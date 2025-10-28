Ο κυκλώνας Μελίσα, κατηγορίας 5, συνοδεύεται από ανέμους που φτάνουν τα 280 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας ήδη επτά θανάτους — τρεις στην Τζαμάικα και τέσσερις στην Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία, σύμφωνα με το BBC. Οι αρχές έχουν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κλείνοντας τα λιμάνια και το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Κίνγκστον, καθώς το νησί προετοιμάζεται για τη σφοδρή πρόσκρουση της καταιγίδας.

Επικίνδυνη καταιγίδα με ιστορικά χαρακτηριστικά

Η Μελίσα έχει χαρακτηριστεί ως καταιγίδα Κατηγορίας 5, το ανώτατο επίπεδο της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι ενδέχεται να προκαλέσει πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Άντριου Χόλνες δήλωσε ότι το δυτικό τμήμα της χώρας κινδυνεύει ιδιαίτερα: «Καμία υποδομή δεν μπορεί να αντέξει έναν κυκλώνα τέτοιας έντασης. Πρέπει όλοι να είμαστε σε επιφυλακή και να εκκενώσουμε τις επικίνδυνες περιοχές».

Οι κάτοικοι διχασμένοι μεταξύ φόβου και αντίστασης

Παρά τις εκκλήσεις των αρχών, πολλοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Ακόμη κι αν ήταν Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», λέει χαρακτηριστικά ο Ρόι Μπράουν, τεχνίτης από το Πορτ Ρόιαλ. Άλλοι, όπως η αλιεύτρια Τζένιφερ Ραμντάιαλ, δηλώνουν ότι προτιμούν να μείνουν, καθώς έχουν κακές εμπειρίες από τα κρατικά καταφύγια. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και να διασφαλίσει την τροφοδοσία νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που η χώρα βυθίζεται σε καθεστώς συναγερμού.

Συγκρίσεις με τον καταστροφικό κυκλώνα Γκίλμπερτ του 1988

Ο τελευταίος κυκλώνας τέτοιας έντασης που έπληξε την Τζαμάικα ήταν ο Γκίλμπερτ το 1988, με 40 νεκρούς και τεράστιες ζημιές. Από τότε, η χώρα έχει δοκιμαστεί από αρκετές καταιγίδες, πιο πρόσφατα από τον Μπέριλ το 2024. Η Μελίσα όμως ξεπερνά σε ισχύ όλους τους προηγούμενους, με τα διεθνή μέσα να τη χαρακτηρίζουν «τέρας των ανέμων».

Η οργή της Μελίσα απειλεί τώρα την Κούβα και τις Μπαχάμες

Μετά την Τζαμάικα, η τροχιά της Μελίσα δείχνει προς την ανατολική Κούβα, τις Μπαχάμες και πιθανόν τις Βερμούδες. Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather προειδοποιούν ότι η καταιγίδα θα παραμείνει εξαιρετικά επικίνδυνη, με βροχοπτώσεις έως 90 εκατοστών και ριπές ανέμου πάνω από 220 χλμ/ώρα. Οι ακτές της νοτιοανατολικής Κούβας αναμένεται να πλημμυρίσουν, με ύδατα που μπορεί να φτάσουν τα τρία μέτρα.

Οι «κυνηγοί τυφώνων» χωρίς αμοιβή στη μάχη με τη φύση

Ενδεικτικό του κινδύνου είναι ότι τα αεροσκάφη της αμερικανικής υπηρεσίας NOAA, που εισέρχονται στον πυρήνα της καταιγίδας για να μετρήσουν την έντασή της, αντιμετώπισαν ακραίες αναταράξεις, ενώ τα πληρώματα εργάζονται απλήρωτα λόγω της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο μετεωρολόγος Άντι Χέζελτον περιέγραψε τη Μελίσα ως «έναν κυκλώνα με τρομακτική ενέργεια και εξαιρετικά βίαιες εναλλαγές πίεσης».

Καθώς η Μελίσα συνεχίζει το καταστροφικό της πέρασμα, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η Καραϊβική εισέρχεται σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση. Οι αρχές της Τζαμάικα ζητούν διεθνή βοήθεια, ενώ οι κάτοικοι προετοιμάζονται για το χειρότερο. Ο ουρανός σκοτεινιάζει πάνω από το Κίνγκστον – και η ιστορία της Τζαμάικα γράφεται ξανά, αυτή τη φορά κάτω από τον εκκωφαντικό ήχο του ανέμου.