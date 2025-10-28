Ενώπιον των Εισαγγελικών Αρχών οδηγείται σήμερα ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου συγχωριανού του στη Γιορτή Κάστανου, στο Έλος Κισσάμου Χανίων. Ο νεαρός αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ παραμένει στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Χανίων, όπου ανακρίνεται από τις Αρχές.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε ότι ο εντολέας του προσήλθε αυτοβούλως και είναι «συγκλονισμένος με αυτό που έχει γίνει». Όπως είπε, «ποτέ δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα έφτανε η μέρα που θα συνέβαινε κάτι τέτοιο».

Αρχικά, ο 23χρονος υποστήριξε ότι δεν έχει καμία συγγενική σχέση με το θύμα, παρότι φέρουν το ίδιο επώνυμο, κάνοντας λόγο για απλή συνωνυμία. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τη σύζυγο του 51χρονου, οι δύο οικογένειες βρίσκονταν σε «βεντέτα» και δεν είχαν επικοινωνία για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η γυναίκα αποκάλυψε πως υπήρχε έντονη έχθρα ανάμεσά τους, που ξεκινούσε από προσωπικές και περιουσιακές διαφορές, αλλά και επεισόδια στο παρελθόν.

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη, η σύζυγος του θύματος μίλησε για «μυστικά και ψέματα» που κρύβονται πίσω από τη δολοφονία. Όπως είπε, «οι κάτοικοι του χωριού δεν μιλούν, ο ένας καλύπτει τον άλλον». Υποστήριξε ότι ο άνδρας της είχε στοχοποιηθεί και στιγματιστεί στο χωριό, ενώ κατήγγειλε πως η οικογένεια του 23χρονου είχε στο παρελθόν επιτεθεί και καταστρέψει το σπίτι της μητέρας του συζύγου της.

Η ίδια αποκάλυψε ότι το χωριό είναι βαθιά διχασμένο, με παλιές έχθρες να αναζωπυρώνονται. «Δεν θα μάθετε ποτέ την καθαρή αλήθεια εδώ», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «το χωριό του τον πρόδωσε».

Το Έλος θυμίζει καζάνι που βράζει. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στην περιοχή, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων ή ακόμα και συνέχισης της βεντέτας ανάμεσα στις δύο οικογένειες. Ο δράστης, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρεται να υποστήριξε ότι το θύμα τον απειλούσε και ότι φοβόταν για τη ζωή του. Μετά την παράδοσή του, υπέδειξε στις αρχές το σημείο όπου είχε κρύψει το όπλο.

Τόσο ο δράστης όσο και το θύμα ήταν γνωστοί στις Αρχές. Ο 23χρονος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για άσκοπους πυροβολισμούς, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο 51χρονος είχε επίσης εμπλακεί σε υποθέσεις αγροζημιών, οπλοκατοχής και κακομεταχείρισης ζώων.

Η σύζυγός του, πάντως, επισημαίνει ότι παρά τη «βαριά νοοτροπία» που επικρατεί στο χωριό, ο άνδρας της προσπαθούσε να αποφεύγει τις συγκρούσεις, αν και είχε μεγαλώσει μέσα σε περιβάλλον όπου οι «βεντέτες και τα όπλα» αποτελούσαν κομμάτι της ζωής.

Η ατμόσφαιρα στο Έλος παραμένει τεταμένη. «Ακόμα και καθηγητές φοβούνται να ασκήσουν το λειτούργημά τους γιατί απειλούνται από γονείς», είπε η χήρα του 51χρονου, αποτυπώνοντας το κλίμα ανασφάλειας που επικρατεί. Οι αρχές εξετάζουν κάθε ενδεχόμενο, ενώ η τοπική κοινωνία παλεύει να αποφύγει μια νέα αιματηρή σύγκρουση που θα αναβιώσει τον φαύλο κύκλο των βεντετών στην Κρήτη.