Δεκαπέντε χρόνια δεν μιλούσαν η οικογένεια του 52χρονου νεκρού και του 22χρονου θύτη, που τον πυροβόλησε την ώρα που διασκέδαζε για την ονομαστική του εορτή στο Έλος Κισσάμου στην Κρήτη.

Η σύζυγος του θύματος μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» και κατήγγειλε πως μέλη της οικογένειας του δράστη είχαν επιτεθεί στο παρελθόν στη μητέρα του 52χρονου. Με δάκρυα στα μάτια η γυναίκα ανέφερε χαρακτηριστικά πως δεν θα θάψει τον σύζυγό της στο χωριό του, διότι τον πρόδωσε.

«Τα τελευταία 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν. Υπόβοσκε πάντα ένα μίσος. Είχε στιγματιστεί ο άνθρωπός μου. Του είχαν βγάλει αυτό το προσωνύμιο (σ.σ: Πάσσαρης), επειδή ήταν οξύθυμος. Όταν τον πείραζες ήθελε να δικαιωθεί με κάποιον τρόπο. Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ, ο ένας κρύβει τον άλλον. Τον άνθρωπό μου θα τον θάψω στο χωριό μου, τον πρόδωσε το χωριό του. Αν τους ρωτήσετε, μόνο άσχημα λόγια έχουν να πουν γι’ αυτόν» είπε χαρακτηριστικά.

Απολογείται το Σάββατο 1/11 ο 22χρονος

Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο 1/11 έλαβε ο 22χρονος δράστης, ο οποίος είχε εξαφανιστεί μετά το φονικό και λίγες ώρες αργότερα παραδόθηκε στην Ασφάλεια Χανίων. Η παρουσία των αστυνομικών είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη στην περιοχή, καθώς ο φόβος για βεντέτα είναι διάχυτος.

Με σκυμμένο το κεφάλι, κουκούλα και αλεξίσφαιρο γιλέκο οδηγήθηκε χθες το μεσημέρι ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων. Εμφανώς καταβεβλημένος και χωρίς να μιλήσει στους δημοσιογράφους, πέρασε την είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost ο εισαγγελέας του άσκησε ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία σε χώρο δημόσιας συνάθροισης και οπλοχρησία.

Σε έρευνες που έγιναν από τις Αρχές εντοπίστηκε το 22άρι πιστόλι με το γεμιστήρα του πεταμένο σε χωράφι στο Ελαφονήσι.

«Φοβήθηκα ότι θα με πυροβολούσε πρώτος»

Ο 22χρονος ισχυρίστηκε αρχικά ότι λογοφέραν με το θύμα για προσωπικές διαφορές και στη συνέχεια απομακρύνθηκε από το σημείο.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, επέστρεψε στην παρέα του 52χρονου, ο οποίος -όπως υποστηρίζει- έκανε μια κίνηση προς την τσέπη του. Τότε ο νεαρός φοβήθηκε ότι θα τον πυροβολούσε και, όπως λέει, αντέδρασε πυροβολώντας πρώτος.