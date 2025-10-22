Σταθεροποιήθηκαν οι τιμές του χρυσού και του ασημιού μετά την πιο απότομη πτώση των τελευταίων ετών που σημείωσαν την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες για την εκρηκτική άνοδο των τιμών τους τις τελευταίες εβδομάδες είχαν οδηγήσει σε υπερτίμησή τους, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Ο χρυσός διαπραγματευόταν κοντά στα 4.140 δολάρια την ουγγιά, μετά από πτώση 6,3% στην προηγούμενη συνεδρίαση, τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια πτώση σε περισσότερα από δώδεκα χρόνια.

Το ασήμι σημείωσε άνοδο, μετά από πτώση 8,7% την Τρίτη. Η πτώση ήρθε μετά από τεχνικούς δείκτες που έδειξαν ότι η ραγδαία άνοδος και των δύο μετάλλων ήταν πιθανώς υπερβολική.

Η Standard Chartered εκτιμά ότι ο χρυσός θα ανακτήσει τη δυναμική του το επόμενο έτος

«Η τεχνική πώληση ήταν ο κύριος ένοχος», δήλωσε η Suki Cooper, επικεφαλής της έρευνας εμπορευμάτων στη Standard Chartered Plc. «Οι τιμές διαπραγματεύονταν σε ένα έδαφος υπερβολικών αγορών από τις αρχές Σεπτεμβρίου», είπε, προσθέτοντας ότι η τράπεζα αναμένει ότι ο χρυσός θα ανακτήσει τη δυναμική του το επόμενο έτος.

Η υποχώρηση έθεσε απότομα τέλος στην ταχεία άνοδο που παρατηρούνταν στην τιμή του κίτρινου πολύτιμου μετάλλου από τα μέσα Αυγούστου. Η λεγόμενη «διαπραγμάτευση υποτίμησης», στην οποία οι επενδυτές αποφεύγουν τα κρατικά χρέη και τα νομίσματα για να προστατευθούν από τα ανεξέλεγκτα δημοσιονομικά ελλείμματα, και οι προβλέψεις ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα προχωρήσει σε τουλάχιστον μία μεγάλη μείωση των επιτοκίων μέχρι το τέλος του έτους, ήταν οι κύριοι παράγοντες που επηρέασαν την αγορά τους τελευταίους μήνες. Ο χρυσός εξακολουθεί να σημειώνει άνοδο σχεδόν 60% φέτος.

Ενώ η μεταβλητότητα στην τιμή spot έχει πλέον υποχωρήσει, οι traders χρησιμοποιούν δικαιώματα προαίρεσης για να προστατευτούν από την πιθανότητα περαιτέρω διακυμάνσεων. Η μηνιαία τεκμαρτή μεταβλητότητα έχει εκτοξευθεί κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, δείχνοντας ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για διακυμάνσεις τιμών.

Ανοδική πορεία για τα πολύτιμα μέταλλα

Οι επιθετικές κινήσεις του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην προσπάθεια αναμόρφωσης του παγκόσμιου εμπορίου και η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα έχουν υπογραμμίσει την ανοδική πορεία των πολύτιμων μετάλλων φέτος. Οι κεντρικές τράπεζες που επιθυμούν να διαφοροποιηθούν και να απομακρυνθούν από το δολάριο συνέχισαν να αγοράζουν, ενώ υπήρξαν επίσης ροές προς τα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF), καθώς οι ιδιώτες επενδυτές προσπάθησαν να συμμετάσχουν στο ράλι.

Η μηνιαία τεκμαρτή μεταβλητότητα έχει εκτοξευθεί κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022, δείχνοντας ότι οι επενδυτές προετοιμάζονται για διακυμάνσεις τιμών.

Η Citigroup μείωσε τη σύσταση για overweight τιμή του χρυσού μετά την πτώση την Τρίτη ενώ η τράπεζα αναμένει περαιτέρω ενοποίηση γύρω στα 4.000 δολάρια ανά ουγγιά τις επόμενες εβδομάδες, ανέφεραν σε σημείωμα στρατηγικοί αναλυτές, συμπεριλαμβανομένης της Charlie Massy-Collier.

«Τελικά, το παλαιότερο μέρος της ιστορίας της ανόδου του χρυσού – η συνεχιζόμενη ζήτηση των κεντρικών τραπεζών για διαφοροποίηση από το δολάριο ΗΠΑ – μπορεί να επιστρέψει, αλλά στα τρέχοντα επίπεδα δεν υπάρχει βιασύνη για τοποθέτηση για αυτό», έγραψαν, προσθέτοντας ότι οι τιμές «έχουν ξεπεράσει την ιστορία της «υποτίμησης»».

Οι μειώσεις ήρθαν επίσης καθώς οι επενδυτές στάθμισαν την πιθανή πρόοδο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μετά από μια πρόσφατη αναζωπύρωση των εντάσεων που είχε ενισχύσει τη ζήτηση για περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται καταφύγια, όπως ο χρυσός. Ο Τραμπ προέβλεψε την Τρίτη ότι μια επερχόμενη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ θα αποφέρει μια «καλή συμφωνία» για το εμπόριο – ενώ παράλληλα παραδέχτηκε ότι οι συνομιλίες ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν.

Το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ σημαίνει επίσης ότι οι traders έχουν μείνει χωρίς ένα από τα πιο πολύτιμα εργαλεία τους: μια εβδομαδιαία έκθεση από την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (Commodity Futures Trading Commission), η οποία δείχνει πώς τοποθετούνται τα hedge funds και άλλοι διαχειριστές κεφαλαίων σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού και ασημιού στις ΗΠΑ. Χωρίς τα δεδομένα, οι κερδοσκόποι ενδέχεται να είναι πιο πιθανό να δημιουργήσουν ασυνήθιστα μεγάλες θέσεις με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Σε τεχνική βάση, η πορεία του χρυσού αποτελεί προς το παρόν μια διόρθωση – αν και «τεράστια», δήλωσε ο Nick Twidale, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην AT Global Markets στο Σίδνεϊ.

«Η απλή εξήγησή μου είναι ότι η αγορά καθοδηγείται από τεράστιες ροές ανακατανομής και υπήρχαν ορισμένοι μεγάλοι παίκτες που αποκόμιζαν κέρδη, και αυτό θα είχε προκαλέσει στάσεις κατά την καθοδική πορεία», είπε. «Εάν ξεπεράσει καθαρά τα 4.000 δολάρια, θα μπορούσαμε να δούμε μια ακόμη μεγαλύτερη συνθηκολόγηση».

Η μεταβλητότητα στα πολύτιμα μέταλλα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τις πρόσφατες συνεδριάσεις, με τους traders να επιδιώκουν να αντισταθμίσουν πιθανές πτώσεις τιμών σε άλλα μέρη των χαρτοφυλακίων τους ή να επωφεληθούν από την πτώση. Ένας αριθμός ρεκόρ συμβολαίων δικαιωμάτων προαίρεσης που συνδέονται με το μεγαλύτερο χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο που υποστηρίζεται από χρυσό στον κόσμο διαπραγματεύτηκε τόσο την Πέμπτη όσο και την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας.

Η υποχώρηση του χρυσού μέχρι στιγμής «δεν είναι εξαιρετικά μεταδοτική», δήλωσε η Άννα Γου, στρατηγική αναλύτρια σε θέματα διασυνοριακών περιουσιακών στοιχείων στην Van Eck Associates Corp. στο Σίδνεϊ. «Ο χρυσός, παρά την ισχυρή του πορεία πρόσφατα, εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο ως καταφύγιο. Οι κεντρικές τράπεζες δεν έχουν σταματήσει να αγοράζουν, ούτε και τα ιδιωτικά κεφάλαια».

Οι πρόσφατες κινήσεις του ασημιού ήταν ακόμη πιο δραματικές από αυτές του χρυσού, με μια ιστορική συμπίεση στην αγορά του Λονδίνου την περασμένη εβδομάδα να οδηγεί τις τιμές πέρα ​​από το ρεκόρ του 1980. Οι τιμές αναφοράς διαπραγματεύτηκαν πάνω από τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Νέας Υόρκης, ωθώντας τους traders να στείλουν μέταλλο στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου για να μειώσουν την πίεση. Την Τρίτη, το ασήμι σε θησαυροφυλάκια που συνδέονται με το Χρηματιστήριο Μελλοντικής Εκπλήρωσης της Σαγκάης κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια εκροή ασημιού από τον Φεβρουάριο, ενώ τα αποθέματα της Νέας Υόρκης έχουν επίσης μειωθεί.

