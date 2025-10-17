Ο χρυσός σημείωσε νέο υψηλό, πάνω από τα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά την Παρασκευή και ήταν έτοιμος για την καλύτερη εβδομάδα του, εδώ και πάνω από 17 χρόνια, καθώς υπάρχουν σημάδια αδυναμίας στις περιφερειακές τράπεζες των ΗΠΑ, ενώ παγκόσμιες εμπορικές τριβές και ελπίδες, για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, ώθησαν τους επενδυτές στο μέταλλο που θεωρείται ασφαλές καταφύγιο.

Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 0,9% στα 4.362,39 δολάρια ανά ουγγιά, στις 06:39 ώρα Ελλάδος, αφού είχε σημειώσει νωρίτερα ακόμη ένα ιστορικό υψηλό στα 4.378,69 δολάρια. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ, για παράδοση Δεκεμβρίου, αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 4.375,50 δολάρια.

Η τιμή του χρυσού έχει αυξηθεί κατά περίπου 8,6% αυτή την εβδομάδα και οδεύει προς την καλύτερη εβδομάδα, από τον Σεπτέμβριο του 2008, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό σε κάθε συνεδρίαση.

Ο άργυρος spot αυξήθηκε κατά 0,3% στα 54,41 δολάρια ανά ουγγιά, με ορίζοντα εβδομαδιαίας ανόδου 8,2%. Νωρίτερα στη συνεδρίαση, οι τιμές έφτασαν στο ιστορικό υψηλό των 54,35 δολαρίων, ακολουθώντας το ράλι του χρυσού και μια σύντομη συμπίεση στην αγορά spot.

«Για τον χρυσό, τα 4.500 δολάρια θα μπορούσαν να φτάσουν ως ένας στόχος νωρίτερα από το αναμενόμενο, αλλά πολλά μπορεί να εξαρτηθούν από το πόσο καιρό θα παραμείνουν στην αγορά οι ανησυχίες για το εμπόριο ΗΠΑ-Κίνας και το κλείσιμο της κυβέρνησης», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής αναλυτής αγοράς της KCM, Τιμ Γουότερερ.

Σειρά ανησυχιών και αστάθειας

Η Κίνα εξαπέλυσε νέες κατηγορίες εναντίον των ΗΠΑ για πρόκληση πανικού σχετικά με τους ελέγχους των σπάνιων γαιών, ενώ απέρριψε τις εκκλήσεις για άρση των περιορισμών στις εξαγωγές.

Εν τω μεταξύ, ο διοικητής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Κρίστοφερ Γουόλερ, εξέφρασε την υποστήριξή του για ακόμη μία μείωση των επιτοκίων, λόγω ανησυχιών για την αγορά εργασίας.

Οι επενδυτές αναμένουν μείωση 25 μονάδων βάσης στη συνεδρίαση της Fed, στις 29-30 Οκτωβρίου και μια ακόμη μείωση τον Δεκέμβριο.

Αλλού, η Wall Street έκλεισε με πτώση την Πέμπτη, με σημάδια αδυναμίας στις περιφερειακές τράπεζες να τρομάζουν τους επενδυτές, που ήδη βρίσκονται σε αγωνία για τις εμπορικές εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

«Η έξαρση των ανησυχιών για την πίστωση των περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ έδωσε στους εμπόρους ακόμη έναν λόγο να αγοράσουν χρυσό», δήλωσε ο Γουότερερ. Οι μη αποδοτικοί πολύτιμοι λίθοι, οι οποίοι τείνουν να αποδίδουν καλά σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, έχουν σημειώσει άνοδο άνω του 66% σε ετήσια βάση, λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων, των επιθετικών στοιχημάτων μείωσης των επιτοκίων, των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες, της αποδολαριοποίησης και των ισχυρών εισροών από διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν συμφώνησαν την Πέμπτη σε ακόμη μία σύνοδο κορυφής για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι δυτικές χώρες συνέχισαν να πιέζουν τη Ρωσία για τις πωλήσεις πετρελαίου, με τη Βρετανία να επιβάλλει κυρώσεις σε μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες.

Η πλατίνα υποχώρησε κατά 0,4% στα 1.706,45 δολάρια και το παλλάδιο αυξήθηκε κατά 0,3% στα 1.618,95 δολάρια. Και τα δύο μέταλλα οδεύουν προς εβδομαδιαία κέρδη.

Πηγή: OT.gr