Ο τυφώνας Μελίσα άρχισε να πλήττει την Τζαμάικα τη Δευτέρα με σφοδρές ριπές ανέμου, καθώς το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC) τον αναβάθμισε σε κατηγορία 5, με σταθερούς ανέμους ταχύτητας 165 μιλίων/ώρα (265 χλμ/ώρα), καθιστώντας τον ισχυρότερο που έχει πλήξει ποτέ το νησί της Καραϊβικής.

Στην τροχιά του τυφώνα βρίσκονται επίσης η Κούβα, οι ανατολικές Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και Κέικος, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να κινηθεί βόρεια και ανατολικά προς τις Βερμούδες αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Το φαινόμενο αναμένεται να παραμείνει μακριά από τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας μόνο έντονο κυματισμό και μικρές πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές της ανατολικής ακτής.

Στις 12 το μεσημέρι της Δευτέρας (16:00 GMT), ο τυφώνας βρισκόταν 230 χλμ. νοτιοδυτικά του Κίνγκστον, πρωτεύουσας της Τζαμάικα, και περίπου 530 χλμ. νοτιοδυτικά του Γκουαντανάμο της Κούβας, σύμφωνα με το NHC στο Μαϊάμι.

Το κέντρο ανέφερε πως ο τυφώνας κινούνταν δυτικά με ταχύτητα μόλις 5 χλμ/ώρα, αλλά αναμένεται να στραφεί προς βορειοανατολικά, διασχίζοντας την Τζαμάικα από τη Δευτέρα το βράδυ έως την Τρίτη.

Η αργή του κίνηση πάνω από τα ασυνήθιστα θερμά νερά της Καραϊβικής ενίσχυσε δραματικά το μέγεθος και τη δύναμή του, απειλώντας την Τζαμάικα με πρωτοφανείς καταστροφικούς ανέμους και βροχοπτώσεις έως και 90 εκατοστά.

«Αναμένονται εκτεταμένες ζημιές στις υποδομές, διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών μεγάλης διάρκειας, καθώς και αποκομμένες κοινότητες», ανέφερε το NHC.

Ήδη, η Αϊτή και η Δομινικανή Δημοκρατία έχουν πληγεί από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο Ντέμιαν Άντερσον, δάσκαλος από την περιοχή Hagley Gap στα Βουνά Blue Mountains της Τζαμάικα, δήλωσε πως οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και η κοινότητα του έχει αποκοπεί.

«Δεν μπορούμε να μετακινηθούμε», είπε. «Φοβόμαστε. Δεν έχουμε ξαναζήσει κάτι τέτοιο που να διαρκεί τόσες ημέρες».

Η Τζαμάικα έχει βιώσει στο παρελθόν μεγάλους τυφώνες, όπως τον Γκίλμπερτ (1988) κατηγορίας 4, αλλά άμεσο πλήγμα από κατηγορία 5 θα ήταν πρωτοφανές, δήλωσε ο Evan Thompson από την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Τζαμάικα.

Η κατηγορία 5 είναι η υψηλότερη στην κλίμακα Saffir–Simpson, με ανέμους άνω των 250 χλμ/ώρα.

Προετοιμασίες στην Κούβα

Το ανατολικό τμήμα της Κούβας έχει ήδη τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, καθώς ο τυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Τρίτης.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι που ζουν σε παράκτιες και ορεινές περιοχές έχουν εκκενωθεί προληπτικά, λόγω κινδύνου από ισχυρούς ανέμους και πλημμύρες.

Περισσότεροι από 250.000 κάτοικοι μεταφέρθηκαν σε καταφύγια γύρω από το Σαντιάγο ντε Κούβα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, που βρίσκεται ακριβώς στην πορεία του τυφώνα.

Τη Δευτέρα, οι αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία σχολείων, λεωφορείων και τρένων σε όλη την ανατολική Κούβα, ενόψει της άφιξης του φαινομένου.

Ο τυφώνας δεν αναμένεται να επηρεάσει άμεσα την Αβάνα.