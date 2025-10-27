Ο κυκλώνας Μελίσα σαρώνει κοντά στην Τζαμάικα από νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Μάλιστα, ο κυκλώνας αναβαθμίστηκε στην κατηγορία 5 στην Καραϊβική, με καταστροφικούς ανέμους, καταιγίδες και πλημμυρικά φαινόμενα που αναμένεται να ενταθούν στην Τζαμάικα στη διάρκεια της ημέρας και προς τη νύχτα, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC). «Η Μελίσα είναι πλέον κυκλώνας κατηγορίας 5», ανέφερε το NHC, που εδρεύει στο Μαϊάμι.

Ο κυκλώνας Μελίσα βρισκόταν σε απόσταση περίπου 505 χιλιομέτρων νότια-νοτιοδυτικά του Γκουαντάναμο, στην Κούβα, σύμφωνα με NHC.

Ειδικότερα, το φαινόμενο αναμένεται να κινηθεί πάνω ή κοντά στην Τζαμάικα αυτή την εβδομάδα ήδη από το βράδυ της Δευτέρας, πριν κινηθεί προς την Κούβα και τις Μπαχάμες. Προβλέπεται να φέρει έως και 75 εκατοστά βροχής σε περιοχές της Τζαμάικα, και ακόμη περισσότερο σε ορισμένες περιοχές, τις επόμενες ημέρες.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, διακοπή των επικοινωνιών και αδιάβατοι δρόμοι είναι μερικές από τα αποτελέσματα που πιθανολογείται ότι θα φέρει ο κυκλώνας Μελίσα στην Τζαμάικα.

Σε προστατευτικό κλοιό οι χώρες της Καραϊβικής

Η Αϊτή, η Τζαμάικα, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Κούβα και οι Μπαχάμες άνοιξαν καταφύγια και έκαναν άλλες προετοιμασίες έκτακτης ανάγκης, καθώς οι ειδικοί προειδοποιούσαν ότι ο κυκλώνας Μελίσσα θα μπορούσε να γίνει η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει φτάσει στην ξηρά στην καταγεγραμμένη ιστορία της Τζαμάικα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της Καραϊβικής. Το κύμα της καταιγίδας εκεί θα μπορούσε να φτάσει τα δύο μέτρα ή και περισσότερο στις παράκτιες περιοχές, ανέφερε η υπηρεσία.

Η νοτιοδυτική Αϊτή και τμήματα της Τζαμάικα προετοιμάζονταν για «καταστροφικές» ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις από τον έντονο και ταχέως εξελισσόμενο τυφώνα, ο οποίος έχει ήδη σκοτώσει τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους.

Επίσης, στην Κούβα, η οποία αγωνίζεται να διατηρήσει την ηλεκτροδότηση σε λειτουργία ακόμη και σε συνθήκες ξηρασίας, οι αρχές καθάριζαν τους δρόμους για να αποτρέψουν τις φραγμένες αποχετεύσεις και τα εκτοξευόμενα συντρίμμια, κλάδευαν δέντρα και κατέβαζαν τα φανάρια, καθώς διατάχθηκε η εκκένωση παράκτιων κοινοτήτων. Έξι επαρχίες τέθηκαν υπό επιφυλακή για τυφώνα.

Από την άλλη πλευρά, στη Δομινικανή Δημοκρατία, σχεδόν 4.000 άνθρωποι είχαν προβεί σε διαδικασίες εκκένωσης μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής και τέσσερις νότιες επαρχίες βρίσκονταν σε κόκκινο συναγερμό, δήλωσε ο στρατηγός Χουάν Μανουέλ Μέντεζ, διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης της χώρας. Ορισμένες γέφυρες και σπίτια είχαν υποστεί ζημιές από τη βροχή ημέρες πριν από την επίσημη άφιξη της καταιγίδας, πρόσθεσε ο ίδιος.