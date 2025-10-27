Με τρεις σφαίρες στο στήθος την ώρα που χόρευε, μπροστά στα μάτια δεκάδων θαμώνων, ένας νεαρός άνδρας εκτέλεσε τον 52χρονο συγγενή του σε πανηγύρι στην Κίσσαμο στα Χανιά της Κρήτης, το απόγευμα της Κυριακής 26/10.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, o δράστης πλησίασε το θύμα, σήκωσε το όπλο και τον πυροβόλησε θανάσιμα.

Ο νεαρός ήταν ανιψιός του θύματος και με τον θείο του είχαν κτηματικές διαφορές και ανοιχτά ζητήματα που αφορούν βοσκοτόπια.

Οι πληροφορίες λένε πως ο δράστης ήταν αποφασισμένος και εξοπλισμένος για τα χειρότερα, καθώς εμφανίστηκε στη γιορτή αρματωμένος με ένα πιστόλι διαμετρήματος 22 χιλιοστών. Σύμφωνα με τους ειδικούς πρόκειται για το πλέον κατάλληλο όπλο για επιθέσεις από κοντινές αποστάσεις.

Ο 23χρονος πλησίασε τον 52χρονο και σε απόσταση μόλις 1 μέτρου τον πυροβόλησε. Αμέσως μετά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

«Άξαφνα, δεν γνωρίζουμε τίποτα, δεν υπήρχε ούτε διαμάχη, ούτε καβγάς, ούτε οικογενειακά, ούτε τίποτα. Μια οικογένεια είμαστε, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, της ώρας, της στιγμής, δεν ξέρω. Είμαστε ξαδέρφια. Καλές σχέσεις είχαμε, δεν είχαμε θέματα», είπε συγγενής τους.

Συγκλονισμένος και ο λυράρης και τραγουδιστής Νίκος Ζωϊδάκης. «Η ομάδα των καλλιτεχνών είχαμε φύγει από τον χώρο και ενημερωθήκαμε για το έγκλημα στο δρόμο. Τίποτε δεν μαρτυρούσε ότι θα γίνει φονικό».

Το θύμα λένε πως είχε χαστουκίσει τον δράστη πριν λίγες ημέρες. Η τοπική κοινωνία φοβάται τώρα το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών.

Γνώριμοι των αρχών δράστης και θύμα

Ο 23χρονος δράστης από το 2021 έως και πέρυσι είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, για άσκοπους πυροβολισμούς, αλλά και για επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το 2021 συγκεκριμένα, συνελήφθη δύο φορές μία για άσκοπους πυροβολισμούς και τροχαία παράβαση, καθώς οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, και μία ακόμη για κατοχή όπλου και πρόκληση σωματικών βλαβών.

Το 2024, ο 23χρονος αυτοτραυματίστηκε στο πόδι με όπλο που είχε παράνομα στην κατοχή του.

Ο 52χρονος το θύμα της δολοφονίας, από το 2012 μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο, είχε συλληφθεί 10 φορές για παραβάσεις που αφορούν αδέσποτα ζώα, αγροζημίες, περί όπλων, σωματικές βλάβες και περί όπλων.

«Υπήρξε περιστατικό και πέρσι»

Η κόρη του θύματος αποκάλυψε στην εκπομπή Live News ένα περιστατικό που είχε συμβεί στο σπίτι τους πέρσι. Όπως λέει, πριν από ένα χρόνο ο δράστης με τον αδελφό του είχαν πάει στο σπίτι τους και αφού έβρισαν την γιαγιά της, έκαναν γυαλιά καρφιά το σπίτι.

«Πέρσι τέτοιο καιρό είχαν έρθει σπίτι και είχαν σπάσει τις πόρτες, τα είχαν σπάσει όλα.»

Στη συνέχεια, υπήρξε ακόμα ένας διαπληκτισμός ανάμεσα στον πατέρα της και στον δράστη.

«Ο μπαμπάς μου μετά από αυτό που έγινε στο σπίτι, πέτυχε στα Χανιά αυτά τα δύο παιδιά και τα χτύπησε. Ο αδελφός του χτυπημένου, πήγε και τον σκότωσε τώρα».

«Φοβήθηκα για τη ζωή μου»

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές μόνος του το μεσημέρι της Δευτέρας 27/10.

Ο ίδιος μίλησε στο Live News για τα όσα έγιναν το προηγούμενο βράδυ. Όπως λέει, είχε δεχτεί απειλές από το θύμα.

«Δέχτηκα απειλές από το θύμα πριν γίνει όλο αυτό. Μου έβρισε την μητέρα μου. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου και είδα μια κίνηση σαν να πηγαίνει να βγάλει κάτι, κάποιο αντικείμενο για να μου επιτεθεί. Φοβήθηκα εκείνη τη στιγμή για τη ζωή μου και έτσι τον πυροβόλησα».

«Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα»

Στην εκπομπή μίλησε και ο Απόστολος Λύτρας, δικηγόρος του δράστη. Όπως λέει, ο δράστης είχε δεχτεί κατά καιρούς απειλές.

«Σύμφωνα με μαρτυρίες, κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος του ο 52χρονος απειλητικά, του έβρισε τη μητέρα, πήγε να κάνει μία κίνηση σαν κάτι να πάρει, και ο 22χρονος θεώρησε πως θα έπαιρνε όπλο και δυστυχώς έγινε αυτό το περιστατικό. Σ’ ένα κρητικό γλέντι πάνω από τους μισούς έχουν όπλα. Δυστυχώς, το θέμα με τις μπαλωθιές υπάρχει στην Κρήτη».