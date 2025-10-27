Παραδόθηκε στις Αρχές ο 23χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 51χρονο στα Χανιά. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, ο δράστης και το θύμα φαίνεται να έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.

Ειδικότερα, το θύμα έπεσε νεκρό μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από όπλο, κατά τη διάρκεια της γιορτής Κάστανου στο Έλος Κισσάμου. Οι δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν διαφορές μεταξύ τους, για αυτό και οι Αρχές επικοινωνούσαν από την πρώτη στιγμή με την οικογένεια του 23χρονου, ώστε να τον πείσουν να παραδοθεί. Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προσπαθούν να αποτρέψουν το ενδεχόμενο βεντέτας μεταξύ των δύο οικογενειών.

Οι πληροφορίες του neakriti αναφέρουν ότι 51χρονος κτηνοτρόφος είχε πάει στην εκδήλωση για την ονομαστική του εορτή, μαζί με φίλους και μέλη της οικογένειάς του.Το θύμα δέχτηκε τρεις σφαίρες από τον ξάδερφό του, μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων ανθρώπων, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι πριν από λίγες ημέρες το θύμα σε ένα καυγά χτύπησε τον δράστη.

Το θύμα είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε εμπλακεί σε καβγάδες και ξυλοδαρμούς ενώ είχε κατηγορηθεί και για αδεσποτία ζώων.

Η στιγμή του φονικού

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 18:00 της 26ης Οκτωβρίου και ενώ η γιορτή ήταν σε εξέλιξη στην πλατεία του χωριού. Κάτοικοι της περιοχής αλλά και δεκάδες επισκέπτες διασκάδάζαν με το συγκρότημα γνωστού κρητικού λυράρη. Το θύμα, που κατάγεται από το Έλος, γιόρταζε με την παρέα του την ονομαστική του γιορτή, όταν δέχτηκε την επίθεση μπροστά στα έντρομα μάτια των παρευρισκομένων.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τη στιγμή του πυροβολισμού δεν ακούστηκε κρότος, στοιχείο που οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο πυροβολισμός έγινε σχεδόν εξ επαφής, μέσα σε ελάχιστη απόσταση, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν γύρω. Ο άτυχος άνδρας κατέρρευσε στην πίστα. Ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Κισάμου έφτασε άμεσα στο σημείο, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 51χρονος υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο Νοσοκομείο Χανίων.

Επικράτησε πανικός. Ο δράστης, τράπηκε σε φυγή ενώ ένας γιατρός και ένας αστυνομικός που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας πρόσφεραν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα.