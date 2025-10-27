Πιθανό είναι να παραδοθεί τις επόμενες ώρες ο δράστης του φονικού στην Κίσσαμο της Κρήτης καθώς οι Αρχές φαίνεται ότι έχουν επικοινωνήσει με την οικογένεια του προκειμένου να πεισθεί να παραδοθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προσπαθούν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ο 23χρονος δράστης, συγγενής του θύματος, σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαφορές με τον 51χρονο. Το θύμα δέχτηκε τρεις σφαίρες από τον ξάδερφό του, μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων ανθρώπων, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 18:00 της 26ης Οκτωβρίου και ενώ η γιορτή ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και δεκάδες επισκέπτες διασκάδάζαν με το συγκρότημα γνωστού κρητικού λυράρη. Το θύμα, που κατάγεται από το Έλος, γιόρταζε με την παρέα του την ονομαστική του γιορτή όταν δέχτηκε την επίθεση μπροστά στα έντρομα μάτια των παρευρισκομένων. Επικράτησε πανικός. Ο δράστης, τράπηκε σε φυγή ενώ ένας γιατρός και ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.