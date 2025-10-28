Σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι, έως και 280 χλμ./ώρα, αναμένεται να πλήξουν την Τζαμάικα, καθώς η περιοχή πρόκειται να «χτυπηθεί» από τον τυφώνα Μελίσα, τον ισχυρότερο που έχει καταγραφεί το 2025. Μάλιστα, πιθανολογείται ότι θα είναι ο ισχυρότερος στην ιστορία της χώρας και έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε αρκετούς ανθρώπους, πιθανόν να επηρεάσει άμεσα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, προειδοποίησε σήμερα ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός πιθανόν να είναι πολύ μικρότερος από την πραγματικότητα, καθώς οι επιπτώσεις του στον πληθυσμό θα περιλαμβάνουν προβλήματα σε βασικές υπηρεσίες, στις αγορές και φυσικά αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Νεσεφόρ Μγκέντι, επικεφαλής της αντιπροσωπείας στη Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού.

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO) ανακοίνωσε ότι αναμένει σήμερα μια εικόνα καταστροφής στην Τζαμάικα καθώς ο Μελίσα αναμένεται να φτάσει στη στεριά συνοδευόμενος από ανέμους των οποίων η ταχύτητα ξεπερνάει τα 300 χλμ/ώρα, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Ο Μελίσα είναι ο σφοδρότερος κυκλώνας που πλήττει το νησί αυτό τον αιώνα. «Για την Τζαμάικα θα είναι ο κυκλώνας του αιώνα, με βεβαιότητα», σχολίασε η ειδική του WMO στους τροπικούς κυκλώνες Αν-Κλερ Φοντάν σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

Ήδη άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, προσπαθώντας να προετοιμαστούν για την άφιξη του τυφώνα, με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε μαζικές εκκενώσεις, ανοίγοντας πάνω από 800 καταφύγια σε όλη τη χώρα.

Ειδικοί εκτιμούν ότι ο τυφώνας «Μελίσσα» ενδέχεται να είναι ισχυρότερος από τον «Κατρίνα» που χτύπησε πριν από 20 χρόνια την Φλόριντα των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω του τεράστιες καταστροφές και περισσότερους από 1.000 νεκρούς.

«Χωρίς ρεύμα στην Τζαμάικα και χιλιάδες σε καταφύγια»

Σε ενημέρωση το πρωί της Τρίτης, ο Ντάριλ Βαζ, υπουργός Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών και Μεταφορών της Τζαμάικα, δήλωσε ότι το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα επηρεαστεί, αλλά δεν υπάρχει σχέδιο για το κλείσιμό του. Περίπου 240.000 πελάτες της Jamaica Public Service Company, ή το 35% του συνόλου, είναι χωρίς ρεύμα, ανέφερε.

Οι πτήσεις έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μπορούν να αναχωρήσουν από τη χώρα ήδη από την Πέμπτη από το αεροδρόμιο του Κίνγκστον, πρόσθεσε. Ο υπουργός τοπικής αυτοδιοίκησης της Τζαμάικα, Ντέσμοντ Μακένζι, δήλωσε ότι περισσότερα από 800 καταφύγια είναι ανοιχτά, με σχεδόν 6.000 άτομα να έχουν βρει καταφύγιο.

«Αυτή είναι μια τρομερή κατάσταση που εκτυλίσσεται σε αργή κίνηση»

Ο τυφώνας Μελίσα είναι καταιγίδα κατηγορίας 5, η ισχυρότερη δυνατή στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον. Ο καταστροφικός τυφώνας Beryl της περασμένης χρονιάς ήταν ο πρώτος και ταχύτερος τυφώνας του Ατλαντικού που έχει καταγραφεί ποτέ και έφτασε στην κατηγορία 5, αλλά οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι οι καταιγίδες γίνονται πιο δυνατές νωρίτερα ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που θερμαίνει τα νερά των ωκεανών.

«Οι αργά κινούμενοι μεγάλοι τυφώνες συχνά καταγράφονται στην ιστορία ως μερικές από τις πιο θανατηφόρες και καταστροφικές καταιγίδες που έχουν καταγραφεί ποτέ», δήλωσε ο επικεφαλής μετεωρολόγος του AccuWeather, Τζόναθαν Πόρτερ. «Αυτή είναι μια τρομερή κατάσταση που εκτυλίσσεται σε αργή κίνηση», πρόσθεσε.

Οι κάτοικοι διχασμένοι μεταξύ φόβου και αντίστασης

Παρά τις εκκλήσεις των αρχών, πολλοί κάτοικοι αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Ακόμη κι αν ήταν Κατηγορίας 6, δεν θα έφευγα», λέει χαρακτηριστικά ο Ρόι Μπράουν, τεχνίτης από το Πορτ Ρόιαλ.

Άλλοι, όπως η αλιεύτρια Τζένιφερ Ραμντάιαλ, δηλώνουν ότι προτιμούν να μείνουν, καθώς έχουν κακές εμπειρίες από τα κρατικά καταφύγια. Η κυβέρνηση προσπαθεί να ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας και να διασφαλίσει την τροφοδοσία νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, την ώρα που η χώρα βυθίζεται σε καθεστώς συναγερμού.

Συγκρίσεις με τον καταστροφικό κυκλώνα Γκίλμπερτ του 1988

Ο τελευταίος κυκλώνας τέτοιας έντασης που έπληξε την Τζαμάικα ήταν ο Γκίλμπερτ το 1988, με 40 νεκρούς και τεράστιες ζημιές. Από τότε, η χώρα έχει δοκιμαστεί από αρκετές καταιγίδες, πιο πρόσφατα από τον Μπέριλ το 2024. Η Μελίσα όμως ξεπερνά σε ισχύ όλους τους προηγούμενους, με τα διεθνή μέσα να τη χαρακτηρίζουν «τέρας των ανέμων».

Η οργή της Μελίσα απειλεί τώρα την Κούβα και τις Μπαχάμες

Μετά την Τζαμάικα, η τροχιά της Μελίσα δείχνει προς την ανατολική Κούβα, τις Μπαχάμες και πιθανόν τις Βερμούδες. Οι μετεωρολόγοι της AccuWeather προειδοποιούν ότι η καταιγίδα θα παραμείνει εξαιρετικά επικίνδυνη, με βροχοπτώσεις έως 90 εκατοστών και ριπές ανέμου πάνω από 220 χλμ/ώρα. Οι ακτές της νοτιοανατολικής Κούβας αναμένεται να πλημμυρίσουν, με ύδατα που μπορεί να φτάσουν τα τρία μέτρα.

Οι «κυνηγοί τυφώνων» χωρίς αμοιβή στη μάχη με τη φύση

Ενδεικτικό του κινδύνου είναι ότι τα αεροσκάφη της αμερικανικής υπηρεσίας NOAA, που εισέρχονται στον πυρήνα της καταιγίδας για να μετρήσουν την έντασή της, αντιμετώπισαν ακραίες αναταράξεις, ενώ τα πληρώματα εργάζονται απλήρωτα λόγω της διακοπής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο μετεωρολόγος Άντι Χέζελτον περιέγραψε τη Μελίσα ως «έναν κυκλώνα με τρομακτική ενέργεια και εξαιρετικά βίαιες εναλλαγές πίεσης».

Καθώς η Μελίσα συνεχίζει το καταστροφικό της πέρασμα, οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η Καραϊβική εισέρχεται σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση. Οι αρχές της Τζαμάικα ζητούν διεθνή βοήθεια, ενώ οι κάτοικοι προετοιμάζονται για το χειρότερο. Ο ουρανός σκοτεινιάζει πάνω από το Κίνγκστον – και η ιστορία της Τζαμάικα γράφεται ξανά, αυτή τη φορά κάτω από τον εκκωφαντικό ήχο του ανέμου.