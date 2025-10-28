Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου η στρατιωτική παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου της Θεσσαλονίκης, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, χιλιάδες Θεσσαλονικείς κατέκλυσαν τη νέα Παραλία για να παρακολουθήσουν την κορυφαία εκδήλωση τιμής στους ήρωες του 1940.

Η παρέλαση ξεκίνησε με τα πολιτικά τμήματα, μαθητές, φοιτητές, προσκόπους και συλλόγους, που απέσπασαν θερμά χειροκροτήματα. Ακολούθησαν τα μηχανοκίνητα και πεζοπόρα τμήματα των τριών Όπλων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, σε άψογο σχηματισμό, εκπέμποντας μήνυμα ετοιμότητας και αποφασιστικότητας.

Νέα όπλα και τεχνητή νοημοσύνη στην πρώτη γραμμή

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν δημόσια νέα οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας που ενσωματώνουν τεχνητή νοημοσύνη και μη επανδρωμένες πλατφόρμες. Τα ελληνικά drones επιτήρησης και τα νέα ηλεκτρονικά συστήματα μάχης μαγνήτισαν τα βλέμματα, συμβολίζοντας τη μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε μια νέα ψηφιακή εποχή άμυνας.

Η στιγμή της αεροπορικής υπεροχής – Ο «ΖΕΥΣ» στον ουρανό της Θεσσαλονίκης

Η παρέλαση κορυφώθηκε με την εντυπωσιακή επίδειξη της ομάδας «ΖΕΥΣ» της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο επισμηναγός Γεώργιος Σωτηρίου, με μαχητικό F-16, πραγματοποίησε ελιγμούς ακριβείας και υψηλής ταχύτητας πάνω από τον Θερμαϊκό, ενώ μέσω ασυρμάτου απηύθυνε μήνυμα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι θεατές ξέσπασαν σε χειροκροτήματα καθώς το αεροσκάφος σχημάτισε το εθνικό σύμβολο στον ουρανό.

«Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα τιμάμε εκείνους που ύψωσαν το “όχι” και πέταξαν πάνω από κάθε φόβο. Με φτερά πίστης και τιμής συνεχίζουμε να φυλάμε τον ουρανό της Ελλάδας. Χρόνια πολλά, Ελλάδα», ανέφερε στο μήνυμά του ο Γεώργιος Σωτηρίου, «σκίζοντας» τους αιθέρες. «Κύριε επισμηναγέ, αυτές τις στιγμές στα φτερά σας επάνω σηκώσατε ψηλά όλη την Ελλάδα. Συνεχίζετε οι Ένοπλες Δυνάμεις μας να κάνετε αυτό που ξέρετε, να προστατεύετε την ακεραιότητα της χώρας σε στεριά, θάλασσα και ουρανό, εμπνευσμένοι από τους ήρωες του ’40. Πάντα ψηλά, κύριε επισμηναγέ, πάντα ψηλότερα, ζήτω η 28η Οκτωβρίου του 1940», ήταν η απάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Από την εξέδρα των επισήμων παρακολούθησαν την παρέλαση, εκτός από τον Πρόεδρο και τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Κύπριος ομόλογός του Βασίλης Πάλμας, ο εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής Στράτος Σιμόπουλος, ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, καθώς και οι πολιτικοί αρχηγοί Νίκος Ανδρουλάκης, Σωκράτης Φάμελλος και Δημήτρης Νατσιός. Παρόντες επίσης ήταν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του διπλωματικού σώματος.

Μήνυμα εθνικής ενότητας και αισιοδοξίας

Η φετινή παρέλαση, που συνδύασε τη συγκίνηση του εθνικού εορτασμού με την παρουσία σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών, ανέδειξε την αδιάλειπτη συνέχεια της ελληνικής άμυνας και την αποφασιστικότητα για την προάσπιση της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας. Μέσα σε κλίμα εθνικής υπερηφάνειας, η Θεσσαλονίκη απέστειλε μήνυμα ενότητας και αυτοπεποίθησης σε ολόκληρη τη χώρα.

H δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας μετά το τέλος της παρέλασης: «Η 28η Οκτωβρίου και το θρυλικό ΌΧΙ, που λαμπρά τιμούμε και γιορτάζουμε σήμερα, με μία εντυπωσιακή και συναρπαστική παρέλαση πολιτικών και στρατιωτικών τμημάτων όπου είχαμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε νέα και καινοτόμα οπλικά συστήματα, είναι το μέγιστο και έσχατο μάθημα της γενιάς του ‘40 προς τη σύγχρονη εποχή μας.

Είναι το έπος του ‘40. Είναι το βορειοηπειρωτικό έπος. Είναι το έπος της γυναίκας της Πίνδου, που πάντα μας συγκινούν και μας συναρπάζουν. Η απόκρουση και η απώθηση της φασιστικής Ιταλίας στο Καλπάκι της Ηπείρου και στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου μέχρι βόρεια της Χειμάρρας και έως το Πόγραδετς, είναι η απάντηση η ελληνική στον πανίσχυρο τότε Άξονα και είναι η έλευση της ελπίδας στο συμμαχικό στρατόπεδο.

Η άμυνα του πατρίου εδάφους το ‘40 ένωσε αφάνταστα τους Έλληνες, που ανταποκρίθηκαν στο εθνικό προσκλητήριο με το χαμόγελο στα χείλη.

Το παράδειγμά τους, η φιλοπατρία τους, η αυταπάρνησή τους μας καθοδηγούν, ώστε σήμερα ενωμένοι στα μεγάλα και τα σπουδαία να ανταπεξέλθουμε σε κάθε δυσκολία της εποχής και να φροντίζουμε για μια πατρίδα ισχυρή απέναντι σε κάθε απειλή, για μια πατρίδα σύγχρονη και προοδευμένη, για μια πατρίδα πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευαίσθητη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου που βρισκόμαστε.

Χρόνια πολλά, ζήτω η 28η Οκτωβρίου, ζήτω το Έθνος και να ξέρετε ότι αυτό το παράδειγμα των πολεμιστών του ‘40 που σήμερα τιμούμε και γιορτάζουμε, αυτό το παράδειγμα ο ελληνικός λαός το έχει στην καρδιά του, δεν το ξεχνάει και τον εμπνέει πάντα.

Χρόνια πολλά!»



«Στην πραγματικά εντυπωσιακή πολιτική και στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης, αντανακλάται η εικόνα μιας χώρας η οποία σέβεται και τιμά τις ένδοξες στιγμές του παρελθόντος της. Ταυτόχρονα όμως, είναι σε θέση να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση», τόνισε στις δηλώσεις του, από τη Θεσσαλονίκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης.

«Πριν από 85 χρόνια οι Έλληνες παραμέρισαν τις διαφορές τους, ενώθηκαν για να πολεμήσουν για την ελευθερία τους και κατήγαγε μια νίκη περιφανή και αυτό το μήνυμα της ενότητας καλούμαστε εμείς να το μεταλαμπαδεύσουμε στις ευθύνες της δικιάς μας γενιάς.

Ζούμε σε ταραγμένους και δύσκολους καιρούς, όμως η στρατιωτική παρέλαση, την οποία παρακολουθήσαμε σήμερα, μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ήσυχος ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι πάντα εδώ για να υπερασπιστούν αυτή την ελευθερία και την οποία οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν», συμπλήρωσε.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σήμερα σε μια διαδικασία ίσως του σημαντικότερου μετασχηματισμού στην ιστορία τους, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις μεγάλες, τις ξεχωριστές προκλήσεις των καιρών.

Και πράγματι, αυτή η ημέρα, αυτή η εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου, είναι πρώτα και πάνω από όλα αφιερωμένη σε αυτές και σε αυτούς που δεν κοιμούνται τα βράδια 365 ημέρες το χρόνο, για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα αγαθά της ελευθερίας μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας! Χρόνια πολλά στις Ελληνίδες και τους Έλληνες απανταχού της γης», κατέλεξε ο Πρωθυπουργός.



Δηλώσεις μετά τη λήξη της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη, έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος στο μήνυμα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η 28η Οκτωβρίου είναι ημέρα μνήμης και εθνικής υπερηφάνειας για όλους τους Έλληνες. Στα βουνά της Πίνδου γράφτηκαν μερικές από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ήρωες μας πάλεψαν με αυτοθυσία, αποδεικνύοντας στην πράξη τι μπορεί να πετύχει ο λαός μας όταν αγωνίζεται ενωμένος.

Άλλωστε έχει εγγραφεί στη συλλογική μας μνήμη και τι καταστροφές μπορούμε να πάθουμε όταν επικρατεί η διχόνοια και η μισαλλοδοξία. Ως γενιά όμως, έχουμε και εμείς ένα μεγάλο χρέος, να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με ισχυρή εξωτερική πολιτική και αποτρεπτική δύναμη, για να μπούμε εμπόδιο στα αναθεωρητικά σχέδια της Τουρκίας.

Για μια οικονομία ισχυρή, παραγωγική, ανταγωνιστική, που θα ανοίξουν θέσεις εργασίας για όλα τα Ελληνόπουλα, αλλά και να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ.

Ένα μεγάλο ΟΧΙ στη διαφθορά, στην αδικία, στην ατιμωρησία. Αυτές οι πράξεις είναι πράξεις που αποδεικνύουν έμπρακτα τον σεβασμό σε όσους αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ελλάδα, αλλά και πράξεις που ανοίγουν δρόμους ελπίδας και αισιοδοξίας για όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά!».



«Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μετά την ολοκλήρωση της παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Φάμελλου έχει ως εξής:

«Τιμούμε σήμερα όλους και όλες που αγωνίστηκαν στο Ελληνοαλβανικό Έπος, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, αλλά και στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης, απέναντι στα φασιστικά και ναζιστικά στρατεύματα που επιτέθηκαν στη χώρα μας. Η Θεσσαλονίκη σήμερα γιορτάζει την 28η Οκτωβρίου, τον ηρωικό αγώνα και σε δύο ημέρες γιορτάζει και την απελευθέρωσή της από τις δυνάμεις της Εθνικής Αντίστασης.

Στα περήφανα βουνά της Ελλάδας το 1940, αλλά και μέχρι το 1944, απέκτησε νόημα η λέξη “πατριωτισμός”. Σε αυτό το συλλογικό ανώνυμο θαύμα των Ελλήνων και των Ελληνίδων, στη θυσία του ‘Αγνωστου Στρατιώτη για την ελευθερία της χώρας, οι ευθύνες μας σήμερα παραμένουν μεγάλες, πρώτα απ’ όλα για την ειρήνη, για τη διαρκή μάχη κατά του φασισμού, αλλά και για μια δίκαιη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που σέβεται τα παιδιά της, που έχει δημοκρατία, δικαιοσύνη και πρόοδο για όλους. Αυτό είναι το επίδικο σήμερα.

Μπροστά σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μικροκομματική ή επικοινωνιακή διαχείριση του πατριωτισμού και του ιερού μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη πρέπει να υποχωρήσει και να επανασυνδεθούμε με την Ιστορία. Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα. Χρόνια πολλά στους απανταχού Έλληνες και τις Ελληνίδες. Χρόνια σας πολλά!»

.