοντα, αποδείκνυαν εναρμονισμένες πρακτικές οι οποίες οδήγησαν στην συμμετοχή μιας μόνο εταιρείας σε 43 από τους 52 σχετικούς διαγωνισμούς, τους περισσότερους των οποίων κέρδισαν τελικά 5 εταιρείες. Η καταγγελία, αν και αρχικά η ΕΥΔ υποστήριξε ότι δεν υπήρξαν υπερκοστολογήσεις και ότι η συμμετοχή μιας εταιρείας στους διαγωνισμούς οφειλόταν στην πίεση του χρόνου για να μην χαθούν τα έργα, πήρε τον δρόμο της και προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήδη πορίσματα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για διερεύνηση της ύπαρξης ποινικών αδικημάτων. Αλλά πληροφορούμαι ότι έχει προχωρήσει πολύ η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τα μέχρι στιγμής συμπεράσματα οδηγούν στο ότι υπήρξε κατασπατάληση ευρωπαϊκών πόρων. Η ιδιομορφία της υπόθεσης είναι ότι αυτή την φορά δεν έχουμε, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, άμεση εμπλοκή της Βουλής αφού δεν εμπλέκονται βουλευτές και υπουργοί και τυχόν διώξεις θα προχωρήσουν χωρίς η κυβερνητική πλειοψηφία να μπορεί να κωλυσιεργήσει. Την ίδια στιγμή, όμως, θα πρέπει να δώσει πολλές πολιτικές εξηγήσεις για το πώς δεν πήρε είδηση ότι κάτω από τη μύτη της και σε όλη την διάρκεια της θητείας της συνέβη ένα σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκονται 51 Δήμοι. Και πώς, για άλλη μια φορά, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που με τον εντοπισμό των διαρροών και των κλοπών νερού είχε ως στόχο την προστασία των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων, πιθανότατα κατέληξε στην κλοπή των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων.

***

Μύλος στον ΣΥΡΙΖΑ

Τραγελαφικά πράγματα έγιναν χθες στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ όπου ο Σωκράτης Φάμελλος πρότεινε συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρωτοφανείς καταστάσεις που όμοιές τους δεν υπάρχουν στην Μεταπολίτευση.

Το ενδιαφέρον είναι πως με τον αρχηγό συντάχθηκαν τα περισσότερα μέλη της Π.Γ. και ουσιαστικά πέρασε η πρότασή του. Απέναντι βρέθηκε ο Παύλος Πολάκης.

Το εξίσου ενδιαφέρον ήταν πως στη γραμμή Φάμελλου τάχθηκε και ο Ν. Παππάς που έως το μεσημέρι όλοι πίστευαν πως θα κινούνταν στο πλαίσιο Πολάκη.

***

Η «πολιτική κουζίνα» και ο ανασχηματισμός

Έναν εύσχημο τρόπο βρήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για να αποφύγει να λάβει θέσει την αμήχανη συζήτηση γύρω από τη σεναριολογία περί ανασχηματισμού που αναθερμάνθηκε μετά τη ρήξη στη σχέση του Μεγάρου Μαξίμου με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια για την τροπολογία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Έτσι, όταν ρωτήθηκε χθες briefing, δεν περιορίστηκε στη διάψευση των σεναρίων, αλλά τα απέδωσε στη λεγόμενη «πολιτική κουζίνα» που, όπως είχε πει και άλλη φορά διαμορφώνει ένα μενού που δεν σερβίρεται στα σπίτια και στην κοινωνία.

«Είναι συνολικός ο κίνδυνος όσων μετέχουμε δημοσίως σε αυτό που λέμε πολιτική συζήτηση, να συζητάμε για πράγματα τα οποία δεν αφορούν καθόλου την κοινωνία» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης προσθέτοντας πως «τα συζητάνε σε πέντε – δέκα πηγαδάκια πέριξ της Βουλής ή πέριξ των γραφείων των κομμάτων, αλλά καμία τέτοια συζήτηση να μη γίνεται σε κανένα σπίτι ή στα περισσότερα σπίτια αυτής της χώρας».

Ίσως να είναι έτσι, αλλά χρειάζεται να πειστούν γι’ αυτό οι σημερινοί υπουργοί που αγωνιούν αν θα μείνουν στον θώκο τους και οι «γαλάζιοι» βουλευτές που ελπίζουν να κληθεί η κλάση τους.

***

Οργή για Κωνσταντοπούλου

Για άλλη μια φορά η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατάφερε να εξοργίσει τους πάντες. Αυτή τη φορά στη χθεσινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, είχε στο επίκεντρό της το θέμα του λεγόμενου «κόφτη», ο οποίος θα περιορίσει τις παραβιάσεις από τους βουλευτές του χρόνο που τους αναλογεί, βάση του Κανονισμού της Βουλής.

Ο άνθρωπός μου που παρακολούθησε τα τεκταινόμενα μού μεταφέρει μια εικόνα συνεδρίασης σε πολύ υψηλούς τόνους. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία συχνά κατηγορείται ότι ξεφεύγει από τον ορισμένο χρόνο, είχε έναν έντονο καυγά με τη Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ δεν έμειναν στο απυρόβλητο και οι κυρίες Όλγα Γεροβασίλη και Πέτη Πέρκα.

Η …υστερική

Από νωρίς το απόγευμα κυκλοφόρησαν οι πληροφορίες ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στη Ντόρα Μπακογιάννη, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες που της έχει απευθύνει από βήματος, μεταξύ άλλων, για την Siemens και το τροχαίο έξω από τη Βουλή.

Ο άνθρωπός μου που είπε ότι εκείνη τη στιγμή, η βουλευτής της ΝΔ, η οποία κάθονταν ακριβώς μπροστά της, γύρισε και την κοίταξε επιμόνως. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε τότε να σηκώσει το τηλέφωνό της, προκειμένου να την τραβήξει φωτογραφία, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση της Όλγας Γεροβασίλη που της φώναξε:

«Αυτό είναι απαράδεκτο! Τι είναι αυτά τα πράγματα; Αυτό είναι επίθεση. Να βγάζουμε φωτογραφίες μέσα στη Διάσκεψη;».

Ε, αυτό εξόργισε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας που της φώναξε, «τέτοια είσαι κι εσύ. Τους καλύπτεις!». Η Ντόρα Μπακογιάννη, σύμφωνα με πληροφορίες, της είπε ότι συμπεριφέρεται ως «υστερική» και έχει «προσωπικά θέματα».

Η… Μαρία Αντουανέτα

Το επεισόδιο όμως δεν τελείωσε εντός της αίθουσας καθώς η Κωνσταντοπούλου θέλησε να συνεχίσει με αναφορές της κατά της Μπακογιάννη.

Σε δήλωσή της στις κάμερες έξω από τη Βουλή, αμέσως μετά από το επεισόδιο, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε την Ντόρα Μπακογιάννη ως «Μαρία Αντουανέτα». Ενώ μίλησε, αναφερόμενη στον «κόφτη», για «φασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης με την ανοχή της αντιπολίτευσης που έριξε νερό στο μύλο της λογοκρισίας».

***

«Πράσινο» ναι στον «κόφτη»

Πάντως πως όσον αφορά για τον «κόφτη» υπερψηφίστηκε από το ΠαΣοΚ. Μάλιστα, ο Παναγιώτης Δουδωνής εισηγήθηκε να ψηφιστούν οι διατάξεις και πρότεινε συγκεκριμένες παρατηρήσεις όπως για παράδειγμα θέματα που αφορούν την ένσταση της αντισυνταγματικότητας καθώς και τη διπλή ιδιότητα βουλευτών.

Το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν αναβολή μεν, ωστόσο δεν διαφώνησαν με την ουσία του θέματος. Σημειώνεται ότι την επόμενη εβδομάδα το θέμα θα τεθεί προς συζήτηση και ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής ενώ αναμένεται να εφαρμοστεί από τις αρχές του επόμενου μήνα.

***

Το «γαλάζιο» αυτογκόλ

Ο βουλευτής Πρέβεζας της ΝΔ, Σπύρος Κυριακής, που συμμετείχε στη χθεσινή εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θέλησε να βγάλει… «λαβράκι» από τη μάρτυρα Παρασκευή Τυχεροπούλου αλλά τελικά μάλλον του γύρισε μπούμερανγκ.

Ρωτώντας την πρώην προϊσταμένη της διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού, παρατήρησε ότι βρέθηκε στην ελεγκτική θέση κατόπιν επικοινωνίας με τον Γιώργο Γεωργαντά, όταν ήταν υπουργός.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, ο σημερινός αντιπρόεδρος της Βουλής είχε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και ήταν σε γνώση του τα ευρήματα.

Ο «γαλάζιος» βουλευτής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «με την δική μας κυβέρνηση βρεθήκατε στη θέση του ελεγκτή».

Με την Τυχεροπούλου να απαντά αιχμηρά για την υπηρεσιακή υποβάθμιση της πως «με την ίδια κυβέρνηση, τώρα είμαι στο Πρωτόκολλο».

***

Η ευχή του Δούκα

Προπαρασκευαστική ήταν η συνάντηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη και του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, χωρίς να ληφθούν αποφάσεις για τον χειρισμό του θέματος.

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, η καυτή πατάτα φαίνεται ότι περνάει στα χέρια του Μ. Χρυσοχοϊδη και όχι στα χέρια του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, αφού ο πρώτος θα πρέπει να δει πως θα χειριστεί τους γονείς η τα μέλη του κινήματος «Μέχρι Τέλους», που θεωρείται βέβαιο ότι θα επιχειρήσουν να ξαναγράψουν με κόκκινη μπογιά τα 57 ονόματα. Το σχόλιο του Χάρη Δούκα πάντως ήταν μάλλον δηκτικό. Με ένα post ευχήθηκε στην κυβέρνηση «καλή της τύχη».

***

Οι πανηγυρισμοί του Σκέρτσου

Μπορεί όλα τα ποιοτικά στοιχεία να είναι αρνητικά για την κυβέρνηση σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, βλέπει θετικά νέα και ουσιαστικά πανηγυρίζει. Αυτό είδα χθες με την ανάρτησή του με τίτλο, τα δυο καλά νέα της πολιτικής και κυβερνητικής σταθερότητας.

Ο κ. Σκέρτσος, αναφέρεται στο δημόσιο χρέος της Ελλάδας που κατά τον ίδιο συνεχίζει να καταγράφει τη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη, χαμηλότερο κατά 60 μονάδες από τα υψηλά της πανδημίας, χάρη στην ασκούμενη πολιτική και στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις που, όπως υποστηρίζει, σημείωσαν νέο ιστορικό ρεκόρ ήδη από το πρώτο 8μηνο του 2025, υπερβαίνοντας τα 8 δις ευρώ για την τρέχουσα χρονιά.

«Συνολικά από το 2019, μέσα σε 6 χρόνια, έχουν γίνει περισσότερες ΑΞΕ στην Ελλάδα από όσες έγιναν τα προηγούμενα 20 χρόνια» γράφει με εμφανή την προσπάθεια να πείσει για τις επιτυχίες της κυβέρνησης που δεν τις βλέπει η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.

***

Κατηγορητήριο για δήμαρχο

Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κλήθηκε ο δήμαρχος Νέαπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, καθώς κατηγορείται για απάτη και χρήση πλαστού εγγράφου. Σύμφωνα με το βούλευμα κατηγορείται ότι κατά την περίοδο 2011-2013 εισέπραξε κονδύλια του ΕΣΠΑ για την ίδρυση και λειτουργία τεσσάρων ΚΔΑΠ στον δήμο του χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα, και συγκεκριμένα, πλαστά πιστοποιητικά πυρασφάλειας.

Γιατί το αναφέρω; Επειδή και αυτή η υπόθεση έχει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο Δανιηλίδης δεν ανήκει στον κυβερνητικό χώρο.