Η υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος άμεσων πληρωμών IRIS από τα νομικά πρόσωπα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Η μετάθεση αυτή έρχεται έναν μήνα μετά την αρχική προθεσμία, προκειμένου να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή εφαρμογή του μέτρου.

Σύμφωνα με τη διάταξη του νομοσχεδίου, η έναρξη ισχύος της υποχρέωσης πλέον μεταφέρεται από την 1η Νοεμβρίου στην 1η Δεκεμβρίου, ώστε οι επιχειρήσεις να προετοιμαστούν κατάλληλα.

Πώς λειτουργεί το IRIS

Το IRIS αποτελεί σύστημα άμεσων πληρωμών account-to-account, που επιτρέπει στους πελάτες να σκανάρουν έναν QR κωδικό με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς τους. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς μεσάζοντες ή πρόσθετες χρεώσεις. Οι επιχειρήσεις εισπράττουν σχεδόν αμέσως τα ποσά, ενώ οι προμήθειες είναι μειωμένες συγκριτικά με τις παραδοσιακές πληρωμές με κάρτα.

Τα καταστήματα οφείλουν να ενημερώσουν τα POS τους ώστε να εμφανίζεται η επιλογή IRIS κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε περίπτωση παλιών συσκευών POS, πρέπει να υπάρχει εκτυπωμένος QR κωδικός για να σκανάρει ο πελάτης. Η ΑΑΔΕ θα εποπτεύει τη συμμόρφωση, με πιθανές κυρώσεις για όσες επιχειρήσεις δεν υιοθετήσουν το σύστημα.

Οφέλη για καταναλωτές και επιχειρήσεις

Για τους καταναλωτές, η χρήση του IRIS σημαίνει ευκολία, ασφάλεια και ταχύτητα: αποφεύγεται η χρήση κάρτας ή αριθμού CVV, μειώνεται ο κίνδυνος απάτης και η πληρωμή ολοκληρώνεται μέσω κινητού σε δευτερόλεπτα. Για τις επιχειρήσεις, τα οφέλη περιλαμβάνουν χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις, άμεση είσπραξη και μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση μέσω διασύνδεσης με τα συστήματα της ΔΙΑΣ.

Ωστόσο, η εφαρμογή απαιτεί προσαρμογή των POS και των συστημάτων εκτύπωσης QR, με κόστος που βαρύνει την επιχείρηση. Η υποχρεωτική ενσωμάτωση του IRIS αποτελεί σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Πρόστιμα και αύξηση χρήσης

Το πρώτο οκτάμηνο του 2025, οι συναλλαγές μέσω IRIS έφτασαν τα 68 εκατομμύρια, από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 86 φορές. Το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει πρόστιμα 10.000 έως 20.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που δεν παρέχουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS στους πελάτες τους, ανάλογα με το είδος των βιβλίων τους.

Η καθολική εφαρμογή του IRIS αναμένεται να επιταχύνει την ψηφιακή μετάβαση των συναλλαγών στη χώρα, διευκολύνοντας καταναλωτές και επιχειρήσεις και ενισχύοντας τη διαφάνεια στην οικονομία.