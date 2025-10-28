Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, θα απολογηθεί ο 23χρονος για το φόνο του 52χρονου ξαδέρφου του στα Χανιά στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην περιοχή Έλος του Κισσάμου. Νωρίτερα σήμερα, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αφού προηγουμένως του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και οπλοφορία. Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν δράστη, Γιώργος Φραντζεσκάκης δήλωσε πως ο 23χρονος είναι συγκλονισμένος και δηλώνει βαθιά μετανιωμένος για την πράξη του, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Παράλληλα, ο Γιώργος Φραντζεσκάκης, ανέφερε ότι ο ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που υπέδειξε το σημείο, στο οποίο είχε αφήσει το 22αρι όπλο του εγκλήματος. Ο 23χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων στις 2 μετά το μεσημέρι φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο, συνοδευόμενος από πάνοπλους αστυνομικούς. Προηγουμένως, η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι βρέθηκε το όπλο του εγκλήματος.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 23χρονος παραδόθηκε μόνος του στις Αρχές το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου. «Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε τη μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μία κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη την στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα», υποστήριξε ενώπιον των αστυνομικών.

Παραμένουν «κλειστά τα στόματα»

Οι Αρχές ενισχύουν την παρουσία τους στο χωριό για να αποτρέψουν οποιαδήποτε πράξη αντεκδίκησης μεταξύ των δύο οικογενειών, ενώ υπάρχουν έντονοι φόβοι για ενδεχόμενη βεντέτα. Την ίδια στιγμή, τα στόματα στο χωριό παραμένουν κλειστά.

Φαίνεται πως η κύρια αιτία αυτών των αντιπαραθέσεων ήταν τα βοσκοτόπια και ζητήματα που αφορούν τη γη των δύο οικογενειών.

Δράστης και θύμα είχαν παρελθόν και ήταν γνώριμοι των Αρχών. Ο 23χρονος είχε κατηγορηθεί το 2021 για άσκοπους πυροβολισμούς, του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης για παραβάσεις του ΚΟΚ, ενώ είχε βρεθεί αντιμέτωπος και με κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή και επικίνδυνη σωματική βλάβη. Το 2024 είχε κατηγορηθεί ξανά για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Το θύμα, 52 ετών, πατέρας δύο παιδιών, ήταν γνωστός στην Κίσσαμο με το προσωνύμιο «Πάσαρης». Από το 2012 έως το 2024 είχε συλληφθεί 10 φορές για διάφορα αδικήματα: παραβάσεις του νόμου περί αδέσποτων ζώων, αγροζημίες, παραβάσεις του νόμου περί όπλων και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το χρονικό

Το γλέντι κάθε χρόνο ενώνει ένα ολόκληρο χωριό, ωστόσο φέτος βάφτηκε με αίμα. Το Έλος Κισσάμου βυθίστηκε στο πένθος, η χαρά στη γιορτή του κάστανου μετατράπηκε σε τραγωδία μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπροστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων στο πανηγύρι, ένας 23χρονος πυροβολεί σχεδόν εξ επαφής δύο φορές τον 52χρονο συγγενή του, ύστερα από έντονο καυγά. Με ένα 22αρι περίστροφο, του αφαίρεσε τη ζωή την ημέρα της γιορτής του.

Ένας γιατρός και ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ρίχνονται πάνω του. Παλεύουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Η μάχη χάνεται λίγο αργότερα στο νοσοκομείο Χανίων.