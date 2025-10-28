Στις 11.00 θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο, το πρωί της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι πολλά, ανάμεσα σε αυτά είναι η μεταρρύθμιση του Εθνικού Οργανισμού Πληρωμών και τη μετάβαση από τον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: