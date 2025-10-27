Ανοδικό σερί για τις τιμές του χρυσού διαβλέπουν οι αναλυτές και το 2026 καθώς για πρώτη φορά προβλέπουν μέση ετήσια τιμή πάνω από τα 4.000 δολάρια η ουγγιά για πρώτη φορά, καθώς η οικονομική και γεωπολιτική αναταραχή διατηρεί άθικτη την αίγλη του μετάλλου ως ασφαλές καταφύγιο, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη σε 39 αναλυτές και χρηματιστές και έβγαλε τη μέση πρόβλεψη των 3.400 δολαρίων η ουγγιά για το 2025, από 3.220 δολάρια τον Ιούλιο. Αναμένουν ότι οι τιμές θα κυμανθούν κατά μέσο όρο στα 4.275 δολάρια το 2026 έναντι των 3.400 δολάρια που προέβλεπαν τρεις μήνες νωρίτερα.

Η χρονιά των ρεκόρ

Ο χρυσός έχει φτάσει σε διαδοχικά ιστορικά υψηλά και έχει ξεπεράσει τα 4.000 δολάρια/ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 54% μέχρι στιγμής φέτος, με το μέταλλο να οδεύει να καταγράψει την ισχυρότερη ετήσια επίδοσή του από την πετρελαϊκή κρίση του 1979. Οι τιμές έχουν διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 3.281 δολάρια μέχρι στιγμής φέτος.

«Η απόδοση του χρυσού το 2025 αντικατοπτρίζει κάτι περισσότερο από τη δύναμη ενός ράλι. Σηματοδοτεί την αποδοχή μιας νέας πραγματικότητας. Η αγορά δεν ανταποκρίνεται πλέον σε βραχυπρόθεσμα σοκ αλλά σε μια βαθύτερη απώλεια εμπιστοσύνης στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, στα νομίσματα και στο ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα» τονίζει ο David Russell της GoldCore.

Ο χρυσός, παραδοσιακό αντιστάθμισμα σε περιόδους αβεβαιότητας, έχει κερδίσει λόγω ευρύτερων γεωπολιτικών ανησυχιών, εμπορικών αναταραχών και της απομάκρυνσης από την κυριαρχία του δολαρίου, με τις αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και τις εισροές σε χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια να υποστηρίζουν την άνοδό του. Επιπλέον οι προσδοκίες για μειώσεις των επιτοκίων των ΗΠΑ προσφέρουν στήριξη στο μέλλον

Ενώ οι αναλυτές προβλέπουν συνεχή κέρδη για τον χρυσό το 2026, αναμένουν ότι ο ρυθμός θα μετριαστεί.

Η επίμονη αβεβαιότητα είναι πιθανό να διατηρήσει την υποστήριξη για το ράλι, με τις κεντρικές τράπεζες να αναμένεται να συνεχίσουν να αγοράζουν χρυσό για διαφοροποίηση των αποθεματικών και τους επενδυτές να αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερο το μέταλλο ως βασικό περιουσιακό στοιχείο του χαρτοφυλακίου και όχι ως κερδοσκοπική επένδυση, λένε οι αναλυτές.

«Ενώ η ζήτηση για κοσμήματα μπορεί να παραμείνει περιορισμένη ως προς τις τιμές, οι στρατηγικές αγορές του επίσημου τομέα, μαζί με τις ροές επενδύσεων λιανικής και θεσμικών επενδύσεων, είναι πιθανό να είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες» σημειώνει ο Nitesh Shah, στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων στην WisdomTree.

Οι προοπτικές για το ασήμι

Οι αναλυτές αύξησαν επίσης τις προβλέψεις για την τιμή του ασημιού, αναμένοντας τώρα ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στα 38,45 δολάρια το 2025 και στα 50 δολάρια το 2026, σε σύγκριση με τα 34,52 δολάρια και τα 38 δολάρια που προβλέπονταν στην δημοσκόπηση του Ιουλίου.

Το ασήμι, που έχει διττή ιδιότητα ασφαλές περιουσιακό στοιχείο αλλά και βιομηχανικό μέταλλο, έχει κερδίσει 65% φέτος και σημείωσε ιστορικό υψηλό στα 54,47 δολάρια. Τα ελλείμματα προσφοράς και η ισχυρή ζήτηση από τομείς όπως η ηλιακή τεχνολογία, τα ηλεκτρικά οχήματα και τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζουν τις προοπτικές του.

Οι αναλυτές λένε ότι η ισχυρή επενδυτική ζήτηση θα παραμείνει βασικός μοχλός για την άνοδο της τιμής του ασημιού, καθώς οι επενδυτές αναζητούν μια φθηνότερη εναλλακτική λύση σε σχέση με τον χρυσό.

Πηγή: OT.GR