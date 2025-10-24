Ανησυχία προκαλεί η νέα έρευνα για τους νέους και την κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρων, λίγες μέρες μετά τον θάνατο της 16χρονης έξω από μπαρ στο Γκάζι.

Οι νέοι στην Ελλάδα ξεκινούν από μικρή ηλικία να καταναλώνουν αλκοόλ, ενώ τα ποσοστά είναι υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έκανε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)

Ένας στους τρεις 16χρονους έχει καταναλώσει 5 ή περισσότερα ποτά σε μία μόνο περίσταση μέσα στον τελευταίο μήνα. Το ποσοστό των μαθητών που δηλώνουν ότι μέθυσαν τον τελευταίο μήνα έφτασε το 13%, έναντι 10% το 2019, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι το 92% των ανηλίκων δηλώνουν πως μπορούν πολύ εύκολα να προμηθευτούν αλκοόλ, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά.

Πρωτιά των αγοριών στην υπερβολική κατανάλωση

Τα κορίτσια φαίνεται πως δεν υπολείπονται των αγοριών, αφού 87% δηλώνουν ότι έχουν δοκιμάσει αλκοόλ έστω μία φορά. Ωστόσο, τα αγόρια κρατούν τα πρωτεία στην υπερβολική κατανάλωση με ποσοστό 39%, έναντι 35% των κοριτσιών.

Η έρευνα καταγράφει επίσης σημαντική χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου: το 26% των μαθητών το έχει χρησιμοποιήσει τον τελευταίο μήνα, ενώ 65% θεωρούν ότι είναι πολύ εύκολο να το βρουν.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν μια ανησυχητική κοινωνική πραγματικότητα: η κατανάλωση αλκοόλ και νικοτίνης από ανηλίκους αυξάνεται, καθώς η πρόσβαση παραμένει ανεξέλεγκτη και η κατανάλωση θεωρείται «μαγκιά» ή τρόπος κοινωνικής αποδοχής.