5 το πρωί: Η εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα – Η επέλαση του τυφώνα Μελίσα – Η παράταση για το IRIS
Αν και ο Τζέι Ντι Βανς, ως εκπρόσωπος των ΗΠΑ, διαβεβαιώνει ότι η εκεχειρία στη Γάζα θα διατηρηθεί, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, καθώς οι πρόσφατες σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για τη σταθερότητά της.
1
Σφοδρές επιθέσεις στη Γάζα, ανησυχία για την εκεχειρία
- Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα: Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας προκάλεσαν τουλάχιστον έντεκα νεκρούς και τέσσερις τραυματίες. Τα χτυπήματα εστιάστηκαν σε όχημα στην πόλη Χαν Γιουνές, όπου πέντε πολίτες σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο παιδιά.
- Τα δύο μέτωπα: Σύμφωνα με το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή για «σφοδρές επιθέσεις» ως απάντηση σε παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χαμάς. Η Χαμάς, από την πλευρά της, μέσω του εκπροσώπου της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα, Μαχμούντ Μπασάλ, κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας, υποστηρίζοντας πως οι επιδρομές έγιναν ενώ εκείνη τηρούσε τη συμφωνία.
- «Παραμένει η εκεχειρία»: Παρότι υπήρξε σοβαρή απώλεια ζωών και εξοπλιστική ένταση, οι ΗΠΑ διαμηνύουν πως η εκεχειρία θα παραμείνει. Ειδικότερα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι η κατάπαυση του πυρός εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις παραβιάσεις και τις επιθέσεις. Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη, οι επιθέσεις και οι αντιπαραθέσεις καταδεικνύουν πως η εκεχειρία δεν είναι «ανώδυνη» αλλά συνεχίζει να διακινδυνεύεται.
2
«Χτύπησε» στη Τζαμάικα ο τυφώνας Μελίσα
- Ακραία ένταση και καταστροφές στη Τζαμάικα: Ο τυφώνας Μελίσα, κατηγορίας 5, χτύπησε τη Τζαμάικα με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 300 χλμ/ώρα, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, πλημμύρες και ζημιές σε κτίρια και υποδομές.
- Μαζικές εκκενώσεις και κατάσταση έκτακτης ανάγκης: Οι Αρχές διέταξαν εκκένωση παραθαλάσσιων περιοχών και άνοιξαν περισσότερα από 800 καταφύγια. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο κάτοικοι αναμένεται να επηρεαστούν, ενώ οι υπηρεσίες διάσωσης επιχειρούν υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.
- Πορεία προς Κούβα και Μπαχάμες: Ο τυφώνας κινείται προς τα βόρεια, απειλώντας την ανατολική Κούβα και τις Μπαχάμες με ισχυρές βροχοπτώσεις και ανέμους άνω των 220 χλμ/ώρα. Οι μετεωρολόγοι τον χαρακτηρίζουν ως έναν από τους ισχυρότερους στην ιστορία του Ατλαντικού, ενώ φαίνεται να είναι μεγαλύτερης έντασης και από τον τυφώνα Κατρίνα.
3
Η Ελλάδα ανάμεσα στις τελευταίες χώρες της Ευρώπης στο Κράτος Δικαίου
- Η θέση της Ελλάδας στον δείκτη κράτους δικαίου: Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 48η θέση παγκοσμίως και 29η στην Ευρώπη στον δείκτη Rule of Law Index 2025 του World Justice Project, καταγράφοντας πτώση σε σχέση με πέρυσι. Η χώρα βρίσκεται κοντά στον ευρωπαϊκό πάτο, πάνω μόνο από την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία, γεγονός που υπογραμμίζει την επιδείνωση της θεσμικής λειτουργίας και της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.
- Τομείς θεσμικής διάβρωσης: Η έκθεση επισημαίνει αυξανόμενη υποχώρηση της ελευθερίας έκφρασης, της συμμετοχής των πολιτών και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Στη δικαιοσύνη η Ελλάδα κατατάσσεται 55η στην ποινική και 50ή στην αστική, ενώ στην τάξη και ασφάλεια βρίσκεται στην 71η θέση παγκοσμίως, και την τελευταία στην Ευρώπη. Εντοπίζονται καθυστερήσεις, παρεμβάσεις και περιορισμένη αποτελεσματικότητα των αρχών.
- Ανάγκη ενίσχυσης της δημοκρατικής ανθεκτικότητας: Παρά τη διατήρηση του δημοκρατικού καθεστώτος, η έκθεση τονίζει ότι οι θεσμοί της χώρας παρουσιάζουν κόπωση και μειωμένη λογοδοσία. Η πρόκληση για την Ελλάδα είναι να αντιμετωπίσει χρόνιες παθογένειες, όπως η διαφθορά, η αδιαφάνεια και η καθυστέρηση απονομής δικαιοσύνης, ώστε να αποφευχθεί η σταδιακή διολίσθηση προς μια δημοκρατία χαμηλότερης ποιότητας.
4
Παράταση για την είσοδο του IRIS στις επιχειρήσεις
- Μέχρι πότε πήρε παράταση; Η ημερομηνία υποχρεωτικής ένταξης των επιχειρήσεων στο σύστημα IRIS μετατέθηκε από 1η Νοεμβρίου σε 1η Δεκεμβρίου 2025.
- Τι είναι το IRIS και πώς λειτουργεί; Το IRIS είναι σύστημα άμεσων πληρωμών «λογαριασμός-σε-λογαριασμό» (account to account), το οποίο επιτρέπει στον πελάτη να σκανάρει QR κωδικό μέσω mobile banking τράπεζας και η επιχείρηση μπορεί να εισπράττει άμεσα, με χαμηλότερες προμήθειες.
- Ποια τα οφέλη και ποιες οι υποχρεώσεις για επιχειρήσεις και καταναλωτές; Οι καταναλωτές κερδίζουν σε ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία, ενώ οι επιχειρήσεις καταφέρνουν να έχουν χαμηλότερα κόστη, άμεση είσπραξη και μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση. Ωστόσο, χρειάζεται αναβάθμιση του POS ή εκτύπωση QR, και υπάρχει η δυνατότητα επιβολής προστίμων για μη συμμόρφωση.
5
Το Σάββατο θα απολογηθεί ο 23χρονος για το φονικό στην Κρήτη
- Προθεσμία για απολογία: Ο 23χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στο Έλος Κισσάμου έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο ενώπιον της ανακρίτριας, παρουσία του δικηγόρου του, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα για την υπεράσπισή του.
- Το χρονικό του φονικού: Ο νεαρός κατηγορείται για τη δολοφονία του 52χρονου συγγενή του στο χωριό Έλος, κατά τη διάρκεια γλεντιού. Το αιματηρό επεισόδιο συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και προκάλεσε έντονη αναστάτωση, καθώς οι λεπτομέρειες της συμπλοκής δείχνουν ένταση μεταξύ των δύο ανδρών πριν το τραγικό συμβάν. Ο 23χρονος φαίνεται να πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής το θύμα.
- Επόμενα βήματα και έρευνα: Ο κατηγορούμενος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστώσουν με ακρίβεια τα αίτια της σύγκρουσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, ενώ παράλληλα προσπαθούν να αποτρέψουν ενδεχόμενη βεντέτα.
