Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την πόλη της Γάζας, σύμφωνα με μαρτυρίες, λίγη ώρα αφού το πρωθυπουργικό γραφείο του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να πραγματοποιήσει αμέσως σφοδρές επιθέσεις στον παλαιστινιακό θύλακα, καταγγέλλοντας παραβίαση των όρων της εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον έντεκα άνθρωποι και τέσσερις τραυματίσθηκαν. Το ισραηλινό πλήγμα στόχευσε αυτοκίνητο στη Χαν Γιουνές και σκότωσε πέντε πολίτες, δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ η οποία τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Το εν λόγω πλήγμα κατά αυτοκινήτου στη Χαν Γιουνές στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας σκότωσε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία γυναίκα.

«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς δήλωσε από την Ουάσινγκτον ότι η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα διατηρείται παρά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και την ανταλλαγή κατηγοριών ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για παραβίαση της εκεχειρίας.

«Η κατάπαυση του πυρός διατηρείται. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν μικρές αψιμαχίες εδώ κι εκεί», είπε ο Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους. «Γνωρίζουμε ότι η Χαμάς ή κάποιος στη Γάζα επετέθη σε έναν (ισραηλινό) στρατιώτη. Περιμένουμε ότι οι Ισραηλινοί θα απαντήσουν, αλλά πιστεύω ότι η ειρήνη του προέδρου θα κρατήσει παρά ταύτα».

Η αντίδραση της Χαμάς

«Η δύναμη κατοχής βομβαρδίζει τη Γάζα με τουλάχιστον τρεις αεροπορικές επιδρομές κατά παραβίαση της εκεχειρίας», δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας που τελεί υπό τον έλεγχο της Χαμάς.

Η Χαμάς ανακοίνωσε από την πλευρά της ότι δεν έχει σχέση με επίθεση κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Ράφα και ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Η Χαμάς θα το πληρώσει ακριβά»

Λίγο αργότερα, ο υπουργός Άμυνας Ισραελ Κατς ανακοίνωσε ότι η Χαμάς επετέθη κατά των ισραηλινών δυνάμεων στη Λωρίδα της Γάζας και αυτό «θα το πληρώσει ακριβά». «Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς θα πληρώσει ακριβά την επίθεση κατά στρατιωτών της Τσαχάλ στη Γάζα και την παραβίαση της συμφωνίας για την παράδοση των σορών των ομήρων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Κατς.