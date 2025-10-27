Με μια συμφωνία για τα Eurofighter στις αποσκευές του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη του στην Τουρκία, έπειτα από σχετική πρόκληση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά Στάρμερ και Ερντογάν θα συζητήσουν την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών στα πλαίσια μιας στρατηγικής συμμαχίας, όμως πέραν όλων των άλλων θεμάτων, το βασικό αποτέλεσμα της επίσκεψης θα είναι η οριστικοποίηση με υπογραφή μάλιστα, συμφωνίας της προκαταρκτικής συμφωνίας πώλησης 40 Eurofighter Typhoon που υπεγράφη τον Ιούλιο.

Με βάση το πρόγραμμα της επίσκεψης, ο Τούρκος πρόεδρος θα υποδεχτεί τον Στάρμερ με επίσημη τελετή στο προεδρικό συγκρότημα του Μπεστέπε στην Άγκυρα και θα ακολουθήσει ιδιωτική συνάντηση και δείπνο εργασίας μεταξύ των αντιπροσωπειών. Μετά τις συνομιλίες θα λάβει χώρα τελετή υπογραφής και κοινή συνέντευξη Τύπου.

Η Άγκυρα θέλει ταχεία παράδοση

Πηγή που γνωρίζει το θέμα, και την οποία επικαλείται το Middle East Eye, ανέφερε ότι από τα 40 αεροσκάφη, τα 20 τα λειτουργεί ήδη η Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF) και έτσι αναμένεται ταχύτερη παράδοση, ενώ τα υπόλοιπα 20 θα παραδοθούν αργότερα και θα προσαρμοστούν στις τουρκικές προδιαγραφές.

Ο Στάρμερ, σύμφωνα με όσα αναφέρει το MEE έστειλε δύο αεροσκάφη Eurofighter στην Άγκυρα πριν από την επίσκεψή του, καταδεικνύοντας τη σημασία της συμφωνίας για το Λονδίνο. Παραμένει ασαφές εάν τα αεροσκάφη αυτά θα παραμείνουν στην Τουρκία ή θα μεταφερθούν εκεί για συμβολικούς σκοπούς.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, που επικαλούνται τα ξένα μέσα ενημέρωσης, η Τουρκία βιάζεται να ενισχύσει την πολεμική της αεροπορία, για να προλάβει τον περιφερειακό ανταγωνισμό και είναι διατεθειμένη να χρησιμοποιήσει ακόμα και μεταχειρισμένα αεροσκάφη στην αρχή.

Στόχος της είναι να «γεμίσει το κενό» τεχνολογίας που υπάρχει μέχρι να ξεκινήσει την παραγωγή των δικών της μαχητικών 5ης γενιάς Kaan το 2028.

Με μεταχειρισμένα και καινούρια προσπαθεί να γεμίσει το κενό

Όπως ανέφερε το περιοδικό UK Defence Journal, η συμφωνία με τον Στάρμερ θα καλύπτει την έκδοση Tranche 4, η οποία έχει βελτιωμένα ραντάρ και ηλεκτρονικά συστήματα.

Το σχέδιο του Ερντογάν είναι να συνδυάσει την απόκτηση καινούριων αεροσκαφών με μεταχειρισμένα Eurofighter από το Κατάρ και το Ομάν, ύστερα από συμφωνίες που έκανε κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στις χώρες αυτές του Κόλπου.

Επίσκεψη και Μερτς

Η επίσκεψη Στάρμερ έρχεται μόλις μερικές ημέρες πριν από την επίσκεψη, στις 30 του μηνός, του Φρίντριχ Μερτς, (επίσης) την πρώτη επίσκεψη του Γερμανού καγκελάριου στην Τουρκία, που κι αυτή αναμένεται να έχει σαν βασικό θέμα τα Eurofighter.

Η γερμανική στάση που ήταν κάπως προσεκτική το προηγούμενα διάστημα, φαίνεται ότι έχει αλλάξει ιδιαίτερα μετά τις συμφωνίες με Κατάρ και Ομάν.

Το αποτέλεσμα του λάθους με τους ρωσικούς S-400

Σημειώνεται ότι η Τουρκία προσπαθεί μεταξύ άλλων και να ξεμπλοκάρει το ζήτημα των F-35, αλλά και να αναβαθμίσει τα F-16 που έχει.

Αναλυτές σημειώνουν πως οι αγορές αυτές των Eurofighter, αλλά και η γενικότερη βιασύνη να καλύψει την τρύπα που έχει ανοίξει στο ζήτημα της αεροπορικής της ισχύος, είναι οι συνέπειες του αποκλεισμού της από τα F-35 εξαιτίας της αγοράς των S-400 από την Ρωσία.