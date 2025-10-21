Για «το απροσδόκητο πρόσωπο-σύμβολο ενός κύματος διαμαρτυριών κατά του πολιτικού κατεστημένου στην Ελλάδα» κάνει λόγο δημοσίευμα του Politico μιλώντας για τη Μαρία Καρυστιανού, τη γιατρό που έχασε την κόρη της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη τον Φεβρουάριο του 2023.

Πολλοί θέλουν η Μαρία Καρυστιάνου να κατέβει στην πολιτική, πιστεύοντας ότι ένας «εκτός συστήματος» άνθρωπος θα ήταν ο καταλληλότερος για να ταρακουνήσει μια χώρα που έχει συγκλονιστεί από αλλεπάλληλα σκάνδαλα και όπου η εμπιστοσύνη των πολιτών στους πολιτικούς έχει καταρρεύσει.

Η Καρυστιάνου, 52 ετών, παιδίατρος, είναι πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών που ζητά δικαιοσύνη για την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα -κυρίως φοιτητές- στο πιο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην ιστορία της Ελλάδας. Η 19χρονη κόρη της, Μάρθη, ήταν ανάμεσα στα θύματα.

«Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκτροχιασμένη»

Το δυστύχημα ανέδειξε τις βαθιές παθογένειες του κράτους και προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Η Ελλάδα έχει εκτροχιαστεί και παραμένει εκτροχιασμένη», δήλωσε η Καρυστιάνου, συνδέοντας το σιδηροδρομικό δυστύχημα με την πολιτική κατάσταση.

«Δεν μπορώ να ζω σε μια τέτοια κοινωνία και δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε με ένα τόσο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Είναι μια επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υπάρχον πολιτικό σύστημα», πρόσθεσε.

Ενώ οι φήμες για ενδεχόμενη κάθοδό της στην πολιτική οργιάζουν στα ελληνικά μέσα, η ίδια αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες, ακόμη και στη συνέντευξή της στο Politico.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Οποιοδήποτε νέο πολιτικό κίνημα θα εντασσόταν σε ένα κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο, όπου —σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις— κυριαρχεί η δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση και η μειωμένη στήριξη προς τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με τα κόμματα της αντιπολίτευσης διχασμένα και ανήμπορα να εκμεταλλευτούν την κατάσταση, κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ένα νέο κόμμα υπό την Καρυστιάνου θα μπορούσε να προσελκύσει έως και το 25% των ψηφοφόρων.

«Θέλω να δω κάτι καινούργιο, όπως και μεγάλο μέρος της κοινωνίας. Ανήκω κι εγώ σε αυτό το 25%», είπε.

Η τραγωδία των Τεμπών «παραμένει στην επικαιρότητα κυρίως επειδή έχει καταφέρει να εκφράσει μια φωνή διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης και του πολιτικού συστήματος γενικότερα. Η διαμαρτυρία δεν είναι κατ’ ανάγκην αντισυστημική, αλλά περισσότερο μια κραυγή απόγνωσης απέναντι στη χρόνια ανεπάρκεια της κυβέρνησης», δήλωσε η Λαμπρινή Ρόρη, επίκουρη καθηγήτρια Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

«Πρόκειται για ανοιχτή πληγή, ένα έγκλημα του κράτους»

Το δυστύχημα άφησε βαθύ τραύμα στη χώρα. Δύο τρένα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε αντίθετες κατευθύνσεις πάνω στην ίδια γραμμή —το ένα με 150 επιβάτες και το άλλο με εμπορεύματα— συγκρούστηκαν μετωπικά, σκοτώνοντας 57 ανθρώπους και τραυματίζοντας 85.

Η τραγωδία ανέδειξε τα χρόνια προβλήματα του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου των 2.550 χιλιομέτρων, όπως η κακοδιαχείριση, ο ακατάλληλος εξοπλισμός και η ελλιπή συντήρηση.

«Πρόκειται για ανοιχτή πληγή, ένα έγκλημα του κράτους», είπε ο Κώστας Ελευθερίου, επίκουρος καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και συντονιστής πολιτικής ανάλυσης στο Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ. «Ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που ποτέ δεν λειτούργησε σύμφωνα με τις προδιαγραφές, μια πολιτική ηγεσία που διαβεβαίωνε ότι ήταν ασφαλές, και τώρα ούτε οι προϋποθέσεις απονομής δικαιοσύνης δεν πληρούνται».

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων πιστεύει πως η κυβέρνηση προσπαθεί να συγκαλύψει την αλήθεια για το τι αληθινά συνέβη και ποιος πραγματικά ευθύνεται. Υπάρχουν καταγγελίες για μεταφορά εξαιρετικά εύφλεκτων υλικών. Τον Μάρτιο του 2024 η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιβίωσε από πρόταση δυσπιστίας, όμως ο χειρισμός της υπόθεσης αύξησε την πολιτική πίεση, καθώς η Αθήνα απέρριψε την έκκληση της Ευρωπαίας εισαγγελέως να αναλάβει δράση για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες δύο πρώην υπουργών Μεταφορών —επικαλούμενη τη συνταγματική ασυλία των υπουργών.

Κι εκεί ήταν που εμφανίστηκε η Μαρία Καρυστιάνου. Προερχόμενη από μεσαία τάξη, έχει αποκτήσει πανελλαδική φήμη και θεωρείται σύμβολο της διεκδίκησης δικαιοσύνης, γνωστή για τον νηφάλιο αλλά συναισθηματικά φορτισμένο λόγο της.

«Νιώθω ντροπή που μία Ευρωπαία εισαγγελέας έρχεται και λέει ότι το Σύνταγμά μας προστατεύει υπουργούς από τη λογοδοσία. Αυτή η διάταξη καταχράται από πολιτικούς ακόμη και σε περιπτώσεις κακουργημάτων όπως τα Τέμπη», τόνισε.

Ο Σύλλογος Θυμάτων έχει οργανώσει διαμαρτυρίες εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και συναυλίες και εκδηλώσεις ώστε να κρατά ζωντανή τη μνήμη των θυμάτων. Η Καρυστιάνου και άλλοι συγγενείς έχουν λάβει εκατοντάδες μηνύματα από πολίτες που τους καλούν να δημιουργήσουν νέο πολιτικό φορέα. Το τηλέφωνό της δεν σταματά να δέχεται κλήσεις από βουλευτές και πολιτικά στελέχη που δηλώνουν έτοιμα να συμμετάσχουν.

«Η τεράστια έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση έχει δημιουργήσει κοινωνική ανάγκη για μη συμβατική πολιτική», σχολίασε ο Ελευθερίου. «Όταν οι πολίτες σκέφτονται τις οικογένειες των θυμάτων, λένε: “Αυτοί είναι άνθρωποι σαν εμάς, διεκδικούν τα δικαιώματά τους”. Ταυτίζονται μαζί τους και τους στηρίζουν».

Η απεργία πείνας και οι νέες διαμαρτυρίες

Πρόσφατα, οι οικογένειες των θυμάτων ξεκίνησαν νέα εκστρατεία ζητώντας την εκταφή των αγαπημένων τους προσώπων, τόσο για αναγνώριση των σορών όσο και για τη διενέργεια τοξικολογικών και άλλων εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρχαν εύφλεκτα υλικά.

Ο Πάνος Ρούτσι, του οποίου ο γιος Ντένις σκοτώθηκε στο δυστύχημα, προχώρησε σε απεργία πείνας διάρκειας 23 ημερών έξω από τη Βουλή, ασκώντας πίεση στην κυβέρνηση να εγκρίνει το αίτημα. Τελικά, οι δικαστικές αρχές αναγκάστηκαν να συναινέσουν στην εκταφή.

Η ομάδα «Μέχρι Τέλους» έχει στήσει αυτοσχέδιο μνημείο για τα θύματα των Τεμπών, γράφοντας τα ονόματα των 57 νεκρών με κόκκινη μπογιά μπροστά από τη Βουλή.

Κάθε βράδυ επί οκτώ μήνες, στις 11:18 μ.μ. —την ώρα της σύγκρουσης— διαβάζουν τα ονόματα των θυμάτων. Η κυβέρνηση καταθέτει σήμερα, Τρίτη 21/10, τροπολογία για να σταματήσουν οι συγκεντρώσεις μπροστά από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, απόφαση που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

«Οι συστηματικές προσπάθειες των συγγενών να αποδείξουν την κυβερνητική ανεπάρκεια ενίσχυσαν την κοινωνική αντίδραση κατά της Νέας Δημοκρατίας», εξήγησε ο Ιωάννης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. «Οι συγγενείς των θυμάτων, έχοντας ήδη το ηθικό πλεονέκτημα, απέκτησαν και πολιτικό προβάδισμα απέναντι σε μια κυβέρνηση που θεωρείται τουλάχιστον ανεπαρκής».

Ωστόσο, πρόσθεσε, «η ηθική υποστήριξη δεν μεταφράζεται αυτόματα σε εκλογική δύναμη· οι αντίπαλοί τους μπορούν να τους πλήξουν όχι στο ηθικό επίπεδο, αλλά επικαλούμενοι την απειρία ή την έλλειψη ικανότητας διακυβέρνησης».

Γεωργιάδης: «Αν η Καρυστιανού γίνει πολιτική μας αντίπαλος, δεν θα έχει την ίδια ανοχή»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Σέβομαι τη Μαρία Καρυστιάνου ως μητέρα που έχασε το παιδί της. Αν όμως αύριο γίνει πολιτική μας αντίπαλος, δεν θα έχει την ίδια ανοχή —θα είναι πολιτικός μας αντίπαλος».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια κ. Ρόρη του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακόμη κι αν η Καρυστιάνου αποφασίσει να ιδρύσει κόμμα, η βιωσιμότητά του δεν είναι καθόλου βέβαιη: «Η έντονη συζήτηση γύρω από την πιθανότητα ενός νέου κόμματος υπό την Καρυστιάνου δείχνει την ανάγκη για πολιτική εκπροσώπηση της κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ωστόσο, είναι πιο πιθανό ένα τέτοιο κόμμα να αποδειχθεί βραχύβιο —ένα ακόμη “κόμμα-φωτοβολίδα”.»